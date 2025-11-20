Firemní Rolls-Royce nebo Ferrari? České firmy vlastní přes tisíc luxusních vozů, jejich registrace ovlivnila daňová změna

Obecná a relevantní definice toho, co je a co není luxusní automobil, sice neexistuje, ovšem i tak je zřejmé, že každé nové ferrari, rolls-royce, bentley či lamborghini do takové kategorie rozhodně patří. Kdo si tyto vozy kupuje? Kromě bohatých podnikatelů i řada vybraných českých firem. A to ve skutečnosti docela ve velkém.
Ještě do konce roku 2023 jim pořizovací náklady na podobné krasavce výrazně snižovala možnost odpočtu daně z přidané hodnoty. Pak ale celým trhem zahýbala daňová změna nazývaná lex Ferrari, v důsledku níž došlo od 1. ledna 2024 k zavedení omezení uplatnění odpočtu DPH na nákup firemního automobilu. Zatímco dříve byl odečet bez limitu, po změně se jeho výše omezila na částku 420 tisíc korun, a to pro auta se základem daně do dvou milionů.
Tedy jinými slovy, i kvůli lex Ferrari dosáhl v roce 2023 počet nově registrovaných luxusních automobilů vlastněných tuzemskými firmami nejvyšší hodnoty vůbec – dle srovnávací analýzy společnosti Saleskit jich evidovaly celkem 216 kusů. O rok později naopak nové registrace klesly téměř o polovinu na 117 automobilů.
Zájem je také o luxusní veterány
Analýza Saleskitu se zaměřila na vozy čtyř výše uvedených značek, které jsou zároveň na zdejším trhu nejprodávanější. Zohledněna byla přitom jen auta registrovaná od roku 2015 do letoška, která současně nepatří firmám, jež v rámci svého podnikání tyto vozy půjčují či prodávají.
Z aktuálních dat každopádně vyplývá, že celou čtvrtinu registrovaných luxusních vozů tvoří červená ferrari, jimiž se pyšní 252 společností. Celkový počet firemních aut od této italské automobilky v Česku dosahuje 483 kusů, což ji bez problémů staví na první místo. Druhou nejoblíbenější značkou je pak se 326 registrovanými vozy Bentley, na třetím místě je Rolls-Royce se 112 kusy a poslední je Lamborghini. Automobilů této konkrétní značky mají tuzemské firmy celkem sedmaosmdesát.
Ve firemních garážích lze ale kromě nových modelů najít i poměrně staré veterány. Skutečnou raritou a významným sběratelským kouskem je třeba Rolls-Royce Phantom 1 z roku 1929 nebo sportovní Bentley Derby Special z roku 1938. Nejstarším lamborghini je model Jarama 400 GT z roku 1972, u Ferrari je to modré Inter Coupé s rokem výroby 1953.
Co se týče pohonu, luxusním firemním autům zatím stále dominují „tradiční“ paliva. Elektrických modelů je v Česku aktuálně jen sedm, přičemž ve všech případech se jedná o Rolls-Royce Spectre. Hybridních modelů kombinujících elektrický a benzinový pohon u nás najdeme devětapadesát, v tomto případě jde hlavně o vozy Ferrari a Bentley.
Pražská firma vlastní 17 luxusních aut
Vůbec nejvíce luxusních vozů vlastní firmy v Praze, kde jich je registrováno celkem 524 kusů. Více než stovku těchto aut najdeme rovněž v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, na chvostu žebříčku se naopak nachází Vysočina s pouhými sedmi registrovanými automobily.
Z dat Saleskitu rovněž vyplývá, že firmy s obratem do jednoho milionu vlastní hned 60 luxusních vozů. Nejčastěji se jedná o společnosti, které se věnují správě nemovitostí, svůj rolls-royce ale má třeba i firma působící v oboru kadeřnictví a kosmetiky. „Z pohledu výše obratu rozhodně stoprocentně neplatí, že by na luxusní vozy cílili jen ti největší. Analýza ukázala, že firmám s obratem do 60 milionů patří v celkovém pohledu více než polovina těchto vozů,“ nechal se slyšet provozní ředitel Saleskitu Miloš Myšička.
Co se týče tuzemského rekordmana, tím je nejmenovaná pražská realitní společnost, která vlastní hned 17 ferrari a jedno lamborghini. Devět luxusních vozů pak má firma z Mostu podnikající v oblasti nemovitostí, sedmičlennou flotilu provozuje blíže nespecifikovaná pražská úklidová společnosti i další firma zabývající se obráběním z Plzně. Svůj hodnotný vůz ale vlastní rovněž výrobce sucharů a sušenek, veterinář či zubař.