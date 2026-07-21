„Finfluencery“ sleduje každý druhý mladý Čech. Čtvrtina už navíc podle jejich doporučení investovala

Akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF, kryptoměny, zlato nebo nemovitosti. Investičních možností dnes existuje tolik, že se v nich řada lidí snadno ztrácí. Není proto divu, že při hledání rad sahají po nejrůznějších zdrojích – od rodiny přes finanční poradce a odborné weby až po sociální sítě. Právě na nich si v posledních letech získali výraznou popularitu finanční influenceři, jejichž doporučení ovlivňují investiční rozhodování zejména u mladé generace.
Finfluencery sleduje podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu přibližně 53 procent Čechů ve věku od 16 do 30 let. Jimi zveřejňovaný obsah se přitom stává stále důležitějším zdrojem inspirace, což dokládá fakt, že čtvrtina mladých na základě těchto doporučení už alespoň jednou investovala. Asi pět procent respondentů se pak radami finančních influencerů řídí aktivně a zhruba pětina podle nich investuje čas od času.
Tři čtvrtiny lidí si informace ověřují
Nutno zdůraznit, že výsledky průzkumu poukazují rovněž to, že mladí nepřijímají finanční obsah ze sociálních sítí zcela nekriticky. Informace zveřejněné finfluencery si alespoň někdy ověřuje 78 procent z nich. Třetina lidí si zdroje dohledává vždy, dalších 45 procent to pak dělá především v situacích, kdy se jim zveřejněná informace z nějakého důvodu nezdá nebo v nich vyvolává pochybnosti.
„Sociální sítě mohou mladým lidem pomáhat otevírat témata, jako jsou spoření, investování nebo vytváření finanční rezervy. Současně je ale důležité přemýšlet o tom, kdo danou radu poskytuje, z jakých informací vychází a zda například nemá na dané investici vlastní obchodní zájem,“ uvádí Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.
Z průzkumu zároveň vyplývá, že finfluenceři nejsou hlavním zdrojem, z něhož mladá generace při rozhodování o penězích vychází. Nejčastěji se obrací na rodinu a přátele – tuto možnost uvedlo 52 procent respondentů. Čtyři z deseti mladých pak hledají informace převážně na odborných či jiných internetových stránkách.
Investují čtyři z deseti mladých
Získávat důvěryhodné informace o financích je důležité i proto, že mladí Češi v současnosti investují poměrně aktivně. Některý z investičních produktů má zhruba 39 procent lidí ve věku od 16 do 30 let, zatímco mezi lidmi staršími 31 let jde asi o 30 procent populace. Více než třetina mladých, kteří spoří nebo investují, se přitom rozhoduje bez pomoci odborníka a samostatně nakupuje jednotlivé produkty prostřednictvím online platforem.
Právě výše popsaný snadný přístup k investování podle expertů zvyšuje význam základní orientace ve finančních produktech. Ještě před samotným vložením peněz by si tedy měli lidé důkladně ověřit, kdo investici nabízí, zda jde o regulovanou instituci, jaká rizika jsou s produktem spojena a za jakých podmínek mohou své peníze získat zpět.
„Při rozhodování o penězích je důležité rozlišovat mezi vkladem a investicí a vědět, zda se na daný produkt vztahuje pojištění vkladů. Ne každý produkt nabízený bankou nebo jinou finanční institucí je automaticky pojištěným vkladem. I proto doporučujeme podmínky předem ověřit a čerpat informace z důvěryhodných zdrojů,“ uzavřela Kadlecová.