Ferrari chtělo otevřít novou kapitolu. Elektromobilem Luce ale šláplo fanouškům na kuří oko a vyvolalo nervozitu investorů

Šéf luxusní automobilky z Maranella Benedetto Vigna se při představování Luce nechal pro CNBC slyšet, že jde o „velmi, velmi důležitý den, který znamená novou kapitolu v historii značky“. I přesto se ale na vůz snesla kritika ze strany veřejnosti kvůli jeho netradičnímu designu, načež část investorů dokonce začala pochybovat, zda elektromobil neohrozí ziskovost firmy. Zároveň podle analytiků RBC Capital Markets panují obavy, že „design modelu Luce, který dává přednost aerodynamice před přítlakem, může negativně ovlivnit jeho budoucí zůstatkovou hodnotu“.
Současně ale připomněli, že podobné pochybnosti se objevily už v roce 2022 při uvedení modelu Purosangue. Tehdy šlo o zásadní odklon od dlouhodobého slibu Ferrari, že nikdy nebude vyrábět SUV. Firma jej však nakonec označila jako FUV, tedy „Ferrari Utility Vehicle“, a model se stal jedním z nejúspěšnějších, jež italská automobilka v současnosti vyrábí. Poptávka dokonce výrazně převyšuje nabídku.
Jak se vám líbí nový elektromobil Ferrari Luce
Vedení Ferrari tvrdí, že i přes odklon od tradičního designu zůstává jízdní zážitek věrný charakteru značky. Podle RBC navíc může výrobce supersportů záměrně omezit výrobu, aby si model zachoval exkluzivitu, přičemž klíčovým ukazatelem bude počáteční zájem. A samotní analytici začali obavy investorů po chvíli zmírňovat i proto, že vůz by mohl oslovit nové zákazníky například v Číně.
Dle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky dostal trh po představení modelu Luce strach především z dalšího směřování slavné italské značky. „Zůstává otázkou, zda bude Ferrari s velmi vysokými cenovkami v oblasti elektromobilů konkurenceschopné a jestli o takové varianty budou mít zákazníci skutečný zájem. Stále ale nevíme, jak se bude model prodávat,“ uvádí pro Euro.cz.
Kritika i obhajoba elektrifikace
Dodávky vozu mají podle vedení automobilky začít ve čtvrtém čtvrtletí, přičemž Ferrari všechny komponenty vyvíjí a vyrábí interně v Maranellu. Design Luce vznikl ve spolupráci s agenturou LoveFrom, kterou založil tehdejší hlavní designér Applu Jony Ive. Bývalý šéf Ferrari Luca di Montezemolo, který dnes působí ve vedení konkurenční skupiny McLaren, jež významně investuje do hybridních technologií a soupeří s Ferrari i ve formuli 1, si každopádně nebral příliš servítky. Nový model označil za ostudu slavné historie značky. „Doufám, že z toho auta sundají logo vzpínajícího se koně,“ utrousil di Montezemolo.
A přisadil si též italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, jenž nový supersport označil za „nehorázně drahý“ a na síti X napsal: „Z estetického hlediska to snad ani nepotřebuje komentář… Připomíná to cokoli jiného než typický vůz této značky. A tohle má být ‚inovace‘? Kdo ví, co by na to řekl Enzo Ferrari.“
Vedení firmy tak dostalo jasný signál, že tudy alespoň zatím cesta nevede, domnívá se Peterka. Návrat k úspěšným kořenům by se dle jeho názoru mohl projevit ve zlepšení fungování celé firmy, což může v budoucnu podpořit růst ceny akcií.
Elektromobilita a luxusní trh
Také šéf Lamborghini Stephan Winkelmann se nechal slyšet, že rozhodnutí automobilky opustit plány na plně elektrické vozy a zaměřit se místo toho na plug-in hybridy je tou „správnou cestou“. A přidali se i další – analytici Citi upozornili na fakt, že zatímco značky jako právě Lamborghini, Bentley či Aston Martin své plně elektrické projekty odkládají, Ferrari se rozhodlo na tyto konvence nedbat a uvedením Luce naplno odhalilo všechna rizika přechodu na elektromobilitu v segmentu superbohatých zákazníků.
Představení nového modelu podle nich už částečně dopadlo na valuaci italské ikony a snížilo očekávání budoucího růstu zisku na akcii. Zároveň ale zdůraznili, že i bez tlaku evropské legislativy ohledně emisí CO₂ se globální trh postupně dělí mezi spalovací a elektrické technologie čím dál tím víc: „Ani Ferrari se tomuto trendu nemůže vyhnout navždy.“ Nicméně tak jako tak budou dle odborníků ze Citi výsledky firmy v dohledné době stále převážně závislé na jejích modelech se spalovacími motory.
Peterka připomíná, že historicky stojí Ferrari především na rychlých a elegantních vozech se silným spalovacím motorem, zatímco u nového elektromobilu „zůstala jen ta rychlost“. Z investičního pohledu však může být současný pokles ceny akcií zajímavý, míní.
Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka je vstup luxusních značek do segmentu elektromobility poněkud překvapivý a reakce trhu ukazuje, že investoři i zákazníci zatím zůstávají spíše skeptičtí. „Teprve se ukáže, jak ladí představa korporátních manažerů s preferencemi movitých zákazníků, kteří by měli oželet přednosti silných motorů ve prospěch „zeleného“ úsilí. Trh si evidentně myslí, že tím luxus ztrácí svoje dřívější kouzlo. Zvlášť když luxusních elektromobilů čínské provenience není zrovna pomálu,“ uzavírá Dufek.