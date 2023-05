Farmaření budoucnosti? Bez půdy a s umělým deštěm. Česká firma Future Farming kloubí nové technologie s praktikami starých Aztéků

V budoucnosti farmaření je, zdá se, opravdu budoucnost. Minimálně o tom vypovídají rekordní tržby české technologické společnosti Future Farming, jež si za minulý rok přišla na 225 milionů korun, přičemž dvaapůlkrát pak meziročně narostl i její zisk.

V červnu firma plánuje vstoupit také na evropský trh, kde představí svoji nejnovější technologii nazvanou Aztécká zahrada. Jedná se o projekt, na kterém pracovala v uplynulých 12 měsících, a to společně se specialisty z Holandska.

„Aztécká zahrada přináší další pokrok v pěstování zeleniny v kontrolovaném prostředí,“ uvádí společnost s tím, že v prvním kvartálu letošního roku se nová technologie stala součástí také farmy Future Farming v Brně, kde využívá pěstební metody Deep Water Culture (DWC). „Je to hydroponická metoda pěstování zeleniny v kultivačním médiu bez půdy. Kořeny rostlin jsou vystaveny kyslíku a živinám rozpuštěným ve vodě, což umožňuje rychlý a zdravý růst zeleniny a bylinek,“ upřesňuje vedení firmy. Dodává, že historie DWC sahá až do sedmdesátých let minulého století.

Při vývoji Aztécké zahrady vývojáři pracovali již s druhou generací DWC. Ta je specifická horizontálním uspořádáním pěstebních vorů i jejich automatizovaným pohybem po vodní hladině závislým na konkrétní růstové fázi rostlin. Celý systém je speciálně navržen pro pokročilou aquaponii, tedy přírodní princip, jež využívá kombinace chovu ryb a rostlin, a v Evropě je největším svého druhu.

„Má větší nádrže, větší hustotu rostlin, vylepšené systémy pro dodávání živin a kyslíku do vody a možnosti monitorování a řízení růstu rostlin pomocí automatizovaných systémů, které Future Farming již dříve vyvinul při vývoji NFT technologií,“ přibližuje firma.

Desítky tun zeleniny i symbióza s rybami

Vzhledem k využívání dvou ekosystémů je DWC druhé generace propojen s recyklačními nádržemi určenými pro chov ryb, čímž dochází k uzavřenému cyklu. Ten tak ve finále spočívá nejen v produkci rostlin, ale právě i zmíněných vodních živočichů. Označení Aztécká zahrada pak vychází ze skutečnosti, že obdobný způsob pěstování zeleniny a květin využívali již staří Aztékové. Ti k tomuto účelu používali vory z rákosu. Kořeny rostlin prorůstaly dnem vorů do vody, kde získávaly spoustu živin, jež tam přirozeně dodávaly ryby.

A na vory vsadila i brněnská zahrada, která se rozkládá na ploše tří kilometrů čtverečních a disponuje celkem 12 velkými záplavovými vanami s 60 až 70 kubíky vody. Právě na ní se plavidla pohybují. Na rozdíl od Aztéků však česká firma nespoléhá na rákos, její vory jsou ve skutečnosti speciální polystyrenové desky, na nichž se nacházejí sazenice zeleniny a bylinek, přičemž jejich kořeny jsou trvale ponořeny do živého roztoku.

Přímo nad vory jsou v nízké výšce zavěšeny trysky, které slouží k zavlažování rostlin pomocí umělého deště. Popsaným způsobem je Aztécká zahrada momentálně schopna vyplodit 150 tun zeleniny ročně, což patří k faktům, které bude Future Farming v polovině června prezentovat na mezinárodním veletrhu GreenTech v Amsterdamu.