Facebook láká influencery z konkurenčních platforem. Tvůrcům z TikToku nebo YouTube nabízí tři tisíce dolarů měsíčně

Ještě před několika lety byl Facebook považován za jakousi Mekku digitální tvorby. Dnešní realita je nicméně docela jiná. Platforma se musí vyrovnávat s výraznou proměnou uživatelských návyků, kdy sociálním sítím dominují krátká videa a mladší publikum tráví většinu času především na TikToku nebo sledováním YouTube Shorts.
Protože ale Meta ještě rozhodně nechce házet flintu do žita, rozhodla se pro novou strategii. V rámci ní vytvořila program Creator Fast Track, jenž odměňuje influencery, kteří už mají vybudované publikum jinde, ale na Facebooku zatím aktivní nejsou. Podle informací serveru BBC dosáhnou tvůrci s více než milionem sledujících až na tři tisíce dolarů (přes 63 tisíc) měsíčně, pokud začnou pravidelně publikovat krátká videa ve formátu Reels. Menší influenceři s alespoň 100 tisíci followery si pak mohou za měsíc přivydělat kolem tisíce dolarů (přes 21 tisíc korun).
Peníze jako motivace k nové tvorbě
Meta otevřeně přiznává, že chce tvůrcům usnadnit vstup na platformu, kde by jinak začínali prakticky od nuly. Součástí programu, jenž zatím funguje jen ve Spojených státech a Kanadě, proto není pouze finanční odměna, ale také vyšší dosah videí, který jim má pomoci rychleji získat nové fanoušky.
Společnost v oficiálním vyjádření uvedla, že mnoho autorů považuje začátek na nové platformě za náročný a demotivující. A právě proto vznikl systém, který má jejich přechod „zjednodušit a urychlit“.
Za strategií stojí jasná ekonomická logika. Krátká videa jsou v současnosti nejoblíbenější, generují největší reklamní příjmy a zároveň určují tempo vývoje celého odvětví sociálních médií. Meta ale při jejich vzniku reagovala spíš opožděně a instagramové Reels zavedla až jako odpověď na úspěch TikToku, který výrazně změnil způsob konzumace digitálního obsahu.
Boj o mladé publikum
Problém Facebooku není jen technologický, ale také generační. Platformu dlouhodobě preferují spíš starší uživatelé, zatímco generace Z se přesunula jinam. A ani finanční motivace nemusí automaticky znamenat úspěch. Tedy řečeno jinak, ačkoliv tvůrcům v publikování obsahu na Facebooku nebrání prakticky nic, nikde není psáno, že se jim tam podaří přetáhnout i své fanoušky.
„Jako tvůrce vždy nasloucháte svým sledujícím, takže tohle není řešení,“ cituje BBC Jordana Schwarzenbergera, generálního ředitele a zakladatele manažerské společnosti Arcade. Sám má prý Facebook rád, ale takovýto krok mu připadá zoufalý. Při požadavku na zveřejnění 15 videí měsíčně navíc vychází finanční odměna na 200 dolarů (asi 4 200 korun) za jeden příspěvek, což u větších tvůrců nepokryje mnohdy ani samotné náklady na produkci.
Kromě toho není podle Schwarzenbergera ani zdaleka jisté, zda jsou mladší uživatelé své návyky vůbec ochotni měnit. Často si totiž vybírají konkrétní sociální síť kvůli způsobu konzumace obsahu, ne kvůli jednotlivým tvůrcům. A pokud většina aktivit probíhá na TikToku nebo YouTube, ani známá jména Facebooku diváky automaticky nezajistí. „Facebook nebyl pro influencery v uplynulém desetiletí prioritou,“ dodává Schwarzenberger.
Pakliže by se Facebooku přeci jen nové tvůrce, respektive uživatele prostřednictvím svého programu přivést podařilo, nevylučuje vedení Mety jeho rozšíření i mimo Severní Ameriku. Teoreticky by se tak v budou mohl týkat též několika českých influencerů. Více než milion sledujících má na Instagramu Leoš Mareš. Skvěle, ba mnohdy ještě lépe si vedou třeba také youtubeři Kovy, Stejk, FIZIstyle nebo MenT.