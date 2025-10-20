Export nás chrání před výkyvy na domácím trhu. Teď sázíme i na míchané drinky, říká majitel nejstarší evropské palírny

Na jaké úrovni se pohybuje vaše současná produkce?
Kvůli zvýšení spotřební daně se spotřeba alkoholu snížila, takže oproti rekordním letům 2022 a 2023, kdy jsme se pohybovali mezi 143 tisíci a téměř 147 tisíci hektolitry, naše produkce meziročně klesla o 13 procent. I tak to bylo loni téměř 127 tisíc hektolitrů, což je více než v době před covidem.
Stát ale i letos navýšil spotřební daň o dalších deset procent, a tak očekáváme další pokles prodeje, stejně jako v následujícím roce. Na druhou stranu zvýšení spotřební daně ke snížení spotřeby alkoholu v minulosti stejně nevedlo. Po jistém čase se vrátila na původní úroveň.
Daří se vám ale v exportu, vyvážíte zhruba desetinu produkce do 17 zemí na čtyřech kontinentech. Kde jste nejúspěšnější a kde vidíte aktuálně největší potenciál?
Česko je malý trh, a tak pokud chceme růst, musíme exportovat. Klíčové je pro nás samozřejmě Slovensko, protože co se týká spotřebitelského chování, je tam vývoj podobný. Díky tlaku na kvalitu se nám začalo dařit i v Severní Americe, kam vzrostl vývoz o 15 procent, a v Asii. Na všech těchto trzích totiž trzích roste poptávka po prémiových lihovinách a likérech.
S whisky Stará myslivecká se nám daří v Indii a díky účasti na mezinárodních veletrzích v Šanghaji a Hongkongu jsme se Starou mysliveckou a Hanáckou vodkou úspěšní v Číně. Zájem je však také o Heffron či Absinth – například v Japonsku, na Tchajwanu či v Austrálii. V exportu cítíme velký potenciál, je to však běh na dlouhou trať.
Investice míří do technologií i novinek
Mluvíte o zvýšení kvality vašich produktů, do jakých technologií kvůli tomu investujete?
Letos jsme rozšířili výrobní a logistické kapacity, které zahrnovaly i digitalizovaný sklad destilátů s kapacitou 210 tisíc litrů, nové míchací nádoby a vymrazovací zařízení. Tyto investice přesáhly 33 milionů korun a jejich cílem je zvýšit produktivitu výroby i logistiky, stejně jako podpořit udržitelnost naší výroby. V její modernizaci a rozšíření kapacit sklepa budeme pokračovat i v roce 2026, následovat pak bude i modernizace stáčírny.
Chci, aby kdokoliv, kdo do Palírny přijde, cítil genius loci více než 500 let výroby spojený s moderními technologiemi. Chci vidět sklep, kde se nerezové technologie snoubí s množstvím dřevěných sudů s ušlechtilými destiláty a likéry. Ostatně zráním destilátů a likérů ve sklepích za stálé teploty se lišíme od většiny našich konkurentů, samozřejmě s bonusem naší tradice.
Investujete ale i do vývoje nových produktů v podobě ready-to-drink (RTD) nápojů v plechovce, které mají oslovit mladou generaci. Ty na trh zamířily v červenci. Vidíte už nějaké výsledky?
Letošní sezona je pro míchané nápoje spíše testovací, takže nemůžeme očekávat velká čísla. Víme, že máme zajímavé chutě a kvalitní ingredience, proto věříme, že konzumenti budou jen přibývat.
Kde všude jsou vaše nové produkty k dostání? Zamíří i do zahraničí?
Naše RTD nápoje jsou nyní zalistovány ve všech klíčových řetězcích. A soustředíme se s nimi zatím primárně na český trh.
Které z nových produktů budou podle vás nejúspěšnější? A plánujete i další podobné novinky?
Momentálně se nejlépe daří míchaným nápojům s Hanáckou vodkou, která se u nás dlouhodobě pojí s tancem a zábavou – nabízíme nápoje s příchutí limetky, maracuji nebo citronové trávy s bezinkou. Po letošní testovací sezoně vyhodnotíme, kterým příchutím se daří, a ty méně úspěšné plánujeme nahrazovat novými. Vzhledem k tomu, že se nyní mezi mladými lidmi čím dál víc prosazují nízkoalkoholické míchané drinky, je to určitě cesta, které se budeme držet i do budoucna.
Plánujete společně s uvedením míchaných drinků i nějakou kampaň?
V nových kampaních již naši značku s míchanými nápoji spojujeme. Nejvíce je to patrné u Hanácké vodky, jejíž čistota dosažená filtrací přes aktivní dřevěné uhlí, se velmi dobře spojuje s mnoha dalšími nápoji s celou škálou barev a chutí. Záleží jen na fantazii.
Samostatnou marketingovou kampaň na míchané drinky sice v tuto chvíli nemáme, ale jejich marketingovou podporu plánujeme na jaro a léto příštího roku. Aktuálně si upřesňujeme plány a rozpočty, ale nejspíš na ni zamíří jednotky milionů korun.
Do jaké míry by mohly novinky navýšit váš obrat?
Letos nebudou mít zásadní vliv, ale už v příštím roce by se RTD drinky na našem obratu měly projevit. Hodně to také závisí na úspěchu našich jednání s řetězci, protože některé chtějí zachovat stálou cenu. Nepřipouštějí si přitom, že zvýšení spotřební daně nejsme schopni unést.
Platíme na této dani přes dvě miliardy korun ročně a jen loňské desetiprocentní navýšení by při zachování objemu znamenalo vícenáklady okolo 200 milionů korun. Takové zisky zkrátka nemáme, stejně jako žádný z našich konkurentů. A to nás letos čeká třetí vlna nárůstu spotřební daně, takže je jasné, že východiskem je i posílení našich pozic v míchaných nápojích a zvýšený prodej RTD drinků.
Tradiční značky v novém kabátě
Máte něco i pro vaše tradiční zákazníky? Jaký je váš plán v segmentu prémiových destilátů?
Aktuálně realizujeme velký redesign naší značky třtinových rumů Heffron, nové lahve by se měly v následujících týdnech objevit v obchodech. Chceme tím podpořit vnímání jeho kvality, patří totiž k našim nejprodávanějším produktům na trhu. Mezi spotřebiteli je velmi oblíbený a my bychom rádi získali i ty, kteří jeho lahodnou pralinkovou chuť s dlouhým jemným dozníváním ještě nevyzkoušeli.
Pro příznivce zrajících destilátů chystáme na předvánoční období ochutnávkové balení Staré myslivecké se Starou mysliveckou Reserve, Bourbon Cask a Selection. Chceme našim příznivcům dopřát všechny tradiční chutě myslivce, aby si je mohli takto netradičně porovnat.
Podobně máme na příští rok naplánované limitky Hanácké vodky. I zde chceme její příznivce potěšit neobvyklou variantou.
Jak balancujete mezi uchováním tradice a potřebou inovovat, aby značka zůstala moderní i po těch více než 500 letech?
Naše historie je zavazující, proto nechceme zbytečně riskovat a dělat nepromyšlené kroky. Inovovat však musíme, abychom zůstali konkurenceschopní. O investicích do modernizace a zefektivňování výroby i do nových výrobků jsem již mluvil. Oporou Palírny ale zůstávají tradiční značky, které obohacujeme zmíněnými příchutěmi i ve spojení s míchanými nápoji , zkoušíme také změny v technologických postupech.
Zvláštní kapitolu pak tvoří lihoviny zrající v sudech. Jejich dobrý výběr může whisky vystřelit až do nebe, naopak ten špatný výběr ji může zcela pohřbít. Proto náš prostějovský blend master ve spolupráci se skotskými mistry whisky nejdříve pečlivě vybírá sudy, do kterých ke zrání Starou mysliveckou uložíme. Experimentujeme i s jinými než obvyklými velikostmi sudů, takzvanými Quarter Cask. Čím menší sud, tím větší styk se dřevem – a o to lepší chuť.
V neposlední řadě inovujeme naše portfolio o mezinárodní chutě, jako se to stalo s uvedením panamského rumu Heffron. Ten si své konzumenty v nemalé konkurenci rychle našel a je rovněž úspěšný v exportu.
Kde vidíte Palírnu U Zeleného stromu za dalších deset let, kam budete směřovat?
Jsme česká firma, proto se v dlouhodobém horizontu chceme stát lídrem českého trhu. Pokud naše ambice vyjde, můžeme mít i velmi dobré vyhlídky jako globální hráč. Ostatně je to nezbytné, protože na český trh proniká stále více globálních hráčů a značek, které jsou vážnými konkurenty těm domácím. I proto chceme vyrazit do zahraničí. Dosavadní výsledky nás přesvědčují, že je to správná a také jediná cesta k dlouhodobému růstu.
Pro mě i většinu mých kolegů je Palírna U Zeleného stromu srdeční záležitost. Přál bych si, aby na její dlouhou historii a kvalitní produkty byli Češi jednou stejně hrdí, jako třeba na pivo z Plzně. I proto se chceme vydat na konkurenční globální trh.
Prozraďte nám ještě, jaký je váš oblíbený drink z portfolia Palírny?
Paradoxně nejsem žádný velký piják alkoholu, sklenku si dám jen spíše příležitostně s přáteli. A pokud jim mám nabídnout jen jeden výrobek z naší produkce, tak obvykle volím Starou mysliveckou Reserve – lhostejno, zda ji podám na ledu, nebo v jednoduchém míchaném drinku s Colou. Ocení ji každý, zejména ti, kteří ji neznají nebo o ní mají zkreslené představy. Krásně voní, skvěle chutná, navíc lidé oceňují její příběh první kontinentální whisky.