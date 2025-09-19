Člověka pod padesát v Japonsku obchodní partneři nebudou brát vážně. Naší vstupenkou do země bylo probíhající Expo, říká šéf Agrop Nova

Český pavilon na letošní světové výstavě Expo v japonské Ósace si vysloužil značnou pozornost odborníků a návštěvníků, kteří oceňovali nejen jeho vnitřní expozice představující naši zemi, ale také originální architektonické řešení od pražského studia Apropos Architects. Budova je přitom výjimečná i tím, že jde o vůbec největší plně dřevěnou stavbu bez kovové podpůrné konstrukce v Japonsku.
Zmíněné prvenství umožnilo řešení od společnosti Agrop Nova, která se specializuje na produkci třívrstvých dřevěných desek a komplexního systému pod značkou NOVATOP, jenž byl použit právě při stavbě českého pavilonu. Podnik z malé obce Ptení na Prostějovsku přitom využil významnou zakázku jako příležitost pro to, aby mohl se svými produkty expandovat právě do země vycházejícího slunce.
„Expo pro nás představuje skutečnou vstupenku do Japonska. Umožnilo nám urazit přibližně 75 procent cesty, která by jinak trvala velmi dlouho. Díky spolupráci na českém pavilonu jsme získali důvěru partnerů a jasnou referenci, že náš NOVATOP obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách,“ uvedl pro Euro.cz šéf společnosti Agrop Nova Jiří Oslizlo.
Japonci dřevo milují
Česká firma je dlouhodobě silně zaměřená na export, který tvoří přibližně 85 procent jejích ročních tržeb ve výši asi 750 milionů korun. Mezi její hlavní trhy patří především vyspělé země jako Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Norsko, USA nebo Kanada, už delší dobu ovšem společnost plánovala právě expanzi na Dálný východ.
„O Japonsku jsme uvažovali už před více než dvaceti lety, ale tehdy jsme neměli potřebnou obchodní historii ani s ní spojenou důvěru. A já byl navíc v té době ve věku, v jakém jsou dnes moji synové. Skutečným průlomem bylo až Expo, jež nám otevřelo cestu. Rozhodnutí navázat na tento úspěch a vyrazit osobně do Japonska bylo jasné: jde o vyspělý, náročný a tradičně dřevozpracující trh, který pro nás může být strategický na dalších deset až patnáct let,“ vysvětlil Oslizlo.
Důležitým faktorem pro expanzi do země vycházejícího slunce bylo pro českou firmu i to, že je tento ostrovní stát vůbec největším dovozcem surového dřeva na světě. Podle Oslizla Japonci dřevo skutečně milují, třeba v chrámech se ho často dotýkají a stále více ho chtějí dostat do moderní architektury, což je přesně to, co řešení od Agrop Nova umožňuje.
Zásadní jsou i tradice a hierarchie
Expanze do státu, jenž se nachází téměř na druhém konci světa, s sebou samozřejmě přináší velké množství výzev. Celý obor stavebnictví má v Japonsku velmi rigidní legislativu, která je způsobena především historickými zkušenostmi s požáry a ničivými zemětřeseními. Samonosné dřevěné stavby jsou v zemi prakticky nepřípustné, což se projevilo i při stavbě českého pavilonu v Ósace. Tato budova získala povolení úřadů jen proto, že byla dočasná.
Fakt, že moderní stavby musejí mít podle předpisů ocelovou konstrukci, která bude pouze obložena dřevem, představuje pro českou firmu zásadní omezení. Právě proto se zatím Agrop Nova věnuje interiérům, kam spadají především desky pro obklady stěn, stropů a podlah nebo výroba nábytku. Až později chce společnost přejít k větším konstrukčním celkům.
Další velkou odlišností Japonska je podle Oslizla výrazná role hierarchie a seniority. Člověk mladší padesáti let totiž v zemi obvykle nemá rozhodovací pravomoci a obchodní partneři ho neberou zcela vážně. „V Japonsku hraje zásadní roli důvěra, kterou bez respektovaného a seniorního zástupce nelze získat. Pokud se vám to ale povede, můžete stavět na loajalitě a dlouhodobém partnerství. Kromě toho je klíčová i trpělivost, pokora a připravenost na velmi dlouhý proces cesty k úspěchu, který může trvat deset či více let,“ prozradil šéfa Agrop Nova.
V neposlední řadě je významným specifikem země vycházejícího slunce rovněž velký důraz na kvalitu a tradice: „Japonci stále vyrábějí produkty s takovou pečlivostí a životností, že tím sami sobě zpomalili cyklus spotřeby. Domnívám se, že právě to se odrazilo i v jejich dlouhodobé ekonomické stagnaci. Zároveň mě fascinuje kontrast – zatímco v oblasti digitálních technologií už dnes zaostávají, v průmyslu a tradiční výrobě stále dosahují světové špičky.“
Precizní práce je skvělá reference
Agrop Nova je zatím na začátku svého působení v Japonsku, díky účasti na projektu českého pavilonu ale firma již zaujala hned několik významných partnerů. K nim patří například společnost Daisue, jež byla generálním dodavatelem celé stavby a jejíž lidé si velmi cenili především mimořádné preciznosti a kvality české práce.
„Ředitel Daisue mi řekl, že ještě nikdy nedostali z takové dálky tak přesně zpracované elementy – všechny dokonale zapadly, žádný nechyběl a žádný nebyl vadný. To je pro nás velká satisfakce a zároveň důležitý důkaz kvality naší práce. Další spolupráce je sice zatím teprve v rané fázi, ale už nyní máme i díky osobnímu setkání skutečně pevný základ, na němž lze dále stavět,“ vyzdvihnul Oslizlo.
Pavilon na Expu samozřejmě nezaujal jen společnost Daisue. Pozitivní odezvy na unikátní dřevěnou stavbu přicházejí také od dalších firem z Japonska, Česka či jiných evropských zemí. I proto ředitel Agrop Nova věří, že společnost postupně získá více zákazníků, kteří ocení její dlouholeté zkušenosti, a především vysokou kvalitu.
„Expo je pro nás obrovským impulsem do budoucna a zároveň závazkem, abychom s respektem a pokorou k japonským hodnotám udělali maximum pro naplnění této příležitosti. A osobně mě těší, že tuto pomyslnou štafetu budu moci předat svým dvěma synům, kteří v naší rodinné firmě už dnes působí,“ uzavřel Oslizlo.