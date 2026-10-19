Evropu dobyla, teď má další výzvu. Šejdová vstupuje se Snuggs do pánského segmentu, podpoří ji olympijský vítěz Fuksa

Snuggs – značka, kterou bez většího přehánění zná takřka každá česká žena. Jejím zakladatelům Lindě Šejdové a Tomáši Zahradníkovi se totiž před sedmi lety podařilo najít něco, co tehdy na trhu chybělo: kvalitní spodní prádlo pro chvíle, kdy se ženy cítí nejvíc nejistě.
Jak už to tak ale bývá, zůstat jen u jednoho druhu produktu, když se firmě tolik daří, by bylo krátkozraké. A tak se postupem času k oblíbeným menstruačním kalhotkám, jež byly vyvinuty ve spolupráci s inženýry a vědeckými institucemi, přidaly další. Značku podpořilo několik velkých investorů, v čele se skupinami WOOD & Company či TripleB, za kterou stojí potomci slavného Tomáše Bati, díky nimž se jí podařilo vybrat stovky milionů korun na další rozvoj, v jehož rámci představila třeba vlastní mobilní aplikaci sledující nejen samotný menstruační cyklus, ale která slouží i jako komplexní průvodce ženským zdravím. Kromě toho Snuggs expandovaly do velké části Evropy a letos cílí v tržbách na částku tři čtvrtě miliardy korun.
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Nyní má tyto plány podpořit další expanze, avšak nikoliv geografická, nýbrž produktová. Značka totiž vůbec poprvé vstupuje do pánského segmentu, v rámci něhož začne nabízet své vůbec první boxerky pro muže.
Spoustě mužů kupují trenky ženy
S nápadem na rozšíření vlastního sortimentu o zcela novou kategorii výrobků si Šejdová a spol. pohrávali delší dobu. „Měli jsme to dlouho jako jednu z možností, co někdy v budoucnu udělat. Ale rozhodnuti, že teď je ten správný moment, přišlo až začátkem letošního roku,“ vysvětluje redakci Euro.cz.
Zčásti je k tomu přiměl i fakt, že spodní prádlo svým partnerům konstantně nakupuje bezmála třetina žen, které jsou v manželství nebo ve vztahu. A ty mnohdy výrobky Snuggs velmi dobře znají. Dalších více než 40 procent zákaznic tak činí nepravidelně. „Po sedmi letech, co jsme Snuggs založili, má zkušenost s naším spodním prádlem více než milion žen,” vypočítává Šejdová s tím, že nové boxerky pro muže jsou navrženy ve sportovním i volném střihu a budou se prodávat od 549 korun za kus.
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„Materiály, které jsme vybrali, jsou velmi příjemné na dotek, jemné a prodyšné. U sportovních stylů jsme vybrali vysoce funkční materiály pro odvod potu. ,Anti-chafing‘ prádlo pak zase pomáhá proti oderu stehen,“ přibližuje dále.
Novinka má být, stejně jako dámská část segmentu, k mání v regálech obchodů prostřednictvím partnerských drogistických sítí a také na firemním e-shopu. Značka je v současnosti přítomna ve více než pěti tisících prodejnách napříč Evropou.
„Letos jsme se dostali do dvou nových drogistů v Nizozemsku, a tím získali kompletní pokrytí tamního drogistického trhu. Kruidvat, Etos a DA jsou totiž tři nejznámější síťové drogerie, které se liší zaměřením, šíří sortimentu i cenovou politikou. Dohromady je to více než dva tisíce obchodů, což je pro českou značku obrovský úspěch,” pochvaluje si Šejdová.
S prodejem pomůže olympijský vítěz
Ve snaze vzbudit u mužů o pánské spodní prádlo zájem se ve Snuggs činili i po stránce marketingu. Tváří nového produktu se stal úspěšný olympionik a několinásobně mistr světa i Evropy v rychlostní kanoistice Martin Fuksa.
„Hned jsme věděli, že tohle může nafotit jen jediný muž. Olympijský vítěz. Pětinásobný mistr světa. Držitel dvou světových rekordů. Třínásobný olympionik. Pokorný kluk z Nymburka, který v Paříži porazil celý svět,“ připomíná Šejdová na závěr.