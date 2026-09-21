Evropě hrozí nedostatek leteckého paliva. Kvůli jeho ceně omezují některá spojení už i Smartwings

Evropa bude v letošním čtvrtém čtvrtletí čelit výraznému deficitu leteckého paliva. Vyplývá to z dat konzultační společnosti Energy Aspects, podle kterých dosáhne v posledních třech měsících tohoto roku rozdíl mezi nabídkou na trhu a poptávkou ze strany leteckých společností zhruba 510 tisíc barelů denně.
Za touto nepříjemnou situací stojí hlavně pokračující válka v Íránu, píše agentura Reuters. Uzavření Hormuzského průlivu Evropu v podstatě odřízlo od mnoha důležitých dodavatelů na Blízkém východě, kteří přitom zajišťovali zhruba polovinu celkového evropského dovozu leteckého paliva.
Starý kontinent zatím problém s nedostatkem paliva řeší větším čerpáním vlastních rezerv, jež ale pochopitelně nejsou neomezené. Analytici varují, že zásoby držené v klíčovém rafinérském a skladovacím centru Amsterdam-Rotterdam-Antverpy (ARA) klesly začátkem letošního září na nejnižší úroveň za posledních sedm let. I z tohoto důvodu se tedy Evropa intenzivně snaží navyšovat dovoz paliva ze zbytku světa.
Import z Koreje je na čtyřletém maximu
Mezi nové klíčové dodavatele leteckého paliva do Evropy patří například Nigérie, Spojené státy americké, Kanada, ale také Jižní Korea. Právě poslední jmenovaná země přitom hraje v dovozu stále větší roli, což dokazují i data za letošní září. Podle společnosti Kpler, která se zabývá komoditními informacemi, dovezl asijský stát do Evropy průměrně 129 tisíc barelů denně, což je nejvíce od října 2022.
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Produkce leteckého paliva v Jižní Koreji dosáhla v letošním červenci sedmiletého maxima téměř 13,89 milionu barelů, přičemž vývoz vystoupal na nejvyšší úroveň za 3,5 roku. Podle analytiků za tím stojí rovněž fakt, že nedostatek pohonných hmot zvyšuje jeho cenu, díky čemuž se je vyplatí dodávat i do vzdálenějších zemí. Tamní rafinérie si toho jsou vědomy, a proto svoji výrobní kapacitu navyšují.
„Protože lze očekávat, že Evropu bude trápit nedostatek leteckého paliva také v následujících měsících, jeho dovoz z ostatních částí světa bude i nadále pokračovat,“ uvádí James Noel-Beswick, vedoucí oddělení komodit ve společnosti Sparta Commodities. Ani navýšené dodávky ale téměř jistě nebudou stačit k tomu, aby se situace na Starém kontinentu stabilizovala.
Smartwings snižují frekvence letů
Na rostoucí ceny leteckého paliva už reagují také některé aerolinky. Třeba česká společnost Smartwings v této souvislosti přistoupila k optimalizaci zimního letového řádu, což v praxi znamená snížení frekvence letů do vybraných destinací. U nově oznámených linek z Prahy do Bergenu a Benátek firma navíc posunula zahájení provozu z konce letošního října na březen 2027.
„Cena leteckého paliva v poslední době neustále roste a vystřelila na další historická maxima přes 170 dolarů za barel, což drasticky zvyšuje náklady na provoz linek, a tím i na ceny letenek,“ říká pro redakci Euro.cz tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková s tím, že letecké palivo představuje jednu z největších nákladových položek aerolinek.
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Samotného nedostatku paliva se však vedení tuzemského leteckého dopravce zatím neobává. „V současnosti nemáme žádné informace od smluvních dodavatelů, že by hrozil nedostatek leteckého paliva,“ uklidňuje Dufková.