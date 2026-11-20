Současnou situaci na trhu komplikuje kromě války na Ukrajině především omezená přeprava zkapalněného zemního plynu (LNG) přes Hormuzský průliv, který je důležitou exportní trasou dané suroviny z Kataru a Spojených arabských emirátů. Od března do října se objem LNG naloženého v těchto zemích snížil o více než 60 miliard metrů krychlových, v důsledku čehož jsou podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) Global Gas Security Review 2026 současné zásoby plynu v Evropě nejnižší od roku 2013.
„Evropské zásobníky jsou podle aktuálních údajů naplněny méně než ze 72 procent, zatímco pětiletý průměr pro toto období dosahuje přibližně 89 procent. Ještě problematičtější situace panuje v Německu, kde není naplněnost zásobníků ani 60procentní. Evropa tak vstupuje do zimní sezóny s podstatně menší rezervou,“ říká pro Euro.cz hlavní ekonom společnosti Argos Capital Kryštof Míšek.
Závažnost současné situace potvrzuje naší redakci rovněž zakladatel Skupiny Amper Jan Palaščák: „V Evropě jsme z hlediska energetické bezpečnosti v nejnapjatější situaci od zahájení takzvané ruské energetické války, která začala o měsíce dříve před plnou invazí Ruska na Ukrajinu. Na druhou stranu je tu zkušenost z minulé krize, a pokud ji nemají politici, tak ji určitě mají lidé v energetickém byznysu.“
Ne nedostatek, ale zdražení
Kromě samotných nízkých zásob plynu situaci v Evropě zhoršuje fakt, že světový trh s touto komoditou se za poslední dekádu stal mnohem propojenějším a flexibilnějším, takže jednotlivé regiony spolu prakticky soupeří o veškeré dostupné dodávky. Obchodníci mohou LNG přesměrovat podle aktuální poptávky a upřednostnit odběratele, kteří nabídnou vyšší cenu.
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To mimo jiné znamená, že Evropa má relativně slušnou šanci zvládnout zimu i se současnými nižšími zásobami, bude však více závislá na průběžném dovozu, což může vést k prudkému růstu cen na burzách. Proto odborníci vesměs neočekávají plošný nedostatek plynu, ale období zvýšených energetických nákladů, které negativně ovlivní české firmy i domácnosti.
„Evropa je na tom dnes jinak než na začátku energetické krize, kdy musela během krátké doby nahradit velkou část ruských dodávek. Vybudovala terminály, rozšířila dovoz LNG a získala více možností, odkud plyn nakupovat. S menší rezervou trh ale citlivěji reaguje na vlnu chladu, výpadek terminálu nebo omezení přepravy. Každá z těchto situací může rychle zvýšit ceny na burze,“ upozorňuje Lukáš Kaňok, šéf sekce energetiky společnosti Kalkulátor.cz.
Ceny mohou vzrůst nad sto eur
Zda a jak vysoké zdražení plynu nakonec Evropu během letošní zimy čeká, závisí na mnoha faktorech, jejichž vývoj je bohužel velmi těžké předvídat. První z nich je zmíněné počasí.
Letos se sice očekává teplejší zima vlivem jevu El Niño, rozhodně se ale na to nelze spolehnout. „Není na místě uklidňovat se tím, že El Niño přinese minimálně v první polovině zimy vyšší teploty, protože předvídání počasí v horizontu týdnů a měsíců je na rozdíl od krátkodobých předpovědí či dlouhodobějších klimatických trendů v zásadě věštění z křišťálové koule,“ domnívá se Palaščák.
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Dalším zásadním aspektem je samozřejmě geopolitická situace, přičemž ani v tomto případě nelze očekávat zklidnění. Podle zakladatele Amperu se naopak můžeme obávat další eskalace ve válce Ruska s Ukrajinou, v rámci níž by mohlo dojít k ještě vyšší intenzitě útoků na energetickou infrastrukturu, což může mít dopady i na zdroje, ze kterých čerpá Evropa. K dalším rizikům pak podle Míška patří možné pokračování omezení přepravy LNG přes Hormuzský průliv nebo výpadky norské produkce.
„Během letošní zimy očekávám pokračování výrazné cenové volatility. Evropský benchmark TTF se podle aktuálních údajů Trading Economics pohybuje kolem 91 eur za megawatthodinu, což už samo o sobě představuje meziroční nárůst přibližně o 190 procent. Pokud by se navíc zmíněná rizika kumulovala, považuji překonání stoeurové hranice za poměrně realistický scénář. I Trading Economics ostatně ve svém modelovém výhledu předpokládá cenu přibližně 109 EUR/MWh v horizontu dvanácti měsíců,“ shrnuje Míšek.
Pomůže dlouhodobá fixace
Podle analytiků představuje pro Evropu nebezpečí rovněž fakt, že napětí na trhu s plynem může přetrvat i po skončení letošní zimy. Pokud totiž starý kontinent ukončí topnou sezonu s výrazně vyčerpanými zásobníky, bude muset během jara a léta nakoupit více plynu před další zimou. Vyšší evropská poptávka pak může tlačit na růst cen také v měsících, kdy se plyn obvykle nakupuje levněji. Mohla by se tak opakovat situace z letošního roku, kdy očekávané nízké letní ceny nepřišly.
„Pro český průmysl jde o poměrně významné riziko, zejména v energeticky náročných odvětvích, jako jsou chemický, sklářský nebo potravinářský průmysl. Vyšší ceny plynu se navíc mohou nepřímo promítnout do spotřebitelské inflace. Z makroekonomického hlediska by tak přetrvávající drahý plyn mohl v roce 2027 představovat další negativní nabídkový šok, který bude současně zvyšovat cenovou hladinu, negativně ovlivňovat konkurenceschopnost evropského průmyslu i kupní sílu domácností a oslabovat hospodářský růst,“ zmiňuje Míšek.
Pro české spotřebitele a podniky bude z hlediska dopadů zdražení inkriminované suroviny rozhodující především způsob jejího nákupu. Domácnosti s dlouhodobou fixací mohou být podle hlavního ekonoma Argosu Capital před aktuálními výkyvy relativně dobře chráněny, zatímco zákazníci s proměnlivými cenami a firmy nakupující na spotovém trhu pocítí zdražení podstatně rychleji.
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Nejde navíc jen o plyn, ale i o elektřinu, kterou ceny plynu pochopitelně táhnou nahoru. „U elektřiny je řada koncových zákazníků v režimu spotových cen, a obávám se, že se mnoho z nich znovu spálí tak jako před čtyřmi lety. Nakupovat energie na spotu je opravdu ošidná disciplína a dlouhodobě to nedoporučuji ani průmyslovým odběratelům, ani domácnostem,“ uzavírá Palaščák.