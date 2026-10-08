Evropa se blíží demografickému zlomu. Stárnutí populace zvýší tlak na státní rozpočty

EU se blíží bodu, kdy se dosavadní populační vývoj obrátí. Podle Evropské komise by měl počet jejích obyvatel dosáhnout maxima už v roce 2029 a následně se dlouhodobě snižovat. Dopady stárnutí ale státy pocítí dříve, než začne ubývat samotných obyvatel.
Na rostoucí zátěž pro veřejné finance upozornila ratingová agentura Moody's, kterou cituje CNBC. Z její analýzy vyplývá, že v zemích skupiny G7 dnes na každého člověka staršího 65 let připadají přibližně tři lidé v produktivním věku. A do roku 2050 by měl tento poměr klesnout na zhruba dva ku jednomu. Důsledkem přitom nebude jen vyšší tlak na důchodové systémy, zdravotnictví nebo dlouhodobou péči.
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„Méně pracovníků omezí produkční kapacitu, kdežto méně domácností a spotřebitelů oslabí poptávku,“ uvádí Moody's ve své analýze. Země se proto při udržování hospodářského růstu budou muset více spoléhat na růst produktivity.
USA pomáhá migrace
Nutno podotknout, že to, kdy jednotlivé západní ekonomiky mají dosáhnout svého populačního vrcholu, se liší případ od případu. Zatímco u Evropské unie odborníci počítají s horizontem několika málo let, americký Census Bureau očekává, že počet obyvatel USA poroste až do roku 2080 – tedy za předpokladu relativně vysoké migrace, v opačném případě by se jejich populace začala snižovat už v první půlce čtyřicátých let.
Z výše uvedeného tak jasně vyplývá, že vliv přistěhovalectví na celkovou demografickou situaci rozhodně nelze podceňovat. Pokud by se nezapočítával, populační pokles ve Spojených státech by pravděpodobně už začal. Na druhou stranu, ani pokračující růst počtu obyvatel neznamená, že se země stárnutí a jeho dopadům na tamní hospodářství zcela vyhne.
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„Stárnutí populace ovlivňuje ekonomiku prostřednictvím pomalejšího hospodářského růstu, vyššího tlaku na veřejné finance a měnící se spotřebitelské poptávky,“ objasňuje pro CNBC Olivier Chemla, viceprezident Moody's pro úvěrovou strategii a standardy. Promítat se podle něj může rovněž do reálných úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů.
Zároveň platí, že demografická změna se týká i celé řady dalších velkých států. Například v Číně se podíl lidí starších 65 let za posledních dvacet let zdvojnásobil ze sedmi na čtrnáct procent. Obdobný vývoj navíc zaznamenávají také Brazílie, Thajsko nebo Turecko. Na rozdíl od bohatých západních zemí však tyto ekonomiky čelí nákladům spojeným se stárnutím při výrazně nižší úrovni příjmů.
AI nedostatek pracovníků vykompenzuje jen částečně
Odborníci z Moody's jsou přesvědčeni, že některé dopady může zmírnit vyšší produktivita a rozvoj umělé inteligence. Technologie mohou zastoupit část chybějící pracovní síly ve výrobě i ve službách a umožnit ekonomikám vytvářet více s menším počtem zaměstnanců. Současně ale zdůrazňují, že jde pouze o jednu stranu problému.
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Stárnutí totiž ovlivňuje jak nabídku práce, tak spotřebu. Stroje mohou nahradit některé činnosti, nemohou však vytvořit domácnosti a spotřebitelskou poptávku, která s úbytkem lidí slábne. Z tohoto důvodu budou muset vlády hledat způsob, jak se vyrovnat s menším počtem pracovníků a současně rostoucími výdaji spojenými se starší populací. Demografický zlom přitom nepřijde až v okamžiku, kdy začne celkový počet obyvatel klesat, tlak na rozpočty a hospodářský růst se může zvyšovat už řadu let předtím.
„Roboti nespotřebovávají – alespoň zatím ne. Technologie proto mohou pomoci zvýšit nabídku a produktivitu, chybějící poptávku ale nenahradí,“ uzavírá Chemla.