EU v boji proti greenwashingu. Směrnice na jeho potírání je pro Česko možná až příliš ambiciózní, myslí si Natálie Badie z VŠE

Autor: Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

(KOMENTÁŘ) Spousta lidí na to slyší, ale co když je to jenom obyčejné firemní PR? Evropská unie se vydala do boje proti takzvanému greenwashingu, jehož cílem je regulovat oblast zeleného marketingu a nastavit jasná pravidla toho, kdy lze výrobek označovat za „šetrný k životnímu prostředí“ a dalšími podobnými přívlastky. Co nová směrnice znamená pro Česko a české spotřebitele? Nad tím se ve svém komentáři pro Euro.cz zamýšlí Natálie Badie z Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.