Energetická transformace selhává, tvrdí šéf ropného gigantu Saudi Aramco. Svět by se podle něj měl vzdát myšlenky na konec ropy

Mnoho zemí po celém světě se v posledních letech snaží podstatně snížit své emise, kvůli čemuž probíhá postupný odklon od fosilních paliv. Ne každý se ovšem domnívá, že je tento přístup skutečně správný. K velkým skeptikům patří třeba Amín Násir, šéf saúdskoarabské státní ropné společnosti Saudi Aramco, podle něhož je aktuální energetická transformace neúspěšná.

„V reálném světě současná strategie přechodu viditelně selhává na většině front, protože se střetává s tvrdou realitou. Naléhavě tedy potřebujeme celou strategii resetovat, přičemž navrhuji, abychom se vzdali fantazie o postupném vyřazování ropy a plynu. Místo toho bychom do nich měli investovali, a to adekvátním způsobem, který bude odrážet realistické předpoklady poptávky,“ řekl podle CNBC Násir na globální energetické konferenci CERAWeek by S&P v texaském Houstonu.

Šéf jedné z největších ropných společností na světě tím narážel především na odhady Mezinárodní energetické agentury (IEA), podle níž se poptávka po ropě, plynu a uhlí začne po roce 2030 snižovat. Násir ovšem uvedl, že poptávka bude v dohledné době pravděpodobně naopak neustále stoupat, přičemž k jejímu poklesu za zmíněných šest let určitě nedojde. IEA se totiž podle Násira zaměřuje především na situaci v USA a Evropě a zapomíná na vývoj ve zbytku světa, který se zásadně liší.





Zájem o černé zlato aktuálně roste

Ve svém projevu Násir rovněž uvedl, že ačkoliv svět v posledních dvou desetiletích investoval do obnovitelných zdrojů dohromady více než 9,5 bilionu dolarů, stále to ke snížení spotřeby fosilních paliv nestačilo. „Větrná a solární energie v současnosti dodává méně než čtyři procenta světové energie, zatímco podíl elektromobilů nepřesahuje tři procenta,“ zmínil šéf ropného gigantu.

Podíl fosilních paliv sice od začátku 21. století klesl z 83 na 80 procent, globální poptávka po černém zlatu a jeho ekvivalentech ovšem za stejné období vzrostla o zhruba 100 milionů barelů denně. Velký nárůst zaznamenal také zájem po zemním plynu, který od začátku století vzrostl o 70 procent.

„Toto rozhodně není stav, kteří mnozí lidé očekávali. Dokonce i oni tedy nyní začínají uznávat důležitost ropy a plynu a nutnost zabezpečení jejich dodávek,“ doplnil Násir, jenž stojí v čele firmy s druhými největšími tržbami na světě.

Klíčové je zlepšení účinnosti

Generální ředitel Saudi Aramco na konferenci zmínil i to, co by podle něj měl svět v současné situaci dělat. Za nejdůležitější považuje snížení emisí, které jsou produkovány při spalování ropy a zemního plynu. Podle Násira totiž jen samotné zlepšení účinnosti různých strojů vedlo za posledních 15 let ke snížení globální poptávky po ropě a ropných ekvivalentech o téměř 90 milionů barelů denně. Větrná a sluneční energie přitom za stejné období nahradila denně „pouze“ 15 milionů barelů.

Poslední kritiku pak Násir vznesl vůči přehnané rychlosti zavádění mnoha nových ekologických technologií. „Nové zdroje energie a technologie bychom měli nasazovat jen tehdy, až budou skutečně připravené, ekonomicky konkurenceschopné a se správnou infrastrukturou,“ uzavřel.