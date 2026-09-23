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Emirates vrací do Prahy největší dopravní letadlo světa. Airbus A380 bude pravidelně do Dubaje a zpět létat už od října

Cestování
Tomáš Bohuslav
Dnes
Airbus A380
Třída Premium Economy na palubách letounů Emirates
Třída Premium Economy na palubách letounů Emirates
Airbus A380
Třída Premium Economy na palubách letounů Emirates
Třída Premium Economy na palubách letounů Emirates
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Letiště Václava Havla se může těšit na dlouho očekávanou obnovenou premiéru. Počínaje čtvrtkem 1. října totiž začne cestující na pravidelné denní lince mezi Prahou a Dubají společnosti Emirates přepravovat ikonický letoun Airbus A380.

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Největší dopravní letoun současnosti, čistě z hlediska kapacity, obsluhoval zmíněnou linku už v období před covidem. Po jeho konci sáhli v Emirates po stroji Boeing 777, avšak jejich vedení již tehdy redakci Euro.cz avizovalo, že jakmile nastane správná chvíle, „superjumbo“ se do Prahy vrátí.

V prosinci 2024 se tento slib stal skutečností, ale pouze na čas. Letos v březnu, tedy zhruba měsíc po vypuknutí války mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé, jej opět vystřídala „triplsedma“, načež návrat A380 byl dlouhou dobu odsouván. K jeho potvrzení došlo teprve nyní.

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„Jsme rádi, že se Airbus A380 vrací na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Tentokrát navíc v konfiguraci, která českým cestujícím nabídne také naši velmi žádanou Premium Economy. Její zařazení na pražskou linku rozšíří možnosti cestování a umožní cestujícím zvolit si úroveň komfortu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám a preferencím,“ říká Bořivoj Trejbal, Area Manager Emirates pro Českou republiku.

Větší sedačky, větší komfort

Jak již zaznělo, letoun, který emirátská společnost na linku do Prahy a zpět nasadí, se oproti svému předchůdci mírně odlišuje. A to právě renovovaným interiérem, jenž ve zmíněné třídě Premium Economy nabídne hned 56 míst. Pasažéři, kteří si za tento balíček připlatí, se mohou těšit na širší sedadla, více prostoru a vyšší úroveň služeb.

Dalších 76 míst se nachází v Business Class, zbytek v běžné ekonomické třídě. Celkově stroj v této konfiguraci pojme na svoji palubu 569 pasažérů. „Nedílnou součástí cestovního zážitku je také oceňovaný systém ice s více než 6 500 kanály zábavy, včetně širokého výběru filmů, seriálů, hudby a dalšího obsahu. Pro cestující Business Class je na horní palubě k dispozici exkluzivní palubní salonek. Nabízí prostor k odpočinku i setkávání a patří k charakteristickým prvkům cestování na palubě A380 společnosti Emirates,“ píše se v její tiskové zprávě.

Ústup ze slávy

Informace o návratu ikonické A380 do Prahy přicházejí ve chvíli, kdy se ve světových médiích objevují zprávy o tom, jak se jiné aerolinky naopak snaží co nejvíce urychlit plány na jejich vyřazení. Do budoucna s nimi ve své flotile nepočítá například australský národní dopravce Qantas, jehož vedení se rozhodlo začít se těchto obřích Airbusů zbavovat již v roce 2028, tedy o celé čtyři roky dříve, než jak zprvu avizovalo.

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Jak s odkazem na data analytické firmy Cirium uvádí server CNN, v současnosti po světě létá celkem 171 strojů typu A380. To je zhruba o 60 kusů méně, než v dobách jejich největší slávy, tedy ke konci „desátých“ let.

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S výrobou Airbus přestal již v roce 2021. Letečtí dopravci na místo nich upřednostňují sice kapacitně o něco menší stroje typu A350, potažmo Boeing 787 či nový 777X, ale zato „s lepší ekonomikou“.

„A380 je technologický zázrak, ale z komerčního hlediska byl pro Airbus zklamáním. Tím, jak se novější, úspornější letadla s delším doletem stávají čím dál dostupnější, začínají si aerolinky uvědomovat, že méně někdy znamená více,“ shrnuje ve svém komentáři trefně analytik a prezident poradenské společnosti Atmosphere Research Group Henry Harteveldt.

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