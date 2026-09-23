Emirates vrací do Prahy největší dopravní letadlo světa. Airbus A380 bude pravidelně do Dubaje a zpět létat už od října

Největší dopravní letoun současnosti, čistě z hlediska kapacity, obsluhoval zmíněnou linku už v období před covidem. Po jeho konci sáhli v Emirates po stroji Boeing 777, avšak jejich vedení již tehdy redakci Euro.cz avizovalo, že jakmile nastane správná chvíle, „superjumbo“ se do Prahy vrátí.
V prosinci 2024 se tento slib stal skutečností, ale pouze na čas. Letos v březnu, tedy zhruba měsíc po vypuknutí války mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé, jej opět vystřídala „triplsedma“, načež návrat A380 byl dlouhou dobu odsouván. K jeho potvrzení došlo teprve nyní.
„Jsme rádi, že se Airbus A380 vrací na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Tentokrát navíc v konfiguraci, která českým cestujícím nabídne také naši velmi žádanou Premium Economy. Její zařazení na pražskou linku rozšíří možnosti cestování a umožní cestujícím zvolit si úroveň komfortu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám a preferencím,“ říká Bořivoj Trejbal, Area Manager Emirates pro Českou republiku.
Větší sedačky, větší komfort
Jak již zaznělo, letoun, který emirátská společnost na linku do Prahy a zpět nasadí, se oproti svému předchůdci mírně odlišuje. A to právě renovovaným interiérem, jenž ve zmíněné třídě Premium Economy nabídne hned 56 míst. Pasažéři, kteří si za tento balíček připlatí, se mohou těšit na širší sedadla, více prostoru a vyšší úroveň služeb.
Dalších 76 míst se nachází v Business Class, zbytek v běžné ekonomické třídě. Celkově stroj v této konfiguraci pojme na svoji palubu 569 pasažérů. „Nedílnou součástí cestovního zážitku je také oceňovaný systém ice s více než 6 500 kanály zábavy, včetně širokého výběru filmů, seriálů, hudby a dalšího obsahu. Pro cestující Business Class je na horní palubě k dispozici exkluzivní palubní salonek. Nabízí prostor k odpočinku i setkávání a patří k charakteristickým prvkům cestování na palubě A380 společnosti Emirates,“ píše se v její tiskové zprávě.
Ústup ze slávy
Informace o návratu ikonické A380 do Prahy přicházejí ve chvíli, kdy se ve světových médiích objevují zprávy o tom, jak se jiné aerolinky naopak snaží co nejvíce urychlit plány na jejich vyřazení. Do budoucna s nimi ve své flotile nepočítá například australský národní dopravce Qantas, jehož vedení se rozhodlo začít se těchto obřích Airbusů zbavovat již v roce 2028, tedy o celé čtyři roky dříve, než jak zprvu avizovalo.
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Jak s odkazem na data analytické firmy Cirium uvádí server CNN, v současnosti po světě létá celkem 171 strojů typu A380. To je zhruba o 60 kusů méně, než v dobách jejich největší slávy, tedy ke konci „desátých“ let.
S výrobou Airbus přestal již v roce 2021. Letečtí dopravci na místo nich upřednostňují sice kapacitně o něco menší stroje typu A350, potažmo Boeing 787 či nový 777X, ale zato „s lepší ekonomikou“.
„A380 je technologický zázrak, ale z komerčního hlediska byl pro Airbus zklamáním. Tím, jak se novější, úspornější letadla s delším doletem stávají čím dál dostupnější, začínají si aerolinky uvědomovat, že méně někdy znamená více,“ shrnuje ve svém komentáři trefně analytik a prezident poradenské společnosti Atmosphere Research Group Henry Harteveldt.