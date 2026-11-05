Email přehlédl a pak ho týdny ignoroval. Vít Horký popisuje pozadí české investice do pětimiliardového startupu

„Začátkem loňského roku mi napsal zakladatel AI startupu Wonderful Bar Winkler. Poslal e-mail bez prezentace a chtěl si jen popovídat, maximálně na čtvrt hodiny,“ vzpomíná pro Euro.cz investor Vít Horký, partner fondu United Founders, jenž se zaměřuje na investice do nadějných firem napříč celou Evropou a ve kterém je výraznou měrou zainteresovaný mimo jiné i Jakub Havrlant, zakladatel skupiny Rockaway Capital.
Pozoruhodné na celé věci je především fakt, že zmíněný izraelsko-nizozemský startup má aktuálně valuaci již zhruba pět miliard dolarů, tedy v přepočtu nějakých 107 miliard korun. A dostal se na ni za pouhý rok a půl od svého založení. „Běžný startup buduje miliardovou hodnotu roky. Musí přesvědčit desítky investorů a s každým dlouze vyjednávat. Wonderful ale ukázal, že to jde i jinak,“ míní Horký, který zároveň připomíná, že jen ve čtvrtém, tedy dosud posledním investičním kole získala firma na svůj další rozvoj celkem 550 milionů dolarů.
Věřili mu jako jedni z prvních
Co že je na Wonderfulu tak moc úžasného, že jeho valuace takto raketově vyrostla za tak, čistě z byznysového pohledu, krátké časové období? Jak již bylo nastíněno, má co dočinění s umělou inteligencí – což na jednu stranu není v aktuální záplavě jakéhosi AI washingu vlastně až tak zajímavé. Když se na něj ale člověk podívá trochu blíže, zjistí, že se od ostatních společností v mnohém liší a že právě tento přístup naskýtá obrovský potenciál.
„Když jsme si s Barem nakonec zavolali, stačilo deset minut. Došlo mi, že Wonderful je něco jiného než ,další‘ firma s AI nálepkou. Velké firmy marně hledají digitální agenty, kteří fungují uvnitř jejich byznysu, rozumějí místnímu trhu a mluví místním jazykem. Samotný jazykový model je na to málo, firmy k němu potřebují i infrastrukturu. Bar to věděl líp než většina lidí, které jsem do té doby potkal,“ vypráví dále Horký.
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United Founders do startupu „naskočili“ už vloni v rámci seedového kola „společně s americkou i evropskou investiční elitou“. Stalo se tak navzdory skutečnosti, že fond tehdy ještě neměl formálně otevřený vlastní kapitál k investování. Spolu s Horkým u toho byli rovněž Havrlant a Václav Pavlečka.
„Každá investice je trochu tanec. U Wonderfulu jsme tančili o místo v kole. Rozhodovala rychlost jednání a to, co můžeme firmě přinést, výše částky přišla až potom. Detaily si necháme pro sebe, z férovosti vůči Barovi i ostatním investorům. Řeknu jen, že podmínky byly standardní, s jedinou výjimkou: valuace přesahovala 100 milionů eur už od počátku. Žádné triky, žádné pasti. Do kola s námi šly špičkové fondy Index, Bessemer a Vine, takže dohoda musela dávat smysl všem,“ objasňuje Horký.
Rychleji rostoucí firmu neviděl
První peníze „zvenčí“ putovaly do Wonderfulu loni v červenci, konkrétně se jednalo o částku 34 milionů dolarů. V rámci následujících investičních kol pak Winklerův tým vybral dodatečných 100, respektive 150 milionů, až se dostalo na Series C a již zmíněných dalších 550 milionů dolarů. Tohoto investičního kola se mimochodem zúčastnil i softwarový gigant Salesforce.
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Nahromaděný venture kapitál se tedy v současnosti blíží magické jednomiliardové hranici. Jak dlouho budou součástí příběhu i United Founders, nicméně nyní nikdo z partnerů netuší. „Fond má desetiletý horizont, ale u Wonderfulu žádné pevné datum odchodu nemáme,“ přiznává Horký. „Kupujeme podíl ve firmě, která může být jednou z největších v oboru, a takovou firmu se nevyplatí opouštět v půlce cesty. Dřívější prodej části podílu nevylučujeme, pokud se otevře dobrá příležitost a bude dávat smysl fondu i firmě. Plán je každopádně nechat Wonderful růst, což týmu jde dost dobře,“ doplňuje s tím, že rychleji rostoucí společnost on sám „pravděpodobně ještě neviděl“.
Jedním z Winklerových cílů je podle Horkého vybudovat podnik s desetimiliardovou valuací. K jeho dosažení má tedy po pouhých osmnácti měsících existence našlápnuto více než dobře, připomíná: „Takový výsledek ukazuje, že i fond z Prahy může být u startu firmy, která hýbe světem. Průběžné výsledky našeho fondu za prvních dvanáct měsíců, které zatím neověřil nezávislý auditor, ukazují až pětinásobné zhodnocení. A stojí za nimi právě růst Wonderfulu.“
Když po vás cizí člověk chce 15 minut času, věnujte mu ho
Nutno podotknout, že stejně jako v běžném životě i v tom byznysovém se samozřejmě spousta věcí může pokazit. A to i v případě, že investujete peníze do něčeho, co aktuálně šlape jako hodinky. „Wonderful chce do konce roku vyrůst na tisíc lidí a jeho český tým, který vedou Karel Nohejl a technologický ředitel Matěj Balga, stále hledá talenty. Jenže právě v rychlosti vidím největší riziko,“ říká Horký. Co konkrétně tím sleduje?
„Zní to jako vtip, ale myslím to vážně. Wonderful šel z nuly na 650 lidí a 35 trhů za rok a půl. V takovém tempu se kultura a kvalita lámou nejdřív, protože co funguje při padesáti lidech, nefunguje při tisíci. Bar to ví, ale vědět a zvládnout je jiná věc,“ uvědomuje si zkušený investor. Pro své kolegy pak na závěr přidává ještě jednu důležitou radu: „Osobně si myslím, že příležitost často vypadá nenápadně. U Wonderfulu to byl e-mail bez prezentace. Tím chci říct, že když vám napíše úplně neznámý člověk a chce jen patnáct minut času, prostě mu odepište. Nikdy nevíte, jestli z toho náhodou nekouká další stomiliardový startup.“