Elektromobily pro „normální lidi“, spalovací motory pro nejbohatší? Šéf Bugatti popsal budoucnost automobilového průmyslu

Rimac v rozhovoru pro CNBC uvedl, že trh se superrychlými auty vstupuje do své „fáze švýcarských hodinek“. Většinu tohoto odvětví v minulosti ovládly hodinky digitální a chytré, u bohatých zákazníků ale stále zůstávají oblíbené především drahé mechanické varianty vyrobené právě v zemi helvétského kříže.
Podle osmatřicetiletého podnikatele, který převzal vedení francouzského Bugatti v roce 2021, se i současný automobilový trh dělí na dvě části. Tou dominantní jsou levnější elektromobily, z nichž mnohé pocházejí z Číny, zatímco samotný vrchol odvětví zastupují bohatí klienti lačnící po staromódních autech s hlasitými spalovacími motory, vysoce kvalitní mechanikou, ručně vyráběnými detaily a emocionální přitažlivostí.
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„Drtivá většina normálních aut pro normální lidi bude elektrických. Vyšší segment, jako jsou luxusní sportovní vozy, zůstane se spalovacími motory po velmi dlouhou dobu, přesně jako tomu je u hodinek. Ve Švýcarsku se vyrábí pouze asi pět procent hodinek, přesto se zde ale realizuje zhruba 90 procent zisku. Apple Watch nebo jakékoli chytré hodinky sice zvládnou mnohem víc věcí, ovšem nikdo za ně nezaplatí 200 tisíc dolarů,“ řekl narovinu Rimac.
Bugatti vsadilo na obří šestnáctiválec
Na Rimacově prohlášení o spalovacích motorech je zajímavé mimo jiné to, že jeho další společnost Rimac Group, která je většinovým vlastníkem společného podniku Bugatti Rimac, se zabývá právě výrobou elektromobilů. Mnozí odborníci proto očekávali, že firma uvede na trh právě elektrické Bugatti.
Místo toho ovšem automobilka představila zcela nový vůz poháněný jedním z největších spalovacích motorů, jaké kdy vznikly pro sériově vyráběné auto. Hybridní model Tourbillon má 8,3litrový šestnáctiválcový motor s výkonem tisíc koňských sil, v kombinaci s elektromotory už ale dohromady jde o působivých 1 800 koní.
„V našem závodě v Chorvatsku teď panuje poměrně šílená situace. Na stejné výrobní lince se hned vedle největšího spalovacího motoru na světě vyrábí i nejvýkonnější elektromobil na světě. Život je zkrátka někdy zvláštní,“ shrnul Rimac.
Firma loni vydělala 200 milionů eur
Bugatti plánuje vyrobit pouze 250 vozů Tourbillon, které se prodávají za základní cenu 4,5 milionu dolarů, tedy zhruba 93 milionů korun. Rimac se přitom nechal slyšet, že průměrný zákazník při koupi tohoto auta utratí dalších 600 až 700 tisíc dolarů (12,4 až 14,5 milionu korun) za personalizované doplňky a vylepšení, jako jsou speciální barvy laku, kůže, prošívání a další designové prvky.
Právě vzestup personalizace a úprav na míru se v poslední době stal jednou z největších hnacích sil zisku u společností vyrábějících superrychlá auta, jako jsou vedle Bugatti například Ferrari a Lamborghini. „Bohatí klienti chtějí něco, co je skutečně jejich, co je s nimi spojeno. Chtějí auto, které vypráví jejich životní příběh, jejich osobnost a jejich preference,“ doplnil Rimac s tím, že cílem společnosti pro příští roky je nadále zvyšovat produkci, kvalitu i zisky a zároveň si zachovat exkluzivitu. To má v praxi znamenat, že automobilka určitě nevyrobí více než tisíc vozů za rok.
Jak se přitom zdá, zvolená strategie se firmě vyplácí. Její loňská EBITDA totiž činila zhruba 200 milionů eur (asi 4,8 miliardy korun).
Dostanou bohatí z elektromobility výjimku?
Rimacův pohled na budoucnost automobilového průmyslu otevírá otázku, jak konkrétně do něj zapadají všudypřítomné snahy o snižování emisí. Netřeba snad příliš zdůrazňovat, že zrovna vozy Bugatti k nejúspornějším modelům brázdícím dnešní silnice rozhodně nepatří. Například končící Chiron má podle oficiálních údajů automobilky kombinovanou spotřebu 25,2 litru benzinu na sto kilometrů a vypouští 572 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Podobně „neekologické“ jsou přitom i další vozy francouzské automobilky.
Na obhajobu spalovacích supersportů lze samozřejmě uvést, že vznikají jen ve velmi malém množství, takže jejich podíl na celkových emisích z dopravy je de facto zanedbatelný. Tímto argumentem v minulosti v rozhovoru pro Top Gear odůvodňoval zachování konvenčních agregátů i předchozí šéf Bugatti Stephan Winkelmann.
Také Rimac přitom podle Motor Authority počítá s tím, že vozům francouzské automobilky zůstanou spalovací motory i po roce 2035, od něhož mají nová osobní auta v Evropské unii splňovat výrazně přísnější emisní požadavky. Otázkou ale samozřejmě zůstává, zda je správné požadovat přechod k elektromobilitě po většině motoristů, zatímco bohatí zákazníci luxusních vozů s vysokou spotřebou se mu budou moci vyhnout právě díky exkluzivitě těchto automobilů.