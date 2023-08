Elektrárna sázející na vzduch. Americký startup bude vyrábět udržitelné letecké palivo ze zachyceného oxidu uhličitého

Získat oxid uhličitý přímo ze vzduchu už není nemožné. Technologie se stále zdokonalují a podobných zařízení v poslední době přibývá jak hub po dešti. V uplynulých letech vyrostla například v americkém Texasu, Kanadě, ve Švédsku nebo na Islandu – tedy především všude tam, kde je snadno dostupná geotermální energie. Ta je pro správné fungování takovýchto elektráren klíčová, neboť technicky vzato jde o energeticky velice náročný proces, který je zatím poměrně drahý.

Zachycený CO 2 se dá následně využít k nejrůznějším účelům, včetně výroby udržitelného leteckého paliva (SAF). A právě na tu se nyní hodlá zaměřit americký startup Twelve, jenž k produkci těchto pohonných hmot využije nedalekých etanolových továren, papíren a zařízení na zpracování odpadu. Ty mají inkriminovaného plynu víc než dostatek.

Ve správnou chvíli na správném místě

Aby bylo možné dosáhnout požadovaného efektu, musí si startup pomoci takzvaným Opusem, tedy modulárním systémem schopným odebírat CO 2 z téměř jakéhokoliv zdroje. Zařízení využívá principu elektrolýzy, která umožňuje oddělení molekul kyslíku a uhlíku a jeho následnou rekombinaci s vodíkem, díky níž vzniká SAF. Počáteční výrobní cíle se pohybují kolem 40 tisíc galonů (tedy zhruba 150 tisíců litrů) ročně, ale do budoucna by jich za stejné období mohl vznikat až rovný milion.

Je pravdou, že s podobnou technologií pracuje více firem, Twelve má každopádně oproti nim podle webu Singularity Hub větší předpoklad k úspěchu. A to například proto, že sídlí poblíž Seattlu, kde se soustředí takoví technologičtí giganti jako SpaceX, Boeing nebo AeroTec, a zároveň může těžit z místních zákonů, které SAF daňově zvýhodňují. Navíc je potřeba zdůraznit, že je zde k dispozici i velké množství zelené energie – to díky skutečnosti, že stát Washington, jehož je Seattle součástí, generuje dvě třetiny elektřiny právě pomocí k životnímu prostředí šetrných vodních elektráren.

Dobrou zprávou je pro Twelve i pro letecké společnosti též skutečnost, že nové palivo už prošlo testováním Letectva Spojených států a současné letouny ho mohou používat bez jakýchkoliv úprav motoru. Pakliže dojde k nahrazení poloviny pohonných hmot tímto speciálně vyrobeným palivem, měly by se emise za celý životní cyklus letadla snížit až o 90 procent, doplňuje zmíněný web. Což samozřejmě aerolinky láká, protože čím dál více jejich klientů se nezajímá jen o levné letenky, ale také o možnosti snížení dopadu svých cest na životní prostředí.

Že se nejedná pouze o plané řeči, už některé z nich začaly dokazovat i činy. Vedení amerického dopravce Alaska Airlines podle dostupných informací potvrdilo záměr nové palivo od Twelve koupit. O jaký objem se bude jednat a kdy se poprvé objeví v letadlech této společnosti, ovšem známo není.

Cena za udržitelnost je vysoká, ale poptávka roste

Jak rychle se nové palivo začne používat ve velkém, zůstává otázkou. I kdyby Twelve znásobilo produkci na zmíněný milion galonů ročně, stále půjde jen o pověstnou kapku v moři. Spotřeba pohonných hmot v rámci celého leteckého průmyslu dosáhla v posledním předcovidovém roce 2019 dle webu Statista.com těžko uvěřitelných 95 miliard galonů.

Aby se toto a podobná alternativní paliva mohla využívat plošně, je zapotřebí jejich zlevnění. K tomu zatím navzdory veškerému pokroku a trendům v oblasti udržitelnosti nedochází. Kdy se tak stane, je aktuálně rovněž ve hvězdách, viceprezident Twelve pro vývoj projektu Andrew Stevenson nicméně zůstává optimistický a věří, že brzy se svými kolegy přijde na to, jak současnou technologii zefektivnit.

„Naším cílem je eliminovat technologická i procesní rizika a úspěšně fungovat ve větším měřítku,“ řekl magazínu Forbes. Vzápětí dodal, že firma má v plánu expanzi a chce vybudovat další taková zařízení po celém světě. Samotná továrna ve Washingtonu by měla začít fungovat již v polovině příštího roku.