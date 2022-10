E-shopaři potřebují před Vánoci vyprázdnit sklady. V krizi stále častěji spoléhají na partnerský prodej

Pro obchodníky Vánoce rozhodně nezačínají Štědrým dnem (tehdy naopak vrcholí). Připravují se na ně už od léta. Provozovatelé e-shopů se snaží doplnit skladové zásoby novinkami a zbavit se starého zboží. Jenže kam s ním? Aby si zajistili rychlejší odbyt, směřují stále častěji na webová tržiště. Ta jim umožní rychlejší expanzi a rozšíření cílové skupiny zákazníků. Kvůli současné ekonomické situaci je pro ně totiž čím dál náročnější své produkty prodat.

Trend takzvaných marketplaces nabírá v posledních letech výrazně na síle. V českém prostředí se o jeho akceleraci postarala především covidová pandemie a s ní spojené změny v nákupním chování. Rostoucí zájem o partnerský prodej dokazují mimo jiné čísla společnosti Mall, jejíž tržiště sdružuje nabídky od více než pěti tisíc e-shopařů.

V první fázi znamenalo sdružování pro obchodníky především způsob, jak se vypořádat s nutností zavřít své kamenné prodejny. To proto, že mnoho prodejců se do té doby na online sféru neorientovalo. Vstup na společné platformy jim však umožnil dostat se do vyhledávání. Díky tomu se obchodníkům podařilo vykrýt výpadky během lockdownu, přičemž mnohým z nich prodeje dokonce vzrostly na úroveň vyšší než před pandemií. Nyní ale potřebují hlavně uvolnit místo ve skladech – a pokud přitom zboží poputuje do zahraničí, bude to jen příjemný bonus.

„Obchodníci se zpočátku obávají, že pro ně bude vstup na online tržiště znamenat spousty starostí navíc. Faktem však je, že dnes už je onboarding na marketplace díky spolupráci s mnoha integračními partnery otázkou několika málo dní, a navíc se s ním nepojí téměř žádné náklady či potenciální rizika. Obchodník platí provize z reálně uskutečněných prodejů, není tedy nijak limitován ani pokutován, pokud zájem o jeho produkty poklesne. Marketplace mu navíc umožňuje oslovit nejen české zákazníky, ale i ostatní světové trhy,“ říká k tématu Kateřina Peštuková, Head of Sales Marketplace v Mall Group.

Svátky e-commerce

Mall je největší platformou pro partnerský prodej v Česku, což potvrdil i loňským 45procentním růstem a s ním spojeným rozšiřováním nabídky zboží. Tržiště Mallu aktuálně v zemích, kde působí, nabízí téměř osm milionů produktů. Zvětšování sortimentu je přitom nejcitelnější právě v Čechách a na Slovensku. V porovnání s rokem 2021 se například nabídka kategorie auto-moto rozšířila o 97 procent, segment módy o 187 procent a nabídka nábytku dokonce o 387 procent.

Řada obchodníků si tedy od vstupu na Mall slibuje pomoc s překonáváním stagnace nebo poklesu hospodářských čísel. Mimo administrativních nástrojů k tomu využívají i marketingové podpory, kterou jim poskytuje možnost se zaštítit červeným logem, jež zná každý Čech i poměrně velká část Evropanů.

Častou motivací, s níž obchodníci na tržiště vstupují, je také zmíněná snaha vyprázdnit své sklady a maximálně vytěžit nastupující vánoční sezónu. V mnoha případech se totiž e-shopy mohutně předzásobily, protože přirozeně nemohly počítat s aktuálním ekonomickým trendem. Nyní tak nemají prostor pro nákup a uskladnění sezónního zboží. Koneckonců platí, že právě vánoční sezóna u mnoha z nich určí, zda letošní rok zakončí v černých, nebo červených číslech.

„Odhaduji, že Vánoce zvednou prodejcům tržby, tak jako každý rok, ale veškerá dosavadní čísla a vývoj ukazují, že na silné Vánoce roku 2021 nedosáhneme, a pokud ano, bude to překvapení nejen pro mě, ale také pro prodejce,“ myslí si Roman Voženílek, zakladatel a výkonný ředitel digitální agentury EL TORO. „Jaké budou ty v roce 2023, lze jen spekulovat,“ dodává.

Zástupci Mallu však zachovávají optimismus. „Nároky zákazníků na jednotlivé e-shopy a prodejní platformy se stále zvyšují a pro nakupující je jednoduše nejpohodlnější, když mohou mít veškeré produkty k dispozici na jednom místě a ušetřit tak čas při výběru i peníze za dopravu. Přesně to služba Mall Partner zákazníkům i prodejcům umožňuje. I to je důvod, proč naše tržiště dynamicky roste – aktuálně napojujeme tři stovky nových partnerů měsíčně,“ uzavírá Peštuková.