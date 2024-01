Dvořák z EqSA: Záchrana Evergrande ze strany Pekingu je nepravděpodobná, za její krach zaplatí především zahraniční držitelé dluhopisů

V první řadě je důležité zmínit, že krach zmíněného developera bude mít dopad na mnoho různých subjektů nacházejících se v Číně i mimo ni, zejména pak na investory, věřitele, obchodní partnery a stovky tisíc kupujících, kteří firmě zaplatili zálohy. Otázkou však zůstává vymahatelnost této likvidace, jelikož jednak se může developer proti tomuto rozhodnutí ještě odvolat, ale hlavně se více než 90 procent aktiv společnosti China Evergrande nachází na pevninské Číně, což je jiná jurisdikce v porovnání s Hongkongem. Již minulé čínské insolvence (například Kaisa Group či Suntech) byly v Číně pochybné, a tak je nejasné, zda a jakým způsobem se tam pondělní rozhodnutí soudu bude vymáhat.

Jednou ze skupin subjektů, na který bude mít vyhlášená likvidace vliv, budou zahraniční držitelé dluhopisů. Záchrana (bailout) společnosti ze strany vlády je spíše nepravděpodobná, jelikož Peking nebude chtít upřednostňovat kompenzaci zahraničních věřitelů před domácími občany, jelikož něco takového by v Číně zkrátka nevypadalo dobře. Takže pokud někdo za tuto situaci zaplatí, budou to zcela určitě zahraniční držitelé dluhopisů.

Spekulace byl omezeny už několik hodin předem

Další skupinu subjektů ovlivněnou vyhlášením likvidace představují investoři. Proces této insolvence by mohl být zejména pro zahraniční investory důležitým bodem při rozhodování, zda budou chtít pokračovat v investicích v Číně či nikoliv, a budou to právě kroky Pekingu, které určí, zda budou mít zahraniční investoři jistotu, že s jejich investicemi do čínských společností bude zacházeno spravedlivě. Avšak vzhledem k tomu, že v posledních letech lze již určitou opatrnost a vyhýbání se budoucím investičním rozhodnutím v Číně pozorovat, nemusí být dopad insolvence China Evergande pro zahraniční investory v tomto ohledu tak markantní.





Zajímavou informací dále je, že Čína omezila spekulace na pokles ceny akcií (short selling) právě několik hodin před posláním developera do likvidace, což důvěře v čínský systém pro zahraniční investory, či pro investory obecně, zrovna nepřidává. Jelikož se trh nemovitostí nachází blízko svých desetiletých, či v případě akciového trhu pětiletých minim, bude pro vládu v budoucích měsících podstatné udržet zahraniční kapitál v zemi, tak aby nedocházelo k dalším významným propadům.

Evergrande coby noví Lehman Brothers?

Dále vyvstává otázka, zda bude mít pád největšího čínského developera, který byl kdysi klenotem realitního sektoru, nějaký výrazný vliv na celý čínský či světový finanční systém. Někteří analytici varovali před předpovědí čínského ,Lehmanova momentu‘, kdy se bankrot banky Lehman Brothers v roce 2008 stal krizí pro americkou ekonomiku. Podle jiných je zase takováto nákaza celého finančního systému téměř nemožná, jelikož Peking udržuje přísnou kontrolu nad širším finančním systémem. Minimálně je však pravděpodobné, že dojde ze strany bank ke zpřísnění pravidel pro půjčování nového kapitálu, přičemž pokud obecně dochází v zemi k restrikcím spojených s omezením dostupnosti volného kapitálu, často z toho vyplývá i další zpomalování ekonomiky a větší míra vyhlášených bankrotů v zemi.

Trpět budou převážně ty společnosti, které nejsou zcela etablované – to proto, že pro ně bude těžší si půjčovat nové prostředky a tím pádem bude jejich růst značně zpomalen. V nejzazším případě pak může dokonce docházet i k vyhlašování bankrotů.

Další skupinu subjektů, které by mohla insolvence China Evergrande negativně ovlivnit, představují ty, jež se společností spolupracují či spolupracovali. Ať už by se jednalo o dodavatele materiálu, stavební firmy či o designové společnosti. Tyto subjekty by pak mohly generovat velké ztráty, nebo následně vyhlásit bankrot – zvláště pokud je pro ně China Evergrande významným zákazníkem či již dlužníkem.

Nepříjemná je nastalá situace bezesporu i pro 1,6 milionu kupujících, kteří zaplatili developerovi zálohy na koupi nemovitosti, ale od roku 2021, kdy se objevily první problémy, se nachází v limbu, jelikož společnost přijala tyto zálohy, aniž by dokončila výstavbu jejich domovů.

Praskající bublina

Obecně lze říci, že problémy realitního trhu v Číně se objevují již několik let a tamní realitní bublina již pomalu praská. Do obřích dluhů se totiž dostávají také další developerské skupiny.

Nejviditelnějším projevem problémů realitního sektoru, který generuje cca pětinu HDP a tvoří 70 procent bohatství domácností, jsou města duchů, kde se nachází i celé čtvrti prázdných neprodaných bytů. Developerské skupiny jsou vysoce zadlužené, přestávají svoje dluhy splácet a generují tak ztráty bankám, fondům a dalším investorům, což se pak přelévá do celé ekonomiky. Brzdící výstavba dopadá rovněž na stavební společnosti a jejich obchodní partnery, roste nezaměstnanost a nejistota napříč společností, která dále prohlubuje omezování domácí spotřeby.