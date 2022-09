Dvanáct a půl milionu dolarů. Baseballová kartička legendárního Mickeyho Mantla se vydražila za rekordní sumu

Baseballová karta Mickeyho Mantla se v neděli prodala za 12,6 milionu dolarů (asi 308 milionů korun) a stala se tak nejdražším sportovně upomínkovým předmětem vůbec. Mezi kartičkami sportovců zatím rekord drželo sto let staré vyobrazení baseballisty Honuse Wagnera, které bylo udáno před rokem za 7,2 milionu dolarů (přibližně 176 milionů korun).





Oba prodeje potvrzují současný velký zájem o předměty se sportovní tématikou. Před několika měsíci byl za 9,3 milionu dolarů (necelých 228 milionů korun) vydražen dres Diega Maradony, v němž slavný fotbalista vstřelil pomocí ,Boží ruky‘ sporný gól ve čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku v roce 1986. V srpnu pak byl za rekordní sumu prodán i boxerský pás, jenž získal o dalších 12 let dříve Muhammad Ali během zápasu přezdívaného Rachot v džungli. Jeho nový majitel za něj zaplatil 6,2 milionu dolarů (zhruba 151 milionů korun).

Největší zájem je ale právě o kartičky hráčů baseballu. Sběratelé za ně v poslední době utrácí výrazně vyšší sumy, než je tomu u ostatních sportovců. Třeba nejdražší hokejová karta s Waynem Gretzkym se totiž před rokem prodala za ,pouhých‘ 3,8 milionu dolarů (93 milionů korun). Z basketbalistů pak drží rekord LeBron James, jehož kartu si neznámý kupec pořídil za 5,2 milionu dolarů (127 milionů korun).

Pandemie odstartovala enormní zájem

Podle odborníků odvětví sportovních předmětů výrazně vzrostlo po začátku covidové pandemie. Ještě v roce 2018 odhadl zakladatel serveru Collectable.com David Yoken hodnotu tohoto trhu na 5,4 miliardy dolarů. Od prvních protiepidemických restrikcí ale sportovní karty začaly být obzvláště žádané, protože lidé trávili více času doma, díky čemuž se jim tak naskytla příležitost prohrabat se potenciálními poklady nasbíranými v dětství, včetně starých komiksů a kartiček.





Zásluhou spousty znovuobjevených věcí se poté na trh dostalo mnoho zajímavých předmětů. Rázem tak stouply jak těch nejvzácnějších kousků, tak i věcí, které roky ležely v garážích či na půdách. A právě tyto předměty se v poslední době objevují na aukční webech typu eBay a podobně čím dál častěji. A co se vzácnějších položek týče, ty jsou pro změnu horečně nabízeny v aukčních síních.

Není proto divu, že už v roce 2021 se odvětví sportovních upomínkových předmětů rozrostlo na 26 miliard dolarů. Výzkumná firma Market Decipher navíc podle webu CBC předpovídá, že trh během deseti let astronomicky vzroste na devítinásobek své nynější hodnoty. To má částečně způsobit i vzestup takzvaných NFT neboli nezaměnitelných tokenů, což jsou digitální sběratelské předměty s unikátními datově zašifrovanými doklady o vlastnictví.

Sběratelské kartičky jako umění

Zmíněná rekordní karta Mickeyho Mantla pochází z roku 1952 a je považována za jednu z mála baseballových kartiček zobrazujících legendárního hráče, která se dochovala v téměř perfektním stavu. Aukce přinesla velký zisk Anthonymu Giordanovi z amerického státu New Jersey, který ji na výstavě v New Yorku v roce 1991 koupil za 50 tisíc dolarů. Za třicet let tak její hodnota stoupla více než 250krát.

Kromě podobenky Mickeyho Mantla bylo v dražbě udáno i několik desítek dalších sportovních předmětů. Podle viceprezidenta sportovních aukcí Heritage Auctions Dereka Gradyho se všechny položky prodaly za 28 milionů dolarů (téměř 686 milionů korun). „Nejlepší sportovní sběratelské předměty nyní svou cenou začínají soupeřit s uměleckými díly či vzácnými mincemi. Ukazuje se tedy, že se jedná o skvělý investiční nástroj,“ myslí si Grady.

Srovnání sportovního předmětu a klasického umění přitom nerozporují ani mnozí odborníci. „Někteří lidé by mohli říct, že je to jen baseballová karta. Pro jiné jsou zase Avignonské slečny jen obraz, jen Picasso. Musíme si tedy uvědomit, že sběratelé můžou považovat za umění i sportovní kartu. Stejně jako u jiných uměleckých děl pak určuje její hodnotu hlavně člověk, který si ji koupí,“ tvrdí John Holden, profesor sportovního práva na univerzitě v Oklahomě.