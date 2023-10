Důvěryhodné a rychlé ověření certifikátů. Polský startup Certifier získal významnou investici od tuzemských Depo Ventures

Kdo nemá potřebný certifikát nebo diplom potvrzující dosažené znalosti a dovednosti, jako by nebyl. Důvěryhodné, rychlé, a hlavně digitální ověřování konkrétních kompetencí bude proto do budoucna stále důležitější. Zajistit to má polský startup Certifier, jenž se chce do pěti let stát lídrem na trhu softwarů určených právě pro správu digitálních diplomů a certifikátů.

Inovativní řešení od Certifieru má ověřování dovedností zcela zautomatizovat. Jeho součástí je totiž snazší správa certifikátů, diplomů a digitálních odznaků, přičemž prostřednictvím rozhraní API lze získaná data sdílet s externími systémy. Startup nyní získal v seedovém investičním kole přes 700 tisíc dolarů (v přepočtu více než 16 milionů korun) od investiční společnosti DEPO Ventures a venture kapitálových fondů Movens Capital, FundingBox Deep Tech Fund a Black Pearls VC.

„Digitalizace je jasným trendem i v oblasti vydávání diplomů a certifikátů. Je to tržní nika, ale pořád dostatečně velká, a navíc ještě neobsazená. Certifier má všechny předpoklady, aby dokázal toto odvětví důvěryhodně digitalizovat. Růst firmy je aktuálně ještě vyšší než původní predikce z doby, když jsme s týmem Certifieru začali poprvé jednat,“ říká Jan Krahulík, partner fondů investiční skupiny DEPO Ventures.





K zákazníkům patří známé firmy i univerzity

Za inovativním startupem stojí dvojice mladých ukrajinských podnikatelů, kteří už mají s vlastními projekty rozsáhlé zkušenosti. Vlad Turak založil ještě před Certifierem jeden z nejpopulárnějších vzdělávacích ukrajinských portálů pro školáky, který měsíčně přiláká přes milion uživatelů. Druhý ze spoluzakladatelů Sergej Butko pak působil jako CMO ve startupu CallPage, jenž získal financování ve výši 4,5 milionu dolarů. Oba podnikatelé se už ale nyní plně věnují právě Certifieru.

Jednou z hlavních výhod systému tohoto oficiálně polského startupu je skutečnost, že firmám pomáhá zvládnout všechny fáze složitého certifikačního procesu. Certifier tedy jinými slovy svým zákazníkům usnadní třeba vytváření a distribuci dokumentů, řízení celého procesu, provádění analýz nebo uložení vytvořených dokumentů na hostingových serverech. „S přechodem od fyzických k digitálním dokumentům prochází tato oblast významnou proměnou a my chceme být v čele této změny,“ vysvětluje Butko.

Systém od Certifieru už celosvětově využívají mnohé vysokoškolské instituce, ale i malé a střední podniky a firmy, kterých je aktuálně více než čtyři sta. Jsou mezi nimi značky jako Avon Canada, University of Illinois či Oxford School District. Digitální certifikát obdrželo prostřednictvím platformy již téměř 800 tisíc lidí, přičemž 82 procent z nich své dokumenty na platformě aktivně spravuje. Více než čtyři pětiny rychle rostoucích příjmů společnosti pocházejí ze Spojeného království, USA a Kanady.

Certifikáty i z online her

Peníze získané od nových investorů chce Certifier během následujících dvou let použít hlavně k dalšímu vývoji svých produktů. Cílem firmy je třeba vylepšit stávající API rozhraní tak, aby lépe vyhovovalo potřebám náročnějších organizací a velkých technologických společností. Poptávka po vhodném softwaru zajišťujícím vysokou úroveň bezpečnosti, důvěrnosti a důvěryhodnosti certifikátů totiž neustále roste.

To dokládají i data z výzkumu společnosti Future Market Insights, podle nichž se hodnota celosvětového trhu s digitálními certifikáty aktuálně odhaduje na 1,6 miliardy dolarů. Během následujících deseti let by mělo odvětví překročit šest miliard, což představuje meziroční růst v průměru kolem 15 procent.

Výrazné zvýšení zájmu o digitalizaci certifikátů má zapříčinit také skutečnost, že zájemci mohou získat stále větší počet různých potvrzení o dosažených schopnostech. „Lidé si odjakživa vážili formálního ocenění za svoji tvrdou práci. V dřívějších dobách toto uznání představovaly například medaile za válečné zásluhy, dnes to mohou být certifikáty za prokázané dovednosti nebo splnění zkoušek, dokonce i v online hrách,“ uzavírá Butko.