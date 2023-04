Důvěra ve startupy se vyplácí. Své peníze vložené do začínajících firem zhodnotilo devět z deseti investorů, tvrdí průzkum DEPO Ventures

Ačkoliv se mnoho lidí domnívá, že velká část startupů nakonec dopadne špatně, ve skutečnosti tomu tak rozhodně není. Dokazují to i výsledky nedávného výzkumu skupiny DEPO Ventures, která se dlouhodobě zabývá andělskými fondy. Podle nových dat se investice do začínajících firem vyplácejí, neboť téměř 86 procent investorů nakonec prodalo svůj podíl se ziskem. Ve zhruba polovině případů se jejich peníze zhodnotily jedenkrát až pětkrát, přičemž 12 procent respondentů dokonce vydělalo více než desetinásobek.

Nejčastějším motivem k investování je pro většinu dotazovaných snaha rozmnožit své finance, kterou následuje možnost potkávat se se zajímavými lidmi a snaha podpořit inovace. Průměrný investor se startupům věnuje zhruba pět let a časově mu to zabere maximálně pět hodin týdně. Dále výzkum zjistil, že nejčastěji investoři pomáhají zakladatelům startupů se získáním finančních prostředků, s obchodním rozvojem a s provozem firmy.

Každým rokem také přibývá investorek. Přestože jsou ženy stále v menšině, v aktuálním průzkumu jich bylo celkem 17 procent, což je o sedm procentních bodů více než v roce 2021. Nová data ukázala i to, že investoři nenechávají nic náhodě a své portfolio většinou diverzifikují – na každého z nich tedy připadá v průměru osm různých firem.

V Česku je startupů stále málo

Přibližně čtyři z deseti investorů uvedli, že letos plánují do startupů vložit zhruba stejné množství peněz jako loni. Výrazně více chce investovat 16 procent z nich, méně než loni pak 13 procent. Podle mnohých profesionálů se ale letos mohou objevit perspektivní příležitosti. „Nedává smysl, abychom svoji aktivitu nyní omezovali. Letos chceme pokračovat dosavadním tempem, zainvestovat kolem 15 startupů v rané fázi. Výhodou je, že zmizely přepálené valuace některých společností, což křivilo celý trh,“ říká partner DEPO Ventures Petr Šíma.

S jeho názorem souhlasí i Jaroslav Baier, právní poradce z advokátní kanceláře Havel & Partners: „Ani v roce 2023 by nás neměl čekat žádný výrazný pokles investiční aktivity andělských investorů. Podle průzkumu je většina z nich dlouhodobě spokojena s výnosy svých investic. Předpokládám ale, že vzhledem k současné ekonomické situaci budou klást daleko větší nároky na to, aby už startupy měly skutečnou hodnotu. Budou si také své investice pečlivěji prověřovat a hledat opravdu odolné firmy, které mají prokazatelný byznysový či inovační potenciál.“

Průměrná investice českého andělského investora se aktuálně pohybuje od 600 tisíc do 1,2 milionu korun, více než čtvrtina respondentů vloží do jedné startupové společnosti více než 2,4 milionu. Zhruba dvě pětiny účastníků výzkumu pak uvedly, že považují výkonnost investic do startupů za vyšší nebo totožnou s ostatními druhy aktiv.

Lokalita většinou nehraje roli

Situaci na trhu ovlivňuje také to, že Česko v počtu startupů na hlavu stále zaostává za zeměmi západní Evropy. „Nápadů tu přitom není málo, a průzkum navíc ukazuje, že chuť investorů podporovat životaschopné nápady roste. Bez finanční podpory, bez mentorství a bez přístupu k sítím kontaktů se však startupy stěží posunou z rané fáze dál. Sdílení potřebného know-how je tedy jedním ze základních stavebních kamenů pro další vývoj tohoto segmentu u nás,“ tvrdí Petr Kopeček, ředitel Odboru startupů z agentury na podporu podnikání CzechInvest.

Mezi nejpopulárnější oblasti investic v současnosti patří hlavně umělá inteligence, ale také sektor finančních a zdravotních technologií. Jednotlivá odvětví jsou ale většinou pokrytá rovnoměrně, takže se nedá říct, že by se investoři zaměřovali pouze na jeden konkrétní segment.

Většina respondentů průzkumu pak uvedla, že například lokalita pro ně nehraje téměř žádnou roli. Často mají totiž v hledáčku celý svět a neřeší, kde daný startup působí. Pouze na Českou republiku se soustředí necelá třetina z nich. „Širší záběr by jim umožnil dostat se ke globálním příležitostem a zvýšil šance lépe diverzifikovat portfolio,“ podotýká na toto téma Šíma.

Volného kapitálu je v Česku dost

Hned čtvrtina respondentů loni podle průzkumu zainvestovala do startupů vůbec poprvé v životě. K nejčastějším důvodům, proč se lidé začínajícím firmám vyhýbají, patří kapitálová náročnost, či vysoké riziko.

Více než polovina dotázaných uvedla, že by do startupu investovala, pokud by měla více informací. Případnou pomoc při identifikací vhodných firem by ocenila většina z nich, konkrétně asi 83 procent. Nejčastěji chtějí lidé investovat tisíce eur, mezi respondenty byli však i tací, jejichž zamýšlená částka byla výrazně vyšší. Z těchto dat tedy vyplývá, že volný kapitál v Česku bezesporu je.

Kvantitativní výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapovat andělské investování v Česku, bylo provedeno formou online dotazníku na vzorku 140 respondentů. DEPO Ventures přitom odpověděli nejen současní andělští investoři, ale i lidé, kteří zatím o startupy zájem nejeví. Sběr dat probíhal během února a března 2023.