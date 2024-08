Dubaj přitahuje bohaté jako magnet. Letos se tam stěhuje rekordních skoro sedm tisíc dolarových milionářů

V Dubaji se dá za peníze koupit téměř cokoliv – od jízdy na kryté sjezdovce až po nejnovější módní výstřelky, návštěvy zábavních parků a nově i setkání s krokodýly. Spojené arabské emiráty patří k nejoblíbenějším destinacím influencerů, ale hlavně milionářů. Od doby, kdy se velká část z nich rozhodla opustit svá bydliště v Evropě nebo Asii, je arabský poloostrov na bohaté lidi ještě bohatší než dřív.

Podle průzkumu citovaného serverem CNBC Spojené arabské emiráty přitahují boháče jako magnet již třetím rokem po sobě. Nejčastěji se sem stěhují z Číny a britských ostrovů, kde navíc v červnu ve volbách zvítězila levicová Labouristická strana. Ta chystá hned několik reforem, které se milionářům nelíbí. Proto míří do států, kde je, alespoň v jejich očích, nebe modřejší a tráva zelenější.

Podle zprávy společnosti Henley, zveřejněné v červnu, by právě do SAE mělo do konce roku 2024 přesídlit rekordních 6700 dolarových milionářů z celého světa. To je téměř dvojnásobek oproti druhé zemi na seznamu, tedy USA, které by měly ve stejném období přivítat 3800 nových milionářů. „Díky nulové dani z příjmu, zlatým vízům, luxusnímu životnímu stylu a strategické poloze si SAE upevnily pozici světové jedničky mezi destinacemi pro migrující milionáře,“ uvádí zpráva.





Dosud zbohatlíci do Perského zálivu přicházeli hlavně z Indie, dalších zemí Blízkého východu, Ruska nebo Afriky. Teď si však Dubaje „všimli“ i Evropané, a to především ve zmíněné Velké Británii. Švýcarská banka UBS očekává, že tamní milionářská populace klesne během následujících čtyř let z loňských více než tří milionů osob na zhruba dva a půl. Je však důležité zmínit, že v době, kdy na ostrovech žila třetí největší milionářská skupina světa, její podstatnou část také tvořili cizinci, jako právě například Rusové nebo přistěhovalci z Blízkého východu.

Outstream Placeholder

Milionářský daňový ráj

Obyvatelé Británie s pohádkovým majetkem vidí v Perském zálivu především daňový ráj. Jakožto expati si tam užívají mnoha výhod. Zatímco v jejich dřívější domovině vláda zvedá životní náklady i částky, které mají bohatí odvádět státu, v Dubaji si užívají pláže a luxusní zboží. A podle expertů se tento trend, který už několik let pokračuje, s výsledky voleb ještě urychlí.

„Jedním z předvolebních slibů labouristů bylo například uvalení DPH na soukromé školné, což by zvýšilo náklady o 20 procent,“ popisuje chystané změny v Británii Karim Jetka, investor, který se odtamtud do Emirátů odstěhoval už během pandemie. „Mezi další klíčové faktory patří vnímání Dubaje jako mimořádně bezpečné země a reformy vízového systému, které podporují migraci,“ vysvětluje pohnutky expatů.

Arabský systém navíc bohatým lidem poskytuje řadu inovativních řešení pro ochranu, zachování a zhodnocení jejich majetku. Kromě toho, že oblast překypuje zajímavými investičními nabídkami, chlubí se moderním školstvím i infrastrukturou a zaujímá geograficky velmi výhodnou pozici, jsou místní velmi vstřícní při udělování dlouhodobých povolení k práci i k pobytu.

Experti očekávají, že během letošního roku se celkově přestěhuje rekordních 128 tisíc dolarových milionářů. Mimo Dubaje a USA je jejich častým cílem také Singapur. Lidé s velkým jměním naopak opouštějí Čínu a další asijské lokality, jako jsou Indie a Jižní Korea.

„Tato velká migrace milionářů je prvotním signálem naznačujícím hluboký posun v globálním rozložení bohatství a moci s dalekosáhlými důsledky pro budoucí směřování národů, kterých se situace týká, ať už se potýkají s přílivem, nebo odlivem financí,“ shrnuje Dominic Volek, vedoucí skupiny soukromých klientů v Henley & Partners.