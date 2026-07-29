Dubaj přišla s neobvyklým plánem na návrat turistů. Emirát nabízí obyvatelům odměny za to, že přivedou nové návštěvníky

Místo klasických marketingových kampaní obrací pozornost na samotné obyvatele emirátu, přičemž jim nabízí odměny za to, že přesvědčí své příbuzné a přátele, aby přijeli na návštěvu.
Sloužit k tomu má program s názvem Dubai Invite, za nímž stojí dubajský úřad pro ekonomiku a cestovní ruch, který má na starosti také propagaci emirátu jako turistické destinace. Rezidenti Spojených arabských emirátů mohou jeho prostřednictvím nominovat své přátele nebo rodinné příslušníky a získat za jejich návštěvu balíček v hodnotě více než 3 000 dirhamů, tedy necelých 17,5 tisíce korun.
Podle webu Visit Dubai zahrnuje odměna například hotelové pobyty, nabídky v restauracích nebo vstupenky na turistické atrakce. Každý obyvatel přitom může získat maximálně tři balíčky za pozvání návštěvníků, kteří do Dubaje dorazí do 31. října. Výhody je ale možné využít až do prosince.
Má to však i několik omezení. Podmínkou pro získání benefitů je, že návštěvník nesmí mít trvalý pobyt ve Spojených arabských emirátech, musí přicestovat na platné turistické vízum a může být nominován pouze jednou. Dubaj tímto způsobem sází na osobní doporučení a vztahy, které mají potenciálním návštěvníkům pomoci překonat obavy z bezpečnosti v regionu, píše deník The Guardian.
Dopady regionálního konfliktu
Turistický sektor emirátu se totiž v posledních měsících dostal pod výrazný tlak. Po eskalaci konfliktu mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé začal počet mezinárodních cestujících klesat. Země Perského zálivu se totiž ocitly v dosahu odvetných útoků a část turistů se začala cestám do oblasti Blízkého východu vyhýbat.
Zmíněné íránské odvetní raketové a dronové útoky například zasáhly světoznámý hotel Fairmont nebo mezinárodní letiště v Dubaji, jeden z největších leteckých uzlů světa, který každoročně odbavuje miliony cestovatelů. Tyto události narušily obraz města jako luxusního a především bezpečného útočiště, který Dubaj dlouhodobě budovala mezi turisty, influencery i bohatými investory.
Město přitom ještě nedávno zažívalo rekordní zájem návštěvníků. V roce 2025 přivítalo rekordních téměř 20 milionů turistů, což bylo nejvíce v historii. To se ovšem po vypuknutí konfliktu radikálně změnilo. Podle dostupných informací se počet aerolinek létajících do Dubaje propadl zhruba na polovinu, protože se řada spojů začala oblasti vyhýbat.
Hotely zlevňují, některé zavírají
Dopady se začaly projevovat i v hotelnictví a službách. Některé podniky hlásí propady tržeb přesahující 50 procent a objevují se i zprávy o výrazně nižší obsazenosti hotelů. Některé známé hotely dokonce přistoupily k úplnému uzavření a část provozovatelů využívá slabší poptávku k dříve plánovaným rekonstrukcím. Týká se to například ikonického Burj al-Arab ve tvaru plachetnice, který se má na 18 měsíců uzavřít kvůli rozsáhlé obnově.
Další hotely a turistické podniky se snaží využít zmíněný program ve svůj prospěch a nabízejí vlastní zvýhodněné nabídky. Lákají hosty na slevy ve výši až 45 procent nebo třeba noci zdarma, aby podpořily návrat zahraničních hostů.
Že je zájem o iniciativu Dubai Invite opravdu velký, potvrzují i čísla. Podle místních médií bylo během prvních 48 hodin od spuštění podáno přes deset tisíc žádostí. Zda to ale dokáže změnit náladu návštěvníků a obnovit růst turistického sektoru, ukážou až následující měsíce.