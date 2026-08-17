Drží jak „helvetská víra“ a funguje jako ze sci-fi. Nové superlepidlo spojí materiály pod vodou za 10 vteřin

Důvodem je fakt, že molekuly vody vytvářejí na povrchu materiálů odpudivou bariéru, která lepidlu brání v přilnutí, a zároveň spojovací materiál narušují a odplavují. Nyní se ale zdá, že se podařilo tento problém částečně překonat. Uvádí to nová studie publikovaná v časopise Nature Communications, v rámci níž vědci představili mimořádně pevné a do určité míry znovu použitelné lepidlo, které funguje pod vodou a využívá princip znějící téměř jako ze sci-fi.
Jeho základem je takzvaná supramolekulární iontová kapalina, jejíž částice se po kontaktu s vodou díky výměně rozpouštědla samy přeuspořádají a vytvoří stabilní strukturu. Že tomu moc nerozumíte? Podívejme se na to trochu podrobněji.
Jak se z tekutiny stane pevná síť
Supramolekulární chemie bývá označovaná jako „chemie za hranicí molekuly“ a zabývá se tím, jak se jednotlivé molekuly spojují do složitějších struktur, vysvětluje web Science Alert. Druhá část „celého kouzla“ spočívá v tom, že kontakt s vodou způsobí přeskupení částic lepidla, které následně vytvoří spoj s povrchy ponořenými pod hladinou.
Výzkumníci zkombinovali pružné a pevné molekulární složky a výsledný materiál následně smíchali se silným rozpouštědlem. To část jeho molekul rozdělí na pohyblivé nabité částice. Jakmile se směs dostane do vody, částice se znovu uspořádají a spojí do stabilní struktury. A právě tím vzniká pevný spoj – jednotlivé částice se propojí pomocí několika typů vzájemných vazeb. Materiál navíc využívá takzvaný Marangoniho efekt, jenž popisuje reakci různých kapalin na změny povrchového napětí (podobný jev způsobuje třeba efekt „slz vína“ na vnitřních stěnách sklenice).
Nutno podotknout, že nejde jen o zajímavý fyzikální princip. Tato metoda se ve skutečnosti využívá například při povrchovém potahování materiálů nebo k řízení pohybu kapalin v miniaturních kanálcích tenčích než lidský vlas. Za účelem studování výše popsaných jevů v minulosti vznikl dokonce samostatný podobor zvaný mikrofluidika, v jehož rámci vědci pracují s velmi malými objemy kapalin a jehož praktické využití lze nalézt například v těhotenských testech nebo inkoustových tiskárnách.
Klíčová je také extrémní hydrofobnost nového materiálu, tedy jeho schopnost odpuzovat vodu. Ta pomáhá odstranit vodní vrstvu, která se na povrchu materiálů pod hladinou vytváří a běžným lepidlům brání v přilnutí. Jakmile se totiž nové lepidlo dostane do kontaktu s vodou, jeho jednotlivé složky se díky vzájemnému působení začnou znovu uspořádávat a vytvářet pevnou strukturu. Podle vědců tato kombinace hydrofobnosti a nekovalentních vazeb způsobí, že se látka přímo v místě spoje změní z tekuté na pevnou a voděodolnou vrstvu.
Definitivní důkaz
Výzkumníci materiál otestovali na různých površích ponořených ve vodě, včetně keramiky, epoxidu či plastů. Lepidlo se všude osvědčilo, bylo pevné a rychle tuhlo, načež po pouhých 10 vteřinách pod vodou dosáhlo adhezní pevnosti 1,1 milionu pascalů. To podle vědců výrazně překonává pevnost tradičních lepidel používaných pod hladinou.
Jeho odolnost se navíc neomezuje jen na krátkodobé testy. Materiál dokázal udržet závaží o hmotnosti dvou kilogramů po více než tři roky nepřetržitého ponoření. Právě tento dlouhodobý test podle vědců potvrdil, že si spoj umí zachovat své vlastnosti i po letech působení vody a dlouhodobého zatížení.
Neméně pozoruhodný je fakt, že lepidlo je do určité míry znovu použitelné. Při odpojení a opětovném připevnění pod vodou si spolehlivě zachovalo své adhezní vlastnosti, a to dokonce během osmi cyklů. Fungovalo také v různých elektrolytických roztocích, ať už kyselých, zásaditých, nebo slaných. Jednou z mála jeho slabin je citlivost na teploty nad 70 stupňů Celsia.
Podle vědců výsledky ukazují, že nejde jen o nové výkonné lepidlo pro práci pod vodou. Jejich přístup by mohl otevřít cestu k vývoji takzvaných chytrých materiálů, které dokážou reagovat na podmínky okolního prostředí a jež by mohly najít široké uplatnění.