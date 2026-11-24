Rychlý rozmach doručovacích dronů napříč USA potvrzují například statistiky tamního maloobchodního řetězce Walmart, jehož bezpilotní letouny ke konci letošního května převezly už milion objednávek. To konkurenční Amazon zase buduje v okolí Chicaga na parkovištích u svých distribučních center startovací plochy o rozloze zhruba 1 860 metrů čtverečních, odkud drony obslouží zákazníky v okruhu přibližně 12 kilometrů.
Další americké firmy DoorDash a Wing spustily společné dronové doručování v outletovém centru v metropolitní oblasti Atlanty s až 6,5kilometrovým dosahem, zatímco Zipline pro změnu v aglomeraci Dallas-Fort Worth provozuje síť více než 25 veřejných stanovišť, včetně parků a univerzitního kampusu. Denně zde drony vyřídí tisíce objednávek a průměrný let trvá kolem tří minut.
Měli byste zájem o doručování jídla či zboží prostřednictvím dronů?
V Evropě je zatím nejdál irská společnost Manna, která od svého založení v roce 2019 uskutečnila přes 250 tisíc komerčních doručení a dnes vedle samotného Irska působí také ve Finsku a v americkém Texasu. Její stanoviště se nacházejí na parkovištích příměstských nákupních center a obvykle zabírají zhruba jen pět stání.
Zatím je doručení drahé
Přestože technologie se rozvíjí poměrně rychle, většímu rozšíření dronů zatím brání jejich vysoká cena. Jediný pilot sice může na dálku dohlížet až na 32 strojů, i tak ale stál v roce 2025 jeden takový let přibližně 13,5 dolaru (asi 279 korun), kdežto doručení automobilem pouhé dva (zhruba 41 korun). S rozšiřováním sítě startovacích míst by každopádně náklady v budoucnu měly klesat.
„Čím hustší síť, tím kratší jsou lety a tím levnější je každé doručení. Ekonomiku dronů ani tolik nemění lepší stroje jako spíše dostatek vhodných nemovitostí. O celé nákladové křivce tedy rozhoduje získávání vhodných ploch,“ vysvětluje Blanka Sovová, ředitelka oddělení retailových nemovitostí ve společnosti Colliers.
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Pokud se doopravdy podaří náklady snížit, mohly by dronové služby zažít skutečně prudký rozvoj. Strategie Evropské komise pro drony 2.0 z roku 2022 odhaduje, že hodnota celého odvětví v rámci EU vzroste do konce aktuální dekády na 14,5 miliardy eur (asi 355 miliard korun) a vytvoří zhruba 145 tisíc pracovních míst.
Problémem jsou regulace
Redakce Euro.cz v souvislosti s daným tématem oslovila i české doručovací společnosti. Zkušenosti s dronovou rozvážkou již má třeba skupina Wolt, která ve Finsku spolupracovala se zmíněnou firmou Manna. Její mateřská společnost DoorDash navíc využívá drony v několika amerických státech a sami zástupci Woltu tvrdí, že autonomní doručování považují za klíčový směr budoucího rozvoje rychlé logistiky.
„Možnostmi doručování prostřednictvím dronů se aktivně zabýváme i v České republice. V nejbližším časovém horizontu ovšem spuštění ostrého provozu nevidíme jako reálné. Hlavní bariérou není samotná technologie, ale regulační a legislativní rámec. Provoz autonomních dronů mimo přímý dohled pilota v hustě osídlených městských oblastech podléhá velmi přísným bezpečnostním pravidlům a dořešit se musí i související bezpečnostní a akustické normy pro urbanizovaná území,“ říká naší redakci Tomáš Kubík, šéf komunikace Woltu pro Česko a Slovensko.
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Podobně celou situaci vnímá konkurenční foodora. „V Česku tento typ doručování zatím neplánujeme. Současná pravidla totiž v praxi vyžadují povolení Úřadu pro civilní letectví a neustálý dohled pilota na dálku – plně autonomní provoz bez člověka legislativa EU zatím nepřipouští. Aby pro nás doručování drony dávalo smysl ve větším měřítku, musí se posunout nejen regulatorní rámec, ale technologie musí být především bezpečná, spolehlivá a nabídnout zákazníkům stejnou, ne-li vyšší kvalitu služby, na jakou jsou u nás zvyklí,“ zmiňuje Richard Dirbák, jenž má v české foodoře na starosti logistiku.
Doručování zásilek pomocí dronů aktuálně na českém trhu neplánuje ani Bolt. Podle jeho PR manažera Jana Huka je sice firma moderním technologiím obecně otevřená, veškeré novinky ale musí v první řadě dávat smysl byznysově a přinášet zákazníkům skutečnou hodnotu.
Zatím se prosazují pozemní roboti
Spuštění dronového doručování se sice v Česku v nejbližší době nechystá, firmy se ale věnují testování jiných autonomních technologií. Foodora již v Praze využívá pozemní roboty, a to ve spolupráci se společností Starship Technologies. Podle Dirbáka jde zatím o pilotní fázi, přičemž autonomní vozítka doručují objednávky v průměru za 14 minut. Se Starshipem pak ve svém domovském Estonsku spolupracuje i Bolt, jehož roboti rozvážejí objednávky v hlavním městě Tallinnu.
Co se týče samotných dronů, ty by se v tuzemsku také mohly objevit, ale pravděpodobně až ve vzdálenější budoucnosti. „V horizontu následující dekády má rozvoj tohoto druhu doručování v Česku velký potenciál. Drony pravděpodobně najdou uplatnění v příměstských oblastech, satelitních zástavbách s rodinnými domy nebo v lokalitách, kde by doprava po silnici trvala déle,“ předpokládá Kubík z Woltu s tím, že poslouží zejména v případě menších objednávek.
Také foodora vnímá dronové doručování jako perspektivní technologii, která má svůj potenciál především pro lehké a časově citlivé zásilky, jako jsou hotová jídla, potraviny nebo zboží z lékáren. Největší uplatnění by tyto bezpilotní letouny podle Dirbáka mohly najít na okrajích měst a v jejich okolí, kde dokážou rychle obsloužit rozsáhlejší oblast a doručit zásilku přímo na zahradu rodinného domu. Přirozenou součástí městské logistiky by se dle jeho odhadu mohly stát v horizontu deseti let.
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O poznání skeptičtější pohled na budoucnost dronového doručování má skupina Packeta, pod kterou patří česká Zásilkovna. Její generální ředitel Erich Čomor pro Euro.cz uvádí, že ani technologický pokrok nemusí stačit k tomu, aby se služba v Evropě skutečně rozšířila. „Rád bych řekl, že expresní doručování drony, zdůrazňuji slovo ‚expresní‘, bude běžné. Technologie na to bude připravená a ekonomicky to bude dávat smysl, jenže v Evropě podle mého názoru regulátoři z bezpečnostních důvodů něco takového nedovolí,“ uzavírá.