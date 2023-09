Dotace na elektromobil jsou zatím určeny jen veřejnému sektoru. Domácnosti přijdou na řadu později

Evropská unie ve snaze dosáhnout cíle klimatické neutrality do roku 2050 přijala v roce 2022 opatření ke snížení emisí CO2 z automobilů. V praxi to znamená, že od roku 2035 by měla být vyráběna už jen vozidla s nulovými emisemi. Česká republika v návaznosti na tato opatření zahájila výzvu, na základě které lze získat dotaci na elektromobil. Podpora se však zatím týká pouze veřejného sektoru.