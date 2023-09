Dobrý kšeft, špionáž i přemíra vzteku aneb Když život na superjachtě připomíná hollywoodský film

Co je symbolem skutečného bohatství? Bezpochyby superjachta. A zdá se, že se movitým v poslední době skutečně daří, protože podle údajů serveru Yachtharbor.com je obchod s těmito luxusními plavidly jasně na vzestupu. Celá řada kupujících přišla na trh uprostřed pandemie, kdy hledala azyl i bezpečný dopravní prostředek v jednom. A možná i trochu víc.

Nicméně, co přesně se na takových superjachtách děje, zůstává před zraky ,obyčejných smrtelníků‘ skryto. Neznámé jsou často i totožnosti mnoha majitelů těchto plavidel, protože bývají zakoupena prostřednictvím složité sítě offshorových firem. Zpravodajskému webu Insider se do tajného světa ale podařilo alespoň nakouknout, a to prostřednictvím jednoho ze zaměstnanců, který na jachtách miliardářů dlouhodobě pracuje. Vzhledem ke skutečnosti, že podobní pracovníci musejí podepisovat rozsáhlé dohody o mlčenlivosti, se tento zdroj ale rozhodl zůstat v anonymitě.

„Jsou tou nejmenší zemí na světě,“ uvádí na adresu klubu dotčených majitelů, jejichž bohatství výrazně převyšuje majetek sportovních hvězd a celebrit. A čím si tedy inkriminovaní lidé vydělávají? Typicky podnikáním. Často vlastní nemovitosti a podniky napříč světem. Zkrátka a dobře všude tam, kam jim jejich jachta umožní přístup.





Je těžké říct ne

Na palubě luxusních plavidel si superbohatí a jejich hosté, jimiž jsou mimo jiné i zmíněné celebrity, užívají soukromí, kterého se jim na souši kvůli mediálnímu dohledu jen tak nedostane. Kromě toho jsou lodě rovněž místem, na němž lze zapůsobit, upevnit kontakty a zprostředkovat obchody. „Je velmi těžké říci ne, když jste na palubě týden a o vaši rodinu je tak neuvěřitelně dobře postaráno,“ podotýká pracovník.

Jiným majitelům zase superjachty nabízejímožnost, jak uniknout tlakům pracovního života. Jako příklad uvádí zaměstnanec jednoho z byznysmenů, který je v běžném životě zvyklý na to, že se mu lidé ,klaní‘. Na palubě se však nechal vyhecovat starými přáteli, kteří si z něj dělali legraci. „I tuto hodnotu mu je jachta schopna dopřát,“ dodává.

Na druhou stranu přiznává, že s velkým bohatstvím jsou spojeny i vysoké nároky, které nezřídka vyústí až v záchvaty vzteku. Majitelé jachet bývají údajně netolerantní k sebemenší chybě nebo zpoždění. Personál tak pracuje podle přísných harmonogramů. „Jak reagují na to, když musejí čekat tři a půl minuty? Opravdu špatně,“ říká zdroj s tím, že pokud jde o pozvání na superjachtu, získat ho rozhodně není jen tak. Hosté se musejí orientovat v labyrintu etikety, ale zároveň nesmějí být příliš dotěrní.

Obávaný šmírák dron

Trapní hosté nejsou zdaleka jediným problémem, který může pobyt na luxusním plavidle značně znepříjemnit. Jachty totiž přitahují různé formy nežádoucí pozornosti. Bývalý voják Simon Rowland, jehož společnost Veritas zajišťuje komplexní zabezpečení superjachet, Insideru řekl, že se jeho klienti často potýkají se špionážními drony. Ty mají za úkol pořídit fotografie ze soukromí slavných, které se následně objeví v bulváru.

„Drony jsou pro majitele superjachet stále větším problémem,“ zdůrazňuje. Špioni se na loď rovněž pokoušejí proniknout prostřednictvím infiltrace, a to třeba jako členové posádky.

Nakonec ale platí, že – špionáž nešpionáž – únik od reality a touha po soukromí zůstávají pro ultrabohaté dostatečně silným lákadlem na to, aby odhalení soukromí riskovali i nadále. „Ve světě dlouhých objektivů neustálých paparazzi je jachta místo, kde se bohatí mohou uvolnit způsobem, který mnozí z nás považují za samozřejmý,“ uzavírá pracovník.