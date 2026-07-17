Do skladů, tunelů i technologických šachet. Česká firma představila autonomní indoor dron, který zvládne inspekce bez GPS

Firma není na poli autonomních systémů žádným nováčkem. Vznikla již v roce 2017 jako spin-off ve skupině Multirobotické systémy na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. A s předním evropským vědeckým pracovištěm v oblasti robotiky i nadále spolupracuje. Kromě autonomních dronů pro průmyslové využití vyvíjí rovněž takzvané rojové systémy, tedy koordinovanou spolupráci více létajících robotů.
Její aktuální novinka F4F RoboAid míří výhradně na firemní zákazníky, protože je určená pro profesionální inspekce, 3D mapování a sběr dat ve vnitřních nebo jinak obtížně dostupných prostorách. Dokáže létat bez satelitního signálu, samostatně plánovat trasu, opakovat inspekční mise a pořizovat data i ve tmě, v prašném prostředí nebo v členité infrastruktuře s překážkami. Své využití by tak mohla najít v průmyslu, stavebnictví, logistice, energetice, facility managementu nebo správě technické infrastruktury.
Technologie ověřená v náročných provozech
F4F RoboAid využívá ke své orientaci kombinaci 3D LiDARu, kamery a vlastního autonomního softwaru. Díky tomu se dokáže pohybovat i ve vnitřních prostorách, kde běžné drony nemohou příliš spoléhat na GPS. Systém plánuje letovou trajektorii, vyhýbá se překážkám a umožňuje přesně opakovat stejné inspekční mise. Firmy tak mohou dlouhodobě sledovat stav konkrétních konstrukcí nebo technologických zařízení a jednoduše porovnávat změny v čase.
Vývoj technologie, na níž RoboAid stojí, trval osm let a samotná platforma se finalizovala dva roky. Vznikala přitom na základě několika projektových spoluprací a testování v prostředích, která se blíží reálnému průmyslovému provozu. Byla ověřována například při vývoji inspekčního řešení pro Jadernou elektrárnu Temelín ve spolupráci s VZÚ Plzeň nebo v podzemní laboratoři Štola Josef Fakulty stavební ČVUT. Právě testování v Temelíně podle firmy potvrdilo, že robot zvládne i náročné inspekční úkoly v reálném provozu.
„Naše testy v různých aplikacích ukázaly, že inspekce s pomocí autonomního robotického dronu RoboAid je časově mnohem úspornější než inspekce provedená běžným dronem za účasti pilota. Mnohem důležitější ale je, že létající inspekční robot otevírá zcela nové možnosti použití a plní nové úkoly, které dříve nebyly myslitelné nebo ekonomicky nedávaly smysl realizovat,“ uvedla pro Euro.cz šéfka Fly4Future Věra Sasková.
Výrobce dodává především základní modulární platformu, kterou lze podle konkrétního využití doplnit o analytický software nebo další senzory od externích partnerů. Společnost už zároveň s tímto systémem realizuje první velkou zahraniční zakázku, jak Sasková potvrdila naši redakci. Víc konkrétní ale být nechtěla.
Senzorická výbava pro průmyslové využití
Nový dron by podle výrobce mohl najít využití zejména při kontrolách skladových hal, regálových systémů, výrobních provozů, tunelů, technologických šachet nebo dalších objektů, kde je vstup člověka komplikovaný či rizikový. Díky ochranné kleci z uhlíkových profilů, jež chrání vrtule i další důležité komponenty, může navíc bezpečně létat i v těsné blízkosti konstrukcí nebo ve stísněných prostorách.
Pro sběr dat je RoboAid vybaven klasickou i termální kamerou, které umožňují pořizovat detailní obrazové záznamy pro dokumentaci i následné vyhodnocení. Silné LED osvětlení mu zároveň dovoluje pracovat i v úplné tmě. Obrazová data i samotné řízení se pak zpracovávají přímo v dronu, takže jeho systém není závislý na připojení k síti. Nasbírané informace lze následně využít například k odhalování koroze, prasklin, úniků nebo dalších viditelných závad konstrukcí a technologií.
Nasazení v praxi probíhá běžně ve dvou fázích. Nejprve bezpečnostní pilot společně s odborníkem na daný objekt naplánuje inspekční trasu a označí jednotlivé body pro kontrolu, které se uloží do palubního počítače. Pokud už existuje 3D mapa objektu, lze celou misi připravit i offline přímo v ní. Při samotné inspekci již dron označená místa navštěvuje autonomně a pilot jen dohlíží na bezpečnost letu. Operátor může průběh mise sledovat z pozemní stanice a v případě potřeby let pozastavit nebo upravit.