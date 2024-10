Do průmyslových nemovitostí může investovat téměř každý. Zájemce láká koncept adaptabilních výrobních a skladových prostor Shell & Core

Investice do nemovitostí mají mnoho podob a kromě rezidenčních budov jsou čím dál žádanější i průmyslové prostory. Koupit výrobní halu nebo logistický park si ale může dovolit málokdo. Stále více jednotlivců i firem tedy do podobných projektů investuje prostřednictvím nemovitostních fondů, které nabízejí dostatečně vysokou stabilitu i výnos.

Jedním z nich je třeba Expandia Industrial Parks specializující se na segment adaptabilních průmyslových prostor, takzvaných Shell & Core. Ty se dokážou nájemcům maximálně přizpůsobit, přičemž právě proto jsou dnes tolik vyhledávané.

„Náš fond se zaměřuje na vytváření přívětivých průmyslových prostor, které rostou spolu s nájemci a kombinují flexibilitu a udržitelnost,“ říká Tomáš Návrat, investiční ředitel skupiny Expandia. A dodává, že nejde jen o metry čtvereční, ale především o funkční prostředí, které podporuje tradiční výrobu a lokální zaměstnanost.





Investice do budoucnosti průmyslu?

Odlišný přístup fondu se projevuje právě především důrazem na adaptabilní industriální parky. Koncept Shell & Core v sobě může zahrnovat jak výrobní haly, tak například i sklady či moderní laboratoře. Důležité je přitom hlavně to, aby tyto objekty byly schopné rychle reagovat na neustále se měnící požadavky nájemců. Což lze zajistit tak, že neměnná je pouze jejich základní konstrukce, zatímco interiérové prvky se snadno přizpůsobí různým účelům. Prostory tak zároveň mohou být i udržitelnější než klasické průmyslové haly.

„Expandia Industrial Parks nabízí více než jen podíl na nemovitostech – je to investice do budoucnosti českého průmyslu,“ popisuje Návrat s tím, že společnost kromě finančních prostředků od investorů využívá i své vlastní a sází na spojení stability s potenciálem kapitálového zhodnocení.

Minimální částka při investici přímo do fondu činí jeden milion korun, v rámci produktu Codya Mix je možné alokovat do průmyslových nemovitostí nejméně sto tisíc. To jinými slovy znamená, že šanci zhodnotit své finanční prostředky s průměrným ročním výnosem sedm až devět procent mají i relativně malí investoři.

Podle zástupců Expandie je kromě ekonomických výsledků ovšem důležitý i sociální aspekt. Spolupracují proto s vedením měst a obcí, na jejichž území se průmyslové parky nacházejí, a do regionů přinášejí nové pracovní příležitosti. Zároveň umožňují investorům být součástí transformace českého průmyslu a logistiky. „Naše průmyslové parky nejsou izolované ostrovy – představují integrální součásti místních komunit,“ doplňuje Návrat.

Prostor Shell & Core letos přibylo, ale poptávka klesá

Zatímco mezi investory zájem o koncept variabilních průmyslových prostor roste, samotní nájemci jsou zdrženlivější – i proto, že po zhruba tříletém boomu začíná růst zpomalovat. Do začátku roku 2024 počet případů dokončení Shell & Core ještě vzrostl na cca 360 tisíc metrů čtverečních, nyní je ale poptávka po skladových i průmyslových prostorách v celém Česku nižší. Potvrzuje to i vedení společnosti Colliers zaměřené na správu investic a další služby v oblasti komerčních nemovitostí.

„Většina developerů nyní vyčkává, zda se jim podaří pronajmout buď volné prostory ve svých portfoliích, nebo zajistit koncového uživatele pro všechny budovy, které postavili na Shell & Core, než by se rozhodli pro výstavbu dalších spekulativních průmyslových skladů,“ konstatuje Omar Sattar, ředitel oddělení investic v Colliers.