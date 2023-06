Do dražby jde raritní známka z počátků Československa. Prodat by se mohla za půl druhého milionu korun

V Česku se bude dražit unikátní známka z dob Československa typická převráceným přetiskem. Cena jediného známého exempláře svého druhu začne na jednom milionu korun. Pravděpodobně tak půjde o dosud třetí nejdražší známku v naší historii.

Vzhledem k potenciálnímu rapidnímu růstu předpokládá organizátor akce Petr Flaška vysoký zájem investorů. Ti by položku nakonec mohli koupit za více než půl druhého milionu. „Očekávám velký souboj o tuto položku. Má potenciál se časem stát druhou nejdražší československou známkou,“ říká s tím, že se pravděpodobně na mnoho dalších let ocitne v trezoru.

Rarity, které vznikly omylem

K tomu, aby člověk, který se v této oblasti příliš nepohybuje, pochopil, o jak cenný kus se jedná, je třeba trocha historického kontextu. Za rakousko-uherské monarchie platily na našem území známky rakouského císařství a maďarského království. A vzhledem k tomu, že jsme po vzniku Československa v roce 1918 vlastní známky neměli, zůstaly tyto rakousko-uherské i nadále v platnosti až do roku 1919, kdy se už na trhu začaly souběžně s nimi objevovat i známky nového státu.

Rakouské a maďarské poštovní ceniny byly postupně stahovány z pošt a v polovině prosince 1919 bylo zahájeno jejich postupné označování přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919. „Úřady v té době zajímalo pouze to, zda se jedná o známky platné, a jaká je jejich nominální hodnota. Barva, formát, papír, různé jiné sběratelsky hodnocené zvláštnosti – dokonce ani kvalita –, nehrály z hlediska úřadů žádnou roli a nebyly zkoumány ani evidovány,“ vysvětluje pro Euro.cz Flaška.

Během výroby v důsledku toho vznikaly extrémní vzácnosti. Konkrétně známka, která jde do dražby, je kombinací širokého formátu, tmavého odstínu a převráceného přetisku. „Tvoří tak raritu mezi československými známkami, jejíž existence byla před širokou veřejností skryta. Přes 30 let byla v držení amerického sběratele a na tuzemském trhu o ní neměli sběratelé zdání,“ doplňuje organizátor.

Známka, jež má potenciál se stát třetí nejdražší v Česku. Autor: Archiv Petra Flašky

Součástí akce bude také dražba soutisku návrhů známek Hradčany a nevydaného návrhu Matky Slávie s vyvolávací cenou 450 tisíc korun. Dražit se bude rovněž sběratelsky ceněné meziarší Nitra, jež bude začínat na 350 tisících korun.

Ačkoli se na české poměry jedná o významné položky za vysoké částky, ve srovnání se zahraničními raritami stále tak trochu zaostáváme. „Pro tuzemské známky existuje jen omezený trh. Na rozdíl od různých koloniálních států, starých, dnes už zaniklých států nebo známek světových mocností nejsou československé známky předmětem světového sběratelství,“ přibližuje Flaška a dodává, že lokální trh znamená také dopad na cenotvorbu. Světové raritní známky se obchodují za tisíce až stovky tisíc dolarů, eur, nebo liber. Opravdu výjimečné exempláře pak dokonce za miliony.

Žilkovaný papír? Svatý grál

V tuzemsku se doposud prodaly pouze tři známky, jejichž hodnota přesáhla jeden milion korun. Jednou z nich je 4K pošta československá se specifickou historií, která se od současně draženého unikátu liší tím, že se nachází na žilkovaném papíře, čímž je dle Flašky ikonická. „Žilkovaný papír je pro tuzemské sběratele svatý grál,“ objasňuje.

Další známkou je pak jediná světově uznávaná tuzemská rarita, a to Chybotisk 50/50. Těch se z historie dochovalo pouze 18 kusů. A zatímco ještě před třemi lety se objevila k prodeji za 1,5 milionu korun, dnešní hodnota atakuje dvojnásobek.

Zhodnocení kolem 10 procent

Zájem o československé známky je aktuálně vysoký, ceny na trhu navíc kontinuálně rostou, a to zejména v posledních letech, kdy tyto položky běžně dosahovaly zhodnocení 30 procent ročně. Aktuálně je trh v tomto ohledu o něco stabilnější. Hodnota vzácných známek by tak mohla růst ročně zhruba desetiprocentním tempem.

„Během období covidu nastal cenový šok a známky prudce posilovaly. Lidé měli více času, začali se vracet ke sbírání, k investování do sběratelství. Začalo je to bavit a zjistili, že je to také vhodné uložení peněz,“ míní Flaška.

Dražby, která se uskuteční jako součást výstavy Bratislavafila 2023 v hotelu Radisson Blu Carlton v Bratislavě, bude možné se účastnit také online. Stejný princip se pak zopakuje v rámci výstavy Poklady světové filatelie II, která se uskuteční na podzim letošního roku v Obecním domě v Praze.