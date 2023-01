Digitální módou proti zbytečnému plýtvání? Na fotky nebo videohovory poslouží virtuální šatník

Móda je sice velmi pomíjivá, v digitálním světě však může přetrvat mnohem déle než v tom reálném. Dokazují to nejrůznější aplikace a platformy, které spojují oděvní a textilní průmysl s novými technologiemi. Takový program vyvíjí i italský startup Lablaco, jenž vznikl v roce 2016 a který má od té doby za sebou už řadu úspěšných spoluprací.

Lablaco založili Lorenzo Albrighi a Eliana Kuo. Oba mají bohaté zkušenosti v segmentu luxusní módy, ale v současné době je zajímá hlavně udržitelnost a cirkularita. V roce 2021 dokonce vytvořili koncept půjčovny pro oděvního giganta H&M. Ta funguje jak v reálném světě, tak na blockchainu, kde uživatel najde kompletní popis cesty každého kousku včetně informací o tom, kdo si ho půjčil nebo koupil.

Méně odpadu díky digitálním prototypům a virtuálním kabinkám

Posun módy do online prostoru není jen o vytváření kolekcí, velký potenciál mají také virtuální zkušební kabinky nebo digitální návrhy. Především jde však o generování dat, která jsou zásadní pro rozvoj cirkulární ekonomiky jako takové. „Pokud nedigitalizujete samotný produkt, nebudete mít žádná měřitelná data a nezjistíte, jaký dopad móda ve skutečnosti má,“ popsal Albrighi pro CNN.

Výroba textilu každý rok vyprodukuje zhruba 92 milionů tun odpadu a digitální móda by toto číslo mohla významně snížit. Tedy za předpokladu, že virtuální prostory poslouží jako testovací prostředí pro reálný svět. Návrhář by například mohl v metavesmíru vytvořit oblečení v 10 barvách a nejprodávanější modely potom zařadit do prodeje i ve skutečném světě.

Digitální móda na české scéně

Tvorbě digitálních modelů se věnují i někteří čeští tvůrci. Patří k nim například Nataliya Grimberg, která se zhlédla v daleké budoucnosti a při tvorbě využívá umělou inteligenci nebo virtuální realitu.

Za zmínku stojí rovněž Studio Püree, kam lidé mohou docházet na kurzy digitálního módního návrhářství. Pracuje se zde zejména s 3D vizualizací a rozšířenou realitou, ale i řadou jiných technologií.