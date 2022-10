Děti dej manželovi a zacvič si. Slovenská platforma Fitshaker chce rozhýbat milion žen

Nemám čas, cvičit začnu zítra anebo až v pondělí. Dneska si obalím nervy dortem, protože mě zlobí děti. Přesně tyhle výmluvy se Peter Švaral z Bratislavy rozhodl vymýtit, když před osmi lety začal se svou ženou sestavovat online platformu s instruktážními videi o cvičení. Dnes Fitshaker působí mimo svoji domovskou zemi také v Česku a do deseti let ho zakladatelé plánují rozšířit do celé Evropy. Na Slovensku mají 72 tisíc uživatelek a třetina z nich pravidelně platí, což znamená, že firma pokrývá asi 65 procent místního trhu.

Slovo ,uživatelek‘ je namístě. Švaral se netají tím, že cílí téměř výhradně na ženy. „Maminky na mateřské se potřebují rozhýbat,“ prohlašuje nekompromisně. „Často si ale nemůžou odběhnout do fitka, a tak jim pomáháme se udržovat ve formě jinak. Doma se u lidí objevuje tendence sedět na gauči, dívat se na video a necvičit při tom – tak je pojďme motivovat,“ říká. „Alespoň půl hodiny máme všichni. Nemusíme chodit do fitka nebo čekat někde v zácpě. Prostě dej na půl hodiny děti manželovi a zacvič si,“ pokračuje podnikatel.

Jedním z problémů, kvůli kterým se lidé, podle Švarala hlavně ženy, často zdráhají začít se cvičením, je také překonávání studu při první návštěvě posilovny. Proto se rozhodl zaměřit právě na sport v prostředí domova. „Pak, až se vymakají, budou třeba chodit i do toho fitka,“ poznamenává a dodává, že pokud Fitshaker zaujme nějakého muže, většinou to bývá partner některé ze sportovkyň.

Ženy sobě

Klientky si samy v podstatě nezávisle vytvořily komunitu na sociálních sítích, kde se podporují navzájem. Sdílí si své pokroky a několikrát do roka se účastní výzev, jako je novoroční předsevzetí nebo hubnutí do plavek, kdy se zároveň od výživových koučů učí i o zdravém stravování a dostávají předpřipravené jídelníčky. Švaralovi se totiž mimo platformy živí prodejem kuchařek.

„Moje manželka je odborník, má všechny možné kurzy. Já jsem hlavně marketér, vidím progres a zaměřuju se na vývoj a propagaci. Naštěstí jsme si to dobře rozdělili a funguje to,“ tvrdí Peter. Příběh Fitshakeru začal v době, kdy rádia ovládly latino hity a v každé tělocvičně se cvičila zumba. Manželé působili jako instruktoři tance, a protože se jim na lekcích často objevovaly začátečnice, které se nechytaly, natočili několik videí na YouTube. Po několika měsících si všimli, že mají miliony zhlédnutí z celého světa.

„Viděli jsme, že lidé mají o naše hodiny zájem a že můžeme pomoci většímu publiku než těm, kdo chodí do jednoho gymu v Bratislavě – řekli jsme si, že tady máme kočku z Košic, z Prešova, z Prahy, tak uděláme videoplatformu, abychom jim cvičení dostali do obýváku. Oba jsme z vesnic, takže jsme věděli, že není jednoduché se dostat na kurzy. Například najít jógu na venkově není šance. My jsme jim to zpřístupnili přes video,“ vysvětluje Švaral.

Začali shánět trenéry různých sportů, kteří byli ochotni na kameru vysvětlovat, jak správně provádět pilates nebo třeba aerobik. „Od začátku jsme se snažili spolupracovat s top odborníky a přesvědčit je, že nasedají na velkou loď, i když jsme ještě byli neznámí,“ konstatuje podnikatel.

Jeden zákazník a dvacet infarktů

Švaral přiznává, že spousta lidí jej a jeho partnerku zpočátku od spuštění jejich projektu odrazovala. „Zkuste se vrátit v čase o osm let, tehdy nebyly žádné placené online platformy na cvičení, existovala jen videa na YouTube, kde bylo všechno zadarmo. My jsme to najednou chtěli zpoplatnit,“ vypráví. Svůj nápad si každopádně vymluvit nenechali, protože byli přesvědčeni, že pokud se zaměří na technickou kvalitu, motivaci a celé to propojí s profesionálně zpracovanými videi, uspějí.

„Pracovali jsme na tom rok, točili jsme, programátoři dělali platformu a najednou jsme to spustili. Po velkém teasingu se objevil jeden platící. Já jsem jich čekal tři sta!“ přiznává. Tehdy si uvědomil, že do startu podnikání musí vložit více soustředění i financí.

„Překonali jsme asi dvacet infarktů, když něco technicky vypadávalo a podobně. Nic z toho, co jsem přeskákal za posledních osm let, bych ale neměnil. Myslím, že teď už jde všechno suprově a jsme připraveni na celou Evropu,“ dušuje se Švaral. Loni dosáhl obratu 1,7 milionu eur, letos míří o milion výš. Do tří let chce pokrýt československý trh a do deseti se plánuje stát první volbou zájemkyň o domácí cvičení v celé Evropě. Těch má být milion.

Platforma zákaznicím nabízí interaktivní kalendář, kde si mohou odškrtávat cvičení, zapisovat vlastní aktivity, počítat kalorie nebo číst motivační vzkazy. Pokud pohyb vynechají, přijde upozornění. A právě zelená políčka, vedle zmíněné komunity, prý sportovkyně motivují nejvíc.

„Jsme rádi, že podnikáme v segmentu, kde neustále vidíme zpětnou vazbu a výsledky. Ženy nám píšou a posílají fotky svých přeměn. Jsou vděčné a děkují, že jsme Fitshaker vytvořili. Některé firmy třeba prodávají hosting a je to super, ale nikdo je nijak přehnaně nechválí a neděkuje jim za něj, jako se to děje nám. To nás pohání,“ uzavírá Švaral.