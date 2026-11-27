Generální ředitel Nvidie je kvůli událostem posledních týdnů jedním z nejznámějších lidí na světě. Kauza okolo jeho údajné milenky, kterou americké úřady podezírají ze špionáže pro Čínu, vedla k tomu, že 63letý podnikatel nakonec po 33 letech odstoupil z čela firmy, již spoluzaložil.
Huangova rezignace ale znervóznila investory a akcie společnosti po jejím oznámení značně oslabily. Za bývalého šéfa technologické firmy se navíc postavil americký prezident Donald Trump, což přispělo k tomu, že jej představenstvo firmy 23. listopadu opět jmenovalo jejím generálním ředitelem. Akcie Nvidie zásluhou toho podle CNN během jediného obchodního dne posílily o 31,5 procenta a tržní hodnota společnosti vzrostla o zhruba 950 miliard dolarů, tedy asi 21 bilionů korun.
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A ačkoliv investoři na Huangově návratu slušně vydělali, mnozí odborníci toto rozhodnutí silně zkritizovali. Třeba profesor na Yaleově univerzitě Jeffrey Sonnenfeld označil celou situaci za „úplné selhání korporátního řízení“ a vyzval představenstvo Nvidie k rezignaci. Čím to tedy je, že byl Huangovi navzdory takto rozsáhlému skandálu návrat do čela firmy umožněn?
Představenstvo jako rodinná firma
Zásadním faktorem Huangova comebacku podle insiderů je, že téměř polovina jedenáctičlenného představenstva Nvidie ve společnosti působí už od jejích počátků. Také další členové své funkce vykonávají mnohem déle, než je běžné, což přispělo k tomu, že se jejich pozice vůči staronovému šéfovi postupně proměnila.
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„Pokud má firma dlouholeté členy představenstva, vytváří to situace, kdy může být představenstvo velmi neochotné vykonávat skutečný dohled nad někým, kdo se stal jejich dobrým přítelem a kdo jim v průběhu let projevoval svoji loajalitu,“ nechal se slyšet Eric Talley, profesor na Columbia Law School.
S jeho názorem se ztotožnili i další odborníci. Podle Jo-Ellen Poznerové, profesorky managementu na Univerzitě Santa Clara, je člen představenstva nejefektivnější během prvních osmi až deseti let ve funkci, poté jeho schopnosti dramaticky klesají. Boardy s delším funkčním obdobím se kvůli tomu označují jako zombie představenstva, protože se z jejich členů stávají spíše zasvěcení lidé, kteří už nedokážou na celou situaci dohlížet nezaujatě.
„Vztah mezi představenstvem a Jensenem Huangem nejvíce připomíná poměry v rodinných firmách, které vstoupily na burzu. V těchto společnostech není neobvyklé, že členové představenstva zůstávají ve svých funkcích příliš dlouho. Jenže tyto firmy obvykle nehrají tak významnou roli v globální ekonomice,“ doplnila Poznerová.
Na nárůstu akcií značně zbohatli
Pochybnosti o nezávislosti představenstva posiluje také zmíněný osobní prospěch jeho členů z Huangova návratu. Tři nejdéle sloužící členové Tench Coxe, Mark Stevens a Harvey Jones totiž na nárůstu akcií 23. listopadu dohromady vydělali téměř 2,5 miliardy dolarů (skoro 56 miliard korun).
Poznerová přitom zdůraznila, že právě vlastnictví akcií a snaha o růst jejich hodnoty může vést k situaci, kdy představenstvo při rozhodování příliš zohledňuje krátkodobý vývoj firmy a ten dlouhodobý naopak nechává stranou: „Když vlastníte akciové portfolio dané firmy, je nemožné udržet si odstup a nezávislost, které by představenstvo mělo mít.“
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Ať už bylo motivací představenstva cokoli, je jasné, že jeho další kroky a vztah s Huangem budou nyní pod velkým drobnohledem, a to jak lidí z oboru, tak široké veřejnosti. Až vývoj v příštích měsících ale ukáže, zda skutečně udělali dobře, když šéfovi Nvidie vrátili jeho pozici nazpět.