Desetimilionová investice do duševního zdraví mladých. JSK Investments Simony Kijonkové zafinancuje startup Elin.ai

Počet mladých lidí s psychickými problémy se v poslední době neustále zvyšuje. A to nejen v zahraničí, nýbrž i v Česku. Řada z nich podle studie McKinsey Healthcare Institute a monitoringu Národního ústavu duševního zdraví trpí úzkostmi, depresemi nebo pocitem osamělosti. Příčinou těchto potíží přitom mnohdy jsou hlavně sociální sítě, stejně tak ale k jejich rozvoji přispívá nedostatek prevence a odborné péče.

Co s tím? Řešením by mohl být startup Elin.ai se svou inovativní mobilní aplikací na bázi umělé inteligence (AI), která dokáže analyzovat duševní stav uživatele a poskytnout mu personalizované rady. Že by právě toto mohla být trefa do černého, věří i podnikatelka Simona Kijonková, která nyní zmíněné platformě prostřednictvím své skupiny JSK posílá na její strategický rozvoj částku 420 tisíc eur (více než 10,5 milionu korun).

„Stav duševního zdraví mladých lidí je alarmující. Podle studií trpí až 40 procent teenagerů v Evropě depresemi nebo úzkostmi způsobenými vlivem sociálních médií, což má devastující dopad na jejich psychiku a vývoj,” potvrdila Kijonková s tím, že možnosti terapií nebo psychiatrické léčby jsou v Česku omezené, a proto spousta příběhů končí tím nejhorším možným způsobem, tedy sebevraždou. Jejich podíl je mezi mladými nyní vůbec poprvé v historii vyšší než u lidí ve středním věku.





Řešení celospolečenského problému?

Výsledky obou výše uvedených studií podle Kijonkové jasně ukazují potřebu současnou situaci naléhavě řešit. Každá aplikace či projekt zabývající se podporou psychické pohody jednotlivců i pozitivního dopadu na celou společnost jsou proto vítány všema deseti – tím spíš když navíc kladou důraz také na preventivní opatření, která jsou v tomto případě stejně důležitá jako u fyzického zdraví.

„Naším cílem je pomoci mladým lidem nejen zvládat okamžité stresové situace, ale i dlouhodobě formovat pozitivní mentální zdraví v prostředí digitálních médií,” objasnil profesor Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec a spoluzakladatel Elin.ai. „Investice od JSK nám umožní rozšířit aplikaci na zahraniční trhy a posílit naše AI modely, které budou pokrývat stále více psychických problémů, jež trápí dnešní generaci Z,“ dodal vzápětí.

Pomoc přímo na míru

Konkrétně aplikace funguje tak, že analyzuje snímky obrazovky ze smartphonů a na jejich základě poskytuje uživatelům personalizované rady a nástroje, jež jim pomáhají řešit nastalé situace a problémy vyvolávající negativní emoce, nebo dokonce stres a úzkosti. Nabízí tedy podporu skutečně na míru a zároveň funguje jako důvěrník, který je na chatu k dispozici 24 hodin denně.

„Za každým jednotlivcem, který se potýká s duševními problémy, je širší společenský problém. Lidé s duševními poruchami často zažívají bezmocnost a frustraci, což může vést k radikalizaci, extremistickým názorům nebo konspiračním teoriím,” zdůraznil Horáček spojení individuální pomoci s celospolečenským kontextem.

Aplikaci Elin.ai dnes využívá zhruba dva tisíce lidí, přičemž její zakladatelé věří, že díky nové investici by jich už během několika týdnů mělo být více než dvojnásobek. Dále startup plánuje i testování služby na zahraničních trzích nebo vývoj nových modelů umělé inteligence, které se zaměřují na specifické problémy, jako jsou poruchy příjmu potravy, úzkosti nebo konspirační teorie. Nejprve se ale musí zaměřit na nastavení systémů, optimalizaci jednotlivých procesů a zajištění udržitelného růstu, s čímž může JSK Investments pomoci jak finančně, tak strategicky.

Další z projektů s přesahem

Elin.ai není první platformou s celospolečenským přesahem, kterou skupina Simony Kijonkové podpořila. Letos v říjnu investovala například do startupu Kodu usnadňujícího přístup k takzvaným tiny housům, tedy malým domkům s nízkými pořizovacími i provozními náklady. V zahraničí už jsou poměrně běžnou alternativou bydlení, ale v Česku se zatím jejich majitelé potýkají s poměrně složitou legislativou. A právě to chce podle časopisu Forbes čtvrtá nejvlivnější žena v Česku změnit.

„Vize Kodu nám okamžitě zapadla do naší strategie, jelikož má silný společenský přesah a pozitivní dopad. A přesně splňuje to, na co se chceme zaměřit v rámci podpory singles a starších lidí,” řekla Kijonková.