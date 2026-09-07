Deset miliard kilometrů a téměř osm let na cestě. Mise BepiColombo začne odhalovat tajemství Merkuru

Začátek programu se datuje do října 2018, kdy modul odstartoval na raketě Ariane 5 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Od té doby urazil více než 10 miliard kilometrů. Jeho jméno přitom odkazuje na italského inženýra a matematika Giuseppe „Bepiho“ Colomba, který se zabýval neobvyklou rotací Merkuru a navrhl trajektorie využité při prvních průletech NASA kolem planety v roce 1974.
Cesta k ní ale naneštěstí není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. I když je zhruba desetkrát blíže než Jupiter, na let jako takový potřeboval modul mnohem více než družice Galileo a Juno mířící právě k největší planetě Sluneční soustavy. Jde o to, že před vstupem na oběžnou dráhu Merkuru musí výrazně zpomalit na rychlost, jakou se pohybuje samotná planeta. K tomu během cesty využívá elektrický pohon a gravitační manévry.
Než se rychlosti obou těles sladily, musela sonda celkem devětkrát proletět nejen kolem Merkuru, ale také okolo Venuše a Země. Jak přitom uvádí CNN, využití gravitace všech těchto planet za účelem upravení vlastní dráhy a rychlosti se vydařilo na jedničku, načež ve čtvrtek 3. září v osm hodin ráno východoamerického času se sestava dvou samostatných vědeckých družic oddělila od pohonné části Mercury Transfer Module a pokračuje dále vstříc svému cíli.
Klíčový manévr začíná
Nyní, po oddělení pohonného modulu, nastává další kritická fáze celé mise. Obě sondy totiž čeká série intenzivních operací dlouhých několik měsíců, během nichž mají být jak evropská Mercury Planetary Orbiter (MPO), tak japonská s názvem Mercury Magnetospheric Orbiter (MIO) zachyceny gravitací Merkuru a následně vstoupit na jeho oběžnou dráhu. K tomu by mělo dojít 21. listopadu.
Začátkem prosince se pak obě sondy od sebe oddělí – MPO se na svoji oběžnou dráhu přesune ještě před Vánoci, MIO ji bude následovat v polovině března. Jejich vědecký provoz pak má začít v dubnu. „Bude to poprvé, kdy budou kolem jiné planety nasazeny dvě zcela nezávislé a plně funkční kosmické sondy,“ říká Ignacio Tanco, který v ESA řídí provoz misí ve vnitřní části Sluneční soustavy.
Každá z nich má přitom jiný úkol. MPO se zaměří na samotnou planetu, zatímco MIO bude sledovat vesmírné prostředí kolem něj. Obě nicméně budou čelit extrémně náročným podmínkám: Merkur totiž obíhá kolem Slunce v průměrné vzdálenosti 58 milionů kilometrů, jeden oběh dokončí za 88 dní a teploty na jejím povrchu dosahují zhruba 430 stupňů Celsia.
„V podstatě je to, jako kdybyste měli přímo za zády rozpálenou troubu na pizzu,“ podotýká Tanco s tím, že obě sondy mají solární panely, jež jim dodávají energii, ale kterým zároveň hrozí přehřátí. MIO se proto bude otáčet 15krát za minutu, zatímco MPO nasměruje své panely téměř hranou ke Slunci, aby získala dostatek světla a zároveň omezila poškození zářením.
Záhady, které čekají na vysvětlení
Dvojice sond má planetu zmapovat ve vysokém rozlišení a odpovědět na otázky, které zůstaly po dvou předchozích misích NASA – Mariner 10 v roce 1974 a MESSENGER před 15 lety. Přístroje budou zkoumat nejen její strukturu a složení, krátery a stopy dávné sopečné aktivity, ale také magnetické pole a exosféru, tedy řídký obal plynů kolem Merkuru.
Jednou z největších záhad jsou neobvyklé mělké prohlubně, jež se na žádné jiné planetě Sluneční soustavy nevyskytují a vypadají, jako by se jejich povrch rozpadal. Vědci přitom nevědí, jak vznikly – vítr ani voda, které by mohly tento jev vysvětlit, totiž na planetě nejsou. Nutno navíc zdůraznit, že se nejedná o jedinou záhadu, kterou má nová mise pomoci objasnit. Zkoumat bude i neobvykle vysokou hustotu vesmírného tělesa.
Jedna z teorií předpokládá, že před zhruba čtyřmi a půl miliardou let začal Merkur vznikat jako planeta běžné velikosti, načež do něj narazil velký kosmický objekt a odtrhl vnější kůru. To znamená, že výsledná hustota zbylého materiálu byla mnohem vyšší. Podrobnější průzkum povrchu a vnitřní stavby tělesa může tuto teorii potvrdit, nebo naopak přinést zcela nové odpovědi.