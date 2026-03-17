Dateio expanduje už na sedmý trh. S německou bankou DKB spouští cashback a odměny přímo v bankovní aplikaci

Slevy, cashback, odměny za nákup – na to vše zákazníci obvykle slyší. A v Dateiu, české fintechové společnosti, si toho jsou velmi dobře vědomi. V minulosti za tímto účelem tým kolem spoluzakladatele Ondřeje Knota vyvinul produkt jednoduše nazvaný jako Dateio Platform, jehož cílem je propojit banky, obchodníky a jejich klienty skrze takzvaný card-linked marketing. To znamená, že nabídky slev nebo cashbacku jednotlivých obchodníků jsou spárovány přímo s platebními kartami zákazníků.
Česká firma už se svým řešením zaujala banky z mnoha evropských zemí. No a nyní hlásí další významnou expanzi. Díky nově uzavřené spolupráci s Dateiem získalo od konce února přístup ke zmíněnému cashbacku a dalším odměnám téměř 5,9 milionu klientů Deutsche Kreditbank AG (DKB).
„Partnerství s DKB je pro nás důležitý milník. V praxi jde o vstup na jeden z nejnáročnějších evropských trhů a zároveň o možnost nabídnout funkci, po které klienti dlouhodobě volají – odměny přímo v bankovní aplikaci. Naším cílem je, aby se osobní bankovnictví stalo pro klienty skutečně užitečné a ‚odměňující‘ v každodenním životě,“ uvedl Knot, který zároveň působí na pozici co-CEO.
Výhody u Adidasu, Zalanda či Lidlu
Aby řešení od Dateia fungovalo, musí si zákazník nejprve v aplikaci vybranou nabídku aktivovat. Odměna se mu připíše zcela automaticky, avšak až po platbě kartou Visa u daného obchodníka. Oproti většině cashbackových platforem je výhodou této metody možnost čerpání odměn i v kamenných prodejnách, stejně tak ale potěší skutečnost, že vše probíhá bez nutnosti externích registrací.
Zvýhodněné nabídky se budou v appce postupně měnit podle aktuálně zapojených partnerů a jejich kampaní, přičemž banka slibuje kombinace mezinárodních i lokálních značek. V první vlně se mohou klienti DKB těšit třeba na benefity od Adidasu, Zalanda, Rossmannu nebo Lidl Online.
Součástí celé služby je rovněž personalizace, kdy se zákazníkům budou zobrazovat nabídky na základě dat o předchozích platbách. Tato možnost ale funguje pouze po předchozím souhlasu klienta. Dateio v této souvislosti upozorňuje, že v souladu s nařízením GDPR pracuje jen s anonymizovanými daty, takže skutečné identity klientů zůstávají známé pouze samotné bance.
„V Německu je téma ochrany soukromí naprosto klíčové. Proto je pro nás zásadní, že služba stojí na opt-in principu a Dateio dostává pouze anonymizovaná data – identitu klienta drží banka. Díky tomu lze odměny čerpat jednoduše a zároveň bezpečně,“ potvrdil Knot.
Úspory se počítají v miliardách
Současná spolupráce Dateia a banky DKB je součástí širšího trendu, kdy se mobilní bankovnictví stává vedle správy financí i prostředím pro další každodenní služby, mezi něž mohou spadat také výhody při nakupování. Data českého startupu přitom ukazují, že podobné programy se minimálně v tuzemsku dlouhodobě osvědčují, jelikož je využívá nadpoloviční většina domácností. Díky cashbackovým akcím už dostali zdejší zákazníci od roku 2015 z nákupů zpět celkem 1,68 miliardy korun.
Na domácím trhu je řešení od Dateia aktuálně součástí mobilního bankovnictví České spořitelny, UniCredit Bank, Air Bank a Monety. Firma už ale kromě našich západních sousedů expandovala i na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Chorvatska či Rakouska.
Německá DKB je v pořadí už osmnáctou bankou, která infrastrukturu pro cashback a další slevové akce právě od českého fintechu využívá. Klienti banky se tak přidávají k více než devíti milionům stávajících zákazníků, jež s pomocí Dateio Platform ušetřili téměř 2,2 miliardy korun při nákupech u více než 600 obchodníků.