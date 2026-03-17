Dateio expanduje už na sedmý trh. S německou bankou DKB spouští cashback a odměny přímo v bankovní aplikaci

Jan Boháč
Dnes
Ondřej Knot, spoluzakladatel a co-CEO společnosti Dateio
Autor: Dateio
  • Česká fintechová společnost Dateio vstoupila díky spolupráci s Deutsche Kreditbank AG (DKB) na německý trh
  • S novým partnerstvím získá téměř šest milionů klientů banky cashback a další odměny přímo v mobilní aplikaci DKB
  • Německo se po Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a Rakousku stává už sedmým trhem, kde Dateio působí

Slevy, cashback, odměny za nákup – na to vše zákazníci obvykle slyší. A v Dateiu, české fintechové společnosti, si toho jsou velmi dobře vědomi. V minulosti za tímto účelem tým kolem spoluzakladatele Ondřeje Knota vyvinul produkt jednoduše nazvaný jako Dateio Platform, jehož cílem je propojit banky, obchodníky a jejich klienty skrze takzvaný card-linked marketing. To znamená, že nabídky slev nebo cashbacku jednotlivých obchodníků jsou spárovány přímo s platebními kartami zákazníků.

Česká firma už se svým řešením zaujala banky z mnoha evropských zemí. No a nyní hlásí další významnou expanzi. Díky nově uzavřené spolupráci s Dateiem získalo od konce února přístup ke zmíněnému cashbacku a dalším odměnám téměř 5,9 milionu klientů Deutsche Kreditbank AG (DKB).

„Partnerství s DKB je pro nás důležitý milník. V praxi jde o vstup na jeden z nejnáročnějších evropských trhů a zároveň o možnost nabídnout funkci, po které klienti dlouhodobě volají – odměny přímo v bankovní aplikaci. Naším cílem je, aby se osobní bankovnictví stalo pro klienty skutečně užitečné a ‚odměňující‘ v každodenním životě,“ uvedl Knot, který zároveň působí na pozici co-CEO.

Výhody u Adidasu, Zalanda či Lidlu

Aby řešení od Dateia fungovalo, musí si zákazník nejprve v aplikaci vybranou nabídku aktivovat. Odměna se mu připíše zcela automaticky, avšak až po platbě kartou Visa u daného obchodníka. Oproti většině cashbackových platforem je výhodou této metody možnost čerpání odměn i v kamenných prodejnách, stejně tak ale potěší skutečnost, že vše probíhá bez nutnosti externích registrací.

Zvýhodněné nabídky se budou v appce postupně měnit podle aktuálně zapojených partnerů a jejich kampaní, přičemž banka slibuje kombinace mezinárodních i lokálních značek. V první vlně se mohou klienti DKB těšit třeba na benefity od Adidasu, Zalanda, Rossmannu nebo Lidl Online.

Čechům se pomalu vrací chuť utrácet. Nakupující ale i přesto obrací každou korunu a stále více vyhledávají slevy

Součástí celé služby je rovněž personalizace, kdy se zákazníkům budou zobrazovat nabídky na základě dat o předchozích platbách. Tato možnost ale funguje pouze po předchozím souhlasu klienta. Dateio v této souvislosti upozorňuje, že v souladu s nařízením GDPR pracuje jen s anonymizovanými daty, takže skutečné identity klientů zůstávají známé pouze samotné bance.

„V Německu je téma ochrany soukromí naprosto klíčové. Proto je pro nás zásadní, že služba stojí na opt-in principu a Dateio dostává pouze anonymizovaná data – identitu klienta drží banka. Díky tomu lze odměny čerpat jednoduše a zároveň bezpečně,“ potvrdil Knot.

Úspory se počítají v miliardách

Současná spolupráce Dateia a banky DKB je součástí širšího trendu, kdy se mobilní bankovnictví stává vedle správy financí i prostředím pro další každodenní služby, mezi něž mohou spadat také výhody při nakupování. Data českého startupu přitom ukazují, že podobné programy se minimálně v tuzemsku dlouhodobě osvědčují, jelikož je využívá nadpoloviční většina domácností. Díky cashbackovým akcím už dostali zdejší zákazníci od roku 2015 z nákupů zpět celkem 1,68 miliardy korun.

Na domácím trhu je řešení od Dateia aktuálně součástí mobilního bankovnictví České spořitelny, UniCredit Bank, Air Bank a Monety. Firma už ale kromě našich západních sousedů expandovala i na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Chorvatska či Rakouska.

Cashback vydělal Čechům přes Dateio už víc než miliardu, obchodníkům takřka šest. Banky s jeho pomocí získávají cenná data

Německá DKB je v pořadí už osmnáctou bankou, která infrastrukturu pro cashback a další slevové akce právě od českého fintechu využívá. Klienti banky se tak přidávají k více než devíti milionům stávajících zákazníků, jež s pomocí Dateio Platform ušetřili téměř 2,2 miliardy korun při nákupech u více než 600 obchodníků.

Nejnovější články


Dnes

Nejdřív Chytrý Honza, teď NUDA. Patákův „ropovod“ pro finanční data chce propojit banky, fintechy a pojišťovny napříč Evropou

Včera

Konec digitálního Divokého západu. Regulace MiCA přináší po krachu FTX a LUNA přísnější pravidla pro krypto a větší ochranu investorů

Včera

Retro fotogalerie: Podívejte se, jak probíhala stavba Empire State Building

Včera

Sází na ni i Pohlreich. Česká gastro platforma Choice hlásí 150milionovou investici a vydává se dobýt další evropské trhy

Včera

AI jako znalec umění? Algoritmy rozlišují originály od kopií, s experty se ale mnohdy neshodnou

Včera

Umělá inteligence v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

15. 3. 2026

Nová nabídka streamovacích služeb: Filmoví Peaky Blinders, Nikdo 2 či další Neporazitelný

13. 3. 2026

Když se odběratel k zaplacení faktury nemá, ale vy platit musíte. Tatra banka a Malcom Finance testují lepší financování pro firmy

13. 3. 2026

Všichni za jeden provaz. Google a spol. veřejně podpořily Anthropic v jeho sporu s Trumpem