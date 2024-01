Je 23. prosince. Pokud si ještě někomu přejete udělat radost malou pozorností, zamkněte svou kancelář o něco dříve než obvykle a vydejte se na poslední předvánoční nákup. Zapomeňte však na velká obchodní centra. Žádný hypermarket nebude nikdy mít kouzlo malých „kamenných“ krámečků.

Možná si už ani nevzpomínáte, jak příjemně a většinou i bez velkých tlačenic (všichni jsou přece v hypermarketech!) se dá nakupovat v malých obchůdcích. Jste-li z Prahy nebo do ní máte cestu, nechte se inspirovat i našimi tipy. A nezapomeňte, že jen dárek věnovaný z celého srdce má onu kouzelnou moc potěšit, byť by se jednalo „jen“ o voňavý pomeranč a pár vlašských ořechů.

Dárek pro muže

Pokud váš partner, bratr, kamarád nebo syn mají koníčka, u kterého tráví veškerý svůj volný čas, máte vyhráno. Nejlepší, co můžete v takovém případě udělat, je koupit dárek, související se zálibou obdarovávaného. Samozřejmě – důležitým předpokladem je, abyste jeho vášni trochu rozuměla. Nemá cenu pouštět se do nákupu rybářského prutu, pokud je pro vás rybaření španělskou vesnicí. Máte-li doma milovníka módy a oblékání, nebo se váš syn právě chystá na první rande, určitě potěší i pečlivě vybraný kus oblečení, módní doplněk nebo parfém. Mějte však na paměti, že dospívajícímu synovi se nemusí zrovna líbit to, co se líbí vám. Nečekejte, že bude nosit kašmírový svetr, pokud právě kráčí směrem freestylové módy. Nic určitě nezkazíte ani dobrou muzikou, knížkou, dobrým vínem nebo kvalitními doutníky, pokud ovšem nemáte tu čest s abstinentem a zapřisáhlým nekuřákem. (Tip: Kvalitní tuzemská i zahraniční vína koupíte v centru Prahy například Na Perštýně v obchodě Vinné Sklepy nebo v pasáži Lucerna; pro kvalitní doutníky, dýmky, tabatěrky, zapalovače, jakož i láhev kvalitního pití zajděte třeba k Sherlocku Holmesovi do Vodičkovy ulice nebo se stavte v Baker Street v Celetné).

Dárek pro ženu

Chcete-li potěšit babičku, maminku, sestru nebo přítelkyni, navštivte obchůdky s bytovými doplňky. Najdete v nich skutečně milá překvapení. Určitě vás okouzlí svíčky všeho druhu – voňavé, barevné, velké, malé, ale i ty zvláštní, které, když tají, nechávají krajkový efekt (v Praze k dostání například v Pštrossově v obchůdku Parafin, kde si můžete vybrat i svícny ze skla a pak si vše nechat zabalit do průhledného celofánu s mašlí). Nápadité bytové doplňky a jiné roztomilé maličkosti vám nabídne rovněž krámek Dobré bydlo v Provaznické či obchůdek Nábytek pro byt, na rohu Krocínové a Karolíny Světlé, který kromě interiérových maličkostí uchvátí i zajímavým nábytkem. Hledáte-li skutečné originály a osobitý design, nechte se inspirovat galerií Belda v Mikulandské. Objevíte zde nápadité šperky, šátky, vázy a misky z průhledného i barevného skla za velmi příjemné ceny. Navíc ten, koho obdarujete, bude mít jistotu jedinečnosti svého dárku.

Dárky pro děti

Ve světě mobilních telefonů, počítačových her a jiných technických vymožeností, jakými jsou Playstation či Game-boy, už jen málokteré dítě bude jásat nad klasickými dřevěnými hračkami, hlavolamy či stolními hrami. O knihách ani nemluvě. Pokud nemáte doma holčičku, která se chce líbit, tak ani s oblečením a kosmetikou příliš neuspějete. Až na výjimky, pochopitelně. Jako třeba když se váš syn shlédne v Jamesi Bondovi a bude si přát nový černý oblek a neprůhledné černé brýle. Buďte jen rádi, že po vás zatím nežádá Martini s vodkou – protřepat, nemíchat!