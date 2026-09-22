Další překážka pro nákupy na Temu či Sheinu. EU chystá nový poplatek za balíčky z Číny

Od letošního července byl v členských státech Evropské unie zaveden nový celní poplatek ve výši tří eur (asi 75 korun) za každou kategorii zboží v malých zásilkách v hodnotě do 150 eur (zhruba 3 750 korun) pocházející ze zemí mimo EU. Ačkoli se dané opatření vztahuje na dovoz z celého světa, v praxi se týká především nákupů z čínských tržišť, jako je třeba Temu, Shein či Aliexpress.
První údaje po zavedení cla naznačují, že nové opatření už výrazně změnilo podobu přeshraničních nákupů v evropských zemích. Podle dat českého Generálního ředitelství cel klesl počet nízkohodnotových zásilek z Asie mezi červnem a srpnem z 2,23 milionu na necelých 918 tisíc kusů měsíčně, což představuje 59procentní propad. Více než 95 procent těchto zásilek přitom pocházelo právě z Číny.
„Jen za první dva týdny platnosti cla u nás bylo podáno téměř 470 tisíc celních prohlášení na zásilky do 150 eur a na clu se vybralo přes 116 milionů korun, což potvrzuje, jak obrovský byl dosavadní objem. Ještě v roce 2024 to bylo lehce přes 23 milionů položek, loni už přes 105 milionů,“ říká pro Euro.cz obchodní ředitel společnosti Shoptet Ondřej Buben.
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Podobné údaje navíc hlásí i další evropské země. Podle belgických celníků klesl počet malých zásilek do 150 eur ve stejném období o 53 procent, přičemž zároveň s tím se průměrná deklarovaná hodnota zásilek zvýšila z 5,73 na 10,85 eura (ze 143 na zhruba 271 korun). Právě belgické údaje jsou pro hodnocení celoevropských dopadů opatření zásadní, jelikož jen tamní letiště v Lutychu (Liège) zpracovává téměř 20 procent všech celních deklarací souvisejících s e-commerce v celé EU. Jde přitom i o balíky, které následně směřují do dalších států včetně Česka.
Od listopadu další zdražení
Ačkoliv zásadní dopady na čínský e-commerce, respektive zásilky z tohoto trhu pocházející, mělo již červencové clo, brzy se nákupy ze třetích zemí prodraží znovu. Nejpozději od 1. listopadu má totiž v EU začít platit také manipulační poplatek za malé objednávky. Jeho cílem je pokrýt náklady spojené s celní kontrolou a monitoringem zásilek, včetně kontroly bezpečnosti dovážených výrobků.
„Poplatek se má vztahovat na stejné nízkohodnotové zásilky jako současné clo, tedy na balíčky do 150 eur ze zemí mimo EU. Jeho výši zatím Evropská komise nestanovila, nejčastěji se ale zmiňuje částka kolem dvou eur. Konečné číslo se má navíc přehodnocovat každé dva roky a platit ho má stejný subjekt, který dnes hradí ostatní celní poplatky za zásilku. Cílem je, aby náklady nedopadly rovnou na spotřebitele,“ doplňuje Buben.
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Konkrétní dopad nového opatření bude záviset hlavně na tom, jak vysoký poplatek Evropská komise nakonec stanoví. Vedle dvou eur se přitom objevují i návrhy na výrazně vyšší částky. Evropské sdružení textilního a oděvního průmyslu EURATEX volá po zavedení plošného manipulačního poplatku ve výši až 10 eur (zhruba 250 korun) za balík. Nejvíce by takové opatření zasáhlo dovoz textilu a ultra-fast-fashion, tedy segment, jímž se zabývá třeba právě Shein.
Dalším zásadním faktorem pak je, jak na nový poplatek zareagují jednotlivé platformy. „Očekáváme, že se jej obchodníci budou snažit obcházet slučováním více kusů zboží do jedné zásilky nebo přesunem větších objemů zboží rovnou do skladů v EU. Ostatně je to jeden z cílů celé reformy, aby se obchodníkům vyplatilo dovážet zboží ve velkém do evropských skladů místo posílání jednotlivých balíčků přímo z Číny,“ vysvětluje naší redakci Buben.
EU chce srovnat podmínky pro evropské prodejce
Zavedení cla a manipulačního poplatku je podle unijních představitelů reakcí na prudký růst počtu malých zásilek přicházejících do Evropské unie. Jejich enormní množství podle nich komplikuje práci celních orgánů a zároveň zvyšuje náklady na kontrolu dováženého zboží. Současně se EU snaží řešit i velký rozdíl mezi podmínkami, které mají evropští a čínští prodejci.
„Cla a poplatky samy o sobě evropským firmám konkurenceschopnost nezajistí, ale odstraňují jednu z nejvýraznějších nerovností na trhu, tedy že čínští prodejci dosud mohli posílat jednotlivé zásilky bez cla, zatímco evropští obchodníci dlouhodobě platí clo, recyklační poplatky i další regulatorní náklady. Jde tedy spíš o srovnání podmínek než o výhodu navíc,“ tvrdí obchodní ředitel Shoptetu.
Buben poukazuje rovněž na to, že kontrola výrobků z Číny je potřebná. Údaje z roku 2025 totiž ukázaly, že více než polovina zkontrolovaných produktů z dovozu, zejména hraček, elektroniky nebo kosmetiky, nesplňovala evropské normy. Problémem tedy není jen nerovná hospodářská soutěž, ale také bezpečnost zboží.
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„Skutečná konkurenceschopnost evropských firem se každopádně bude odvíjet od toho, jak rychle a levně dokážou české e-shopy nabídnout to, v čem dnes ztrácejí. Nejde jen o cenu, ale i o rychlost dodání, zákaznický servis a důvěryhodnost,“ uzavírá.