Další nabídka streamovacích služeb: Návrat Medvěda, čtvrtý Wick nebo seriál s Natalie Portman

La Liga All Access

Netflix pokračuje v importu dokumentů o fotbale a jako další si přichystal pohled do zákulisí nejvyšší španělské ligy. Ta patří mezi čtveřici nejprestižnějších lig v Evropě a hrají v ní nejzářivější hvězdy světové kopané. Právě Memphis Depay, Antoine Griezmann, Jude Bellingham nebo Robert Lewandowski nabídnou divákům autentický pohled do šaten, taktiku pak okomentují vysloužilí hráči a trenéři jako Iker Casillas nebo Xavi Hernández. La Liga nikdy nebyla fanouškům přístupnější!



Autor: Netflix

Dokument ze španělské ligy na Netflix dorazí 19. července.

Volání divočiny

Asi nejslavnější dílo spisovatele Jacka Londona se dočkalo několika adaptací. Tou zatím poslední je disneyovská verze v hlavní roli s nedávným oslavencem Harrisonem Fordem. Představitel slavného Hana Sola zde namísto Chewbaccy potkává jiného zvířecího parťáka. Tím je hýčkaný pes Buck, který se při výpravě do divočiny kanadského Yukonu během největší zlaté horečky stává opravdovým vládcem divočiny. Buckův inspirativní příběh, který nadchl tisíce čtenářů, zfilmoval Chris Sanders, vedle Harrisona Forda se v něm pak objevují také Omar Sy nebo Karen Gillan.



Autor: 20th Century Studios

Ford a pes Buck na Netflix dorazí 15. července.





John Wick: Kapitola 4

Prozatím poslední pokračování zdařilé akční série Chada Stahelskiho posílá Johna Wicka (Keanu Reeves) do finální konfrontace s Nejvyšší radou. Wicka čeká cestování po celé planetě, aby konečně získal svobodu. Na scéně se ale objevuje nový nepřítel Marquis Vincent de Gramont (Bill Skarsgard) a také slepý nájemný zabiják Caine (Donnie Yen). Zvládne Wick svou nejtěžší misi?



Autor: Lionsgate

Čtvrtý Wick se na Netflix prostřílí 16. července.

Ambulance

Danny Sharp se rozhodne provést největší loupež v dějinách LA. K ruce si vezme svého nevlastního bratra, válečného veterána Willa Sharpa, jenž potřebuje peníze na operaci své ženy. Akce vypadá na první pohled jednoduše, nakonec ale bratry v podzemní garáži banky obklíčí policejní jednotky. Danny s Willem unesou sanitku s postřeleným policistou a sličnou záchranářkou. Povede se jim s rukojmími z policejního obklíčení prchnout?



Autor: Universal Pictures

Prozatím poslední film Michaela Baye Max uvede 19. července.

Medvěd

Jeden z nejúspěšnějších seriálů posledních let se vrací s třetí sérií. Carmy stále vede chicagskou restauraci The Bear a postupně se zdá, že vybuduje řádně fungující podnik. V nové řadě se ho snaží nadále udržet v chodu a také dostát stále náročnějším požadavkům státu Illinois a města Chicago. Jako posilu vítá třetí řada milovaného herce a wrestlera Johna Cenu. Jakou asi „Peacemaker“ zanechá stopu?



Autor: FX, Hulu

Třetí řada Medvěda odstartuje na Disney+ 17. července.

Dívka a moře

Gertrude Ederle patří mezi nejslavnější plavkyně historie. Jako první žena dokázala přeplavat kanál La Manche, za což se v roce 1926 dočkala velkých poct na Broadwayi v New Yorku. Její životopis se věnuje vrcholu její kariéry na olympijských hrách v Paříži před sto lety a následně už zmíněnému přeplavání kanálu La Manche. Do hlavní role si tvůrci zvolili poměrně uvadající hvězdičku Daisy Ridley, která po Star Wars stále neprorazila v jiné roli. Povede se jí to jako slavné plavkyni?



Autor: Walt Disney Pictures

Ederliny plavecké výkony budeme moci na Disney+ obdivovat od 19. července.

My Spy: The Eternal City

Amazon přichází s letním pohodovým filmem, kterým je letos My Spy: The Eternal City. Svižná akční komedie nás zavede do věčného Říma, kam se vydává Sophie (Chloe Coleman) a její doprovod JJ (Dave Bautista). Oba si dovolenou v jedné z nejkrásnějších světových metropolí užívají, následně se ale octnou uprostřed plánovaného teroristického útoku. Akční jízda okolo Kolosea začíná!



Autor: Amazon Studios

Bautistovu novinku uvidíme na Amazon Prime Video od 18. července.

Žena v jezeře

Apple přichází s dalším hvězdně obsazeným seriálem. V Ženě v jezeře se v hlavní roli objevuje oscarová Natalie Portman coby investigativní žurnalistka Maddie Schwartz, jež se v Baltimoru během šedesátých let vydává vypátrat souvislost mezi dvěma vraždami v afroamerické komunitě. Jednou ze zabitých je barmanka Cleo Sherwood (Moses Ingram), jež začne k Maddie promlouvat. Maddie, která se jako žurnalistka snaží prosadit a najít smysl života, musí bojovat s neochotou obyvatel Baltimoru, vlastními halucinacemi i nesmyslnou byrokracií, aby vraždy objasnila.



Autor: Apple TV+

Do Baltimoru se na Apple TV+ vydáme 19. července.

Prezidentka

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová) je první českou prezidentkou a má za sebou první rok v úřadu. Je neustále v zápřahu a i když by si chtěla někdy odpočinout, povinnosti jí to nedovolí. Proto se jednoho večera tajně vytratí z Hradu s parukou a potká fešného sochaře (Ondřej Vetchý). Prezidentce se noční výlety líbí a sochař se do ní zamiluje. Když se ale Kateřininy cesty inkognito provalí, musí si před celým národem obhájit to, že i prezidentka má právo na lásku.



Autor: Bioscop

Aňa Geislerová se coby prezidentka na Voyo představí 20. července.