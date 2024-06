Další nabídka streamovacích služeb: Devadesátky, novinka s Nicole Kidman a film se Scorseseho novou oblíbenkyní

Zlatá devadesátá

Leia se vydává na další prázdniny k prarodičům Redovi a Kitty. V Point Place na ni čekají i kamarádi Jay, Ozzie, Nikki, Gwen a Nate. Dobrodružství ve Wisconsinu tentokráte okoření i Jay a Mlčenlivý Bob, respektive jejich představitelé Jason Mawes a Kevin Smith. Větší roli dostane též Leiin druhý dědeček Bob Pinciotti. Prázdniny v Point Place se vrátí s pěti díly, další pětice nás čeká v říjnu.



Autor: Netflix

Do Wisconsinu se s Formanovými vrátíme 27. června.

Rodinná aféra

Zara Ford (Joey King) má celkem slušnou práci. Je totiž asistentkou slavného herce Chrise Colea (Zac Efron). Jednoho dne ale Zara zjistí, že Chris randí s její ovdovělou matkou Brooke (Nicole Kidman). Jak se Zara k této skutečnosti postaví? A co na ošemetnou situaci řekne Zařina babička (Kathy Bates)? To se dozvíme ve ztřeštěné romantické komedii od Richarda LaGraveneseho.







Autor: Netflix

Nový romcom na Netflixu debutuje 28. června.

I am Celine Dion

Celine Dion patří mezi největší hvězdy světové popmusic. Za svoji více než čtyřicetiletou kariéru získala desítky cen včetně Grammy nebo Juno a podílela se i na několika soundtracích, hlavně tedy na legendárním Titanicu. Režisérka Irene Taylor odkryje v novém dokumentu zákulisí Celiina vzestupu ke slávě, ale také boj se stiff person syndromem.



Autor: Amazon Studios

Životopis kanadské hvězdy uvidíme na Amazon Prime Video od 25. června.

Má lady Jana

Na motivy románů, které sledují osudy historické postavy Lady Jane Grey, vznikl nový seriál, jenž se zaměří na její zážitky před převzetím anglického trůnu (na kterém strávila devět dnů). Ať už jde o romantické pletky s budoucím manželem Lord Guildfordem Dudleym nebo s anglickým králem Edwardem VI., Jane si musí v Anglii 16. století proklestit cestu. A musí si také dávat pozor, aby neskončila u popravčí čety!

Autor: Amazon Studios

Do Anglie se na Amazon Prime Video vydáme 27. června.

Země žen

Jedna z hvězd Zoufalých manželek, Eva Longoria, se vrací v novém seriálu, v němž si zahraje hlavní roli a ujme se i role producentky. V Zemi žen se Longoria převtělí do role Galy, manželky úspěšného podnikatele. Ta se musí přesunout do Španělska poté, co její muž zmizí kvůli problémům v jeho finančních tocích. Gala prchá na Pyrenejský poloostrov se svou matkou a dcerou a doufá, že se ve slunném státu usadí. Ve Španělsku ale musí čelit maloměstským výstřelkům nebo dvojici nájemných vrahů. Seriál vznikl podle knih Sandry Barnedy a Longoriu v něm doplňují například Santiago Cabrera nebo Ariadna Gil.



Autor: Apple TV+

Longoria se s novým seriálem na Apple TV+ objeví 26. června.

WondLa

Eva (Jeanine Mason) žije v podzemním bunkru na planetě Orbona, kde ji vychovává robot Murkr (Teri Hatcher). Během oslavy jejích šestnáctin je bunkr napaden a Eva se ocitá na povrchu. Tam se setkává s nejrůznějšími mimozemskými obyvateli a také s obří želvuškou Ottem (Brad Garrett) a Rovenderem, podivínským mimozemšťanem (Gary Anthony Williams). Společně se tato nesourodá parta vydává poznat celý svět a zjistit Evino pravé poslání.



Autor: Apple TV+

Nový animák představí Apple TV+ 28. června.

Fancy Dance

Lily Gladstone loni zazářila ve Scorseseho snímku Zabijáci rozkvetlého měsíce, za který byla dokonce nominována na Oscara. Indiánská herečka se nyní vrací v dalším projektu z prostředí rezervace původních obyvatel. V novince ztvární dívku Jax, které zmizela její sestra. Jax se proto musí postarat o svoji neteř Roki toužící po taneční kariéře. Ve stejnou chvíli ale rozjíždí i pátrání na vlastní pěst po zmizelé sestře. Jak do příběhu zapadá tajemný Frank, jenž nabídne při hledání své služby?



Autor: Apple TV+

Nový film s Lily Gladstone na Apple TV+ debutuje 28. června.