Další nabídka streamovacích služeb: Nový western, drsná Kate Beckinsale nebo rodina Donutilových v akci

Území

Westernové seriály zažily díky Sheridanovu Yellowstonu a jeho následným spin-offům jistou renesanci. Není tedy divu, že se tvůrci snaží na úspěch tohoto projektu navázat. Australský projekt jménem Území nás vezme za největší rodinou chovatelů dobytka Lawsonovými. Tato dynastie musí čelit nejen svým konkurentům, ale také několika gangům i aboridžinským starším. Jejich boj kopíruje ten yellowstonský, díky australským reáliím nás ale čekají trochu odlišné střety.

Australský western na Netflixu debutuje 24. října. Zdroj: Youtube.com

Papežův vymítač

Hlavní vatikánský exorcista Gabriel Amorth (Russell Crowe) jednoho dne uspěje a vyžene démona z nebohého muže. Jelikož ale jednal bez povolení nadřízených, je předvolán před tribunál. Následně Amorth musí vyhnat démona z malého chlapce. Jenže, při tomto rituálu objeví obrovskou konspiraci, kterou se Vatikán snaží celá staletí zakrýt a v důsledku čehož nyní reálně hrozí, že pravda vyjde najevo. Snímek vychází ze skutečných událostí a Amorthových zápisků.

Do Vatikánu na Netflixu zavítáme 22. října. Zdroj: Youtube.com

Sestra II

Provázaný filmový vesmír „Conjuringverse“ patří v posledních letech k nejvýdělečnějším projektům studia Warner Bros. Jeho prozatím posledním přírůstkem se před rokem stal film Sestra II, který pokračuje v příběhu démonického Valaka, jenž se rád převtěluje do kruté řádové sestry. Po prvním dílu, kdy sestra Irene za pomoci Svatého grálu zastavila Valaka v Rumunsku, se zlo probouzí ve Francii. Irene se znovu potkává se svým přítelem Mauricem a musí tentokrát využít moci svaté Lucie, aby zlo porazila. Příběh je provázán s celou sérií Conjuringu a měl by být částečným prequelem chystaného filmu Last Rites.





S démonickým Valakem se na Netflixu setkáme 27. října. Zdroj: Youtube.com

Past

Otec (Josh Hartnett) se s dcerou (Ariel Donoghue) vydává na koncert. Během pauzy odchází na toaletu a zjišťuje, že něco je špatně. Do koncertní haly se sjíždějí desítky policistů a startuje panika. Celá akce má být jistou kamufláží určenou k dopadení vraha. Muž musí zjistit, co se v okolí opravdu děje, zachránit svoji dcerku a zároveň přemoci tajemného nepřítele. Mistr napětí M. Night Shyalaman servíruje ve své novince to, co mu jde nejlépe – silný příběh plný nečekaných zvratů.

Prozatím poslední film M. Night Shyalamana do nabídky Maxu přibude 25. října. Zdroj: Youtube.com

Canary Black

Nestárnoucí Kate Beckinsale, která neztrácí svůj půvab ani po padesátce, se vrací ke svým kořenům. Bývalá představitelka lovkyně Selene ze série Underworld, se nyní pouští do boje s mezinárodní teroristickou organizací. Nový snímek Canary Black je čistokrevné béčko, v kterém agentka CIA pátrá po uneseném manželovi, přičemž ji zároveň vydírají teroristé. Čekají nás tedy akční honičky, přestřelky a také několik více či méně očekávaných odhalení. Zároveň je film labutí písní loni zesnulého herce Raye Stevensona, který v Itálii podlehl srdeční příhodě.

Na Kate Beckinsale se na Amazon Prime Video můžeme těšit od 24. října. Zdroj: Youtube.com

Before

Billy Crystal se ve světě filmů a seriálů proslavil hlavně komediálními rolemi jako například v kultovním snímku Když Harry potkal Sally. Nyní ale mnohonásobný moderátor předávání Oscarů míří do mysteriózního thrilleru Before. Projekt z produkce Apple TV+ představí Crystala coby dětského psychiatra Eliho Adlera. Tomu nedávno tragicky zahynula manželka, a proto truchlícímu vdovci nějakou dobu trvá, než se znovu vrátí do práce. Jeho další klient, chlapec Noah, ale se zemřelou chotí Lynn vykazuje podivné spojení. Před Elim se tak otevírá hrůzná skutečnost plná nejrůznějších záhad. Zvládne nahlédnout do vlastní minulosti i minulosti své mrtvé a milované choti?

Billyho Crystala na Apple TV+ uvidíme od 25. října. Zdroj: Youtube.com

Záhadné případy

Miroslav Donutil patří už desítky let mezi tuzemské herecké špičky. I když se dříve seriálovým rolím bránil, účinkování v projektech jako Doktor Martin, Labyrint nebo Dáma a Král ho přesvědčilo, aby se upsal ambicióznímu projektu od Voyo. V Záhadných případech si zahraje léčitele Jaroslava, jenž v devadesátých letech pomáhal i s vyšetřováním případů. Po smrti ženy se ale stáhl do ústraní a přestal si rozumět se svou dcerou Klárou (Sára Donutilová). Jednoho dne se na scéně objeví Petr (Martin Donutil), milovník záhad a Jaroslavův fanoušek, jenž se svým vzorem začne řešit „záhadné případy“. Kromě hereckého klanu Donutilů se v dalších rolích objeví talentovaní herci Přemysl Bureš, Ivan Lupták nebo Petra Bučková, uvidíme ale i bývalou nováckou moderátorku Emmu Smetanu.