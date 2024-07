Další nabídka streamovacích služeb: Nová Futurama, Batman a Planeta opic

Godzilla Minus One – černá a bílá

Oscarový snímek o nejslavnějším monstru míří na Netflix podruhé a tentokrát v černobílé podobě. Tvůrce Takaši Jamazaki slibuje, že tato verze je největší poctou klasickému snímku Godzilla z roku 1954. I v černobílém filmu se dočkáme ukázky Japonska po druhé světové válce, které napadne mocný Godzilla. Těšit se můžeme na střet s božským monstrem, ale také na sérii příběhů prostých lidí.



Autor: Toho Company

Další Godzillovo řádění uvidíme na Netflixu 1. srpna.

Rebel Moon – režisérské verze

Zack Snyder v posledních letech hojně tvoří pro Netflix a naposledy jsme se od něj dočkali dvou filmů ságy Rebel Moon, které se úplně nepovedly. To ale režisérského nezmara neodradilo a na řadu přichází rovnou dva Snydercuty! Je to tak, Snyder po vzoru své Ligy spravedlnosti přichystal prodloužené verze obou dílů Rebel Moon. Můžeme se v nich těšit na více krve, sprostých hlášek i nahoty, protože dostaly rating R. Tak třeba se nakonec ukáže, že by Rebel Moon nemusel být úplně zatracen.







Autor: Netflix

Oba Snydercuty Rebel Moon uvidíme na Netflixu 2. srpna.

Futurama

Legendární seriál Matta Groeninga se loni úspěšně vrátil na platformy Hulu a Disney+, no a nyní se dočkáme i další řady. Posádka Planet Express míří vstříc dalším dobrodružstvím, díky nimž nás čekají parodie filmů Frankenstein, 2001: Vesmírná odyssea nebo Mission: Impossible. Vedle toho se tvůrci dle svých slov zaměří i na satiru současné společnosti a nedávných událostí.



Autor: Hulu, Fox

12. řada Futuramy debutuje na Disney+ 29. července.

Království Planeta opic

Šimpanz Caesar vedl opice během největších bojů s lidmi. Několik generací po jeho skonu se vlády chopil bonobo Proximus Caesar, který překroutil učení svého předka a pustil se do krutého pronásledování ostatních opičích klanů a lidí. Okolo roku 2328 se přeživší bojovnice za záchranu lidské rasy Mae setkává se šimpanzem Noou a orangutanicí Rakou. Společně se musí novému Caesarovi postavit a jeho krutovládu zlomit.



Autor: 20th Century Studios

Další kapitola opičí ságy odstartuje na Disney+ 2. srpna.

Batman: Caped Crusader

Tvůrce legendárního animovaného seriálu o Batmanovi z devadesátých let, Bruce Timm, se vrací se zbrusu novým projektem o Temném rytíři. Novinka je zasazena do čtyřicátých let, kdy se Gotham zmítá v korupčním pekle a bují i moc zločineckých gangů. Miliardářský playboy Bruce Wayne se na to už nemůže koukat a navlékne ikonický netopýří kostým. Proti němu ale stojí přední gothamští padouchové – Harley Quinn, Penguin nebo Onomatopoeia - a navíc mu nedůvěřuje ani policejní sbor vedený legendárním Jimem Gordonem. Zvládne Temný rytíř boj se zločinem a konečně si nakloní veřejnost?



Autor: Warner Bros. Animation

Do Gothamu na Amazon Prime Video zavítáme 1. srpna.

Ženy v modrém

Píše se rok 1971. Čtveřice žen se vzepře konvencím a vstoupí do první mexické ženské policejní jednotky. Když ale všechny zjistí, že jednotka je jen lákadlo pro média, rozhodnou se, že předvedou naplno své schopnosti. A nedávají si úplně malý cíl – chtějí totiž dopadnout sériového vraha…



Autor: Apple TV+

Nový mexický seriál uvidíme na Apple TV+ 31. července.

Knuckles

Hrdinný bojovník Knuckles zachránil Master Emerald a nyní si v poklidu žije na Zemi s přáteli Sonicem a Tailesem. Navíc ho zástupce šerifa Wade Whipple cvičí v pozemských bojových umění a učí ho žít na Modré planetě. Idylku Knucklesova pobytu na Zemi naruší jeden z agentů zlého doktora Robotnika, který by rád získal jeho enormní sílu. Jenže nepočítá s tím, že když se Knuckles naštve, máloco ho zastaví!

Seriálový spin-off Sonicových filmů odstartuje na SkyShowtime 3. srpna.