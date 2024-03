Nová nabídka streamovacích služeb: Návrat animovaných X-Menů, oscarový Oppenheimer nebo velkorozpočtové čínské sci-fi

Problém tří těles

Tvůrci Hry o trůny se vrací do světa streamingu se seriálovým zpracováním nejúspěšnějšího čínského sci-fi vůbec. Knižní série Liou Cch'-sina patří mezi sci-fi bestsellery a mnozí ji popisují jako kombinaci Duny a Dne nezávislosti. Seriálová adaptace se zaměří na zlomové rozhodnutí čínských vědců během kulturní revoluce. Špičky komunistické země onehdy kontaktovaly mimozemskou civilizaci, která se nyní ve vší parádě vrací. Nejprve skrz hru ve virtuální realitě, ale pak naplno. Zvládne ji skupina vědců zastavit? V hlavních rolích nového velkorozpočtového projektu Netflixu se objeví Benedict Wong a Eiza González.



Autor: Netflix

Čínská sci-fi na Netflixu odstartuje 21. března.





Marťan

Špičkový astronaut Mark Watney (Matt Damon) málem zahynul při poslední misi na Mars. Jeho společníci ho nechali na místě v domnění, že je po smrti, a vrátili se na Zemi. Mark musí vyžít se zásobami a vyslat signál na Modrou planetu. Když se mu to povede, začne tým v NASA plánovat jeho návrat. V režii Ridleyho Scotta se vedle Damona objevují i Jessica Chastainová, Chiwetel Ejiofor nebo Jeff Daniels.



Autor: 20th Century Fox

Na Mars s Ridleym Scottem zamíříme 22. března.

Úsměv

Psychiatričce Rose při rutinní léčbě spáchá pacientka sebevraždu s úsměvem na tváři. Zoufalá terapeutka postupně přichází na to, že právě ona oběť byla posledním v řetězci sebevražd s úsměvem. Pustí se proto na vlastní pěst do pátrání po jejich příčině. Dokáže tajuplné zlo odhalit? Horor z produkce Paramount Pictures patří mezi nejúspěšnější ve svém žánru za posledních několik let.



Autor: Paramount Pictures

Usmívat se na Netflixu začneme 22. března.

X-Men '97

V devadesátých letech, dlouho před velkým rozmachem komiksových filmů na počátku třetího tisíciletí, byly nejsledovanější projekty na motivy grafických románů animované seriály. Jedním z nejúspěšnějších byl X-Men, jenž se nyní po letech dočká pokračování. X-Men '97 navazují tam, kde původní série skončila, a vrací tak tým do událostí po skonu Charlese Xaviera. Zvládnou Jean Grey a spol. najít řeč s Magnetem? A odolají nezdolnému padouchovi Misteru Sinisterovi?

X-Meni se na Disney+ vrátí 20. března.

Road House

V remaku kultovního snímku z roku 1990, v němž si hlavní role střihli Patrick Swayze a Sam Elliott, se podíváme na Dominikánskou republiku. Dalton (Jake Gyllenhaal) je bývalý zápasník UFC, který se na ostrovním ráji na Hispaniole stal vyhazovačem a postupně pronikne i do světa nelegálních zápasů, kde likviduje jednoho soupeře za druhým. Co když se mu ale postaví zdánlivě nezničitelný Knox v podání UFC šampióna Connora McGregora?



Autor: Amazon Studios

Road House na Amazon Prime Video debutuje 21. března.

Palm Royale

Píše se rok 1969. Max Simmons (Kristen Wiig) se snaží prosadit do nejprestižnějšího společenského klubu v celé tehdejší Americe – do Palm Royale. Jenže, když se do něj dostane, nic není takové, jak čekala. Vše je až moc načančané a nablýskané a nikdo se ve skutečnosti nebaví. Může to Max se svým elánem změnit? To se dozvíme v nové minisérii od Applu, v níž Wiig doplní také Laura a Bruce Dernovi nebo Leslie Bibb.



Autor: Apple TV+

Do Palm Royale na Apple TV+ nahlédneme 20. března.

Oppenheimer

Na Oscarech dobyl celkem sedm cen včetně té za nejlepší film. Zároveň uspěl i coby slušný blockbuster a v konkurenci Barbie vydělal téměř miliardu dolarů. To je snímek Oppenheimer, který po osmi měsících konečně míří na streamingovou platformu. Pokud jste velkolepé životopisné drama dosud neviděli, můžete to napravit na SkyShowtime!



Autor: Universal Pictures

Nejlepší film loňského roku na SkyShowtime přibude 22. března.