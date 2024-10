Nová nabídka streamovacích služeb: Trocha diplomacie, další sexuální výchova či životopis slavného skladatele

Diplomatické vztahy

Jeden z nejlepších netflixovských seriálů pokračuje novou sérií. Americká velvyslankyně ve Velké Británii Kate Wyler (Keri Russell) bude řešit další diplomatické vření. Na scénu přichází americká viceprezidentka Grace Penn (Alisson Janney), které se Katina práce moc nelíbí. Řešit se bude také cliffhanger minulé řady, v němž britský ministerský předseda (Rory Kinnear) sám nechal vyhodit loď své země do vzduchu. Druhá řada slibuje opět slušné politické drama ve stylu Ve jménu vlasti.

Do světa diplomacie se na Netflixu vrátíme 31. října. Zdroj: YouTube.com

Music by John Williams

John Williams je jednou z největších osobností filmových dějin. Jeho hudba je pevnou součástí menších projektů, ale také největších franšíz. Ve své kariéře složil skladby ke Star Wars, Indianu Jonesovi, Jurskému parku, Harrymu Potterovi nebo Supermanovi, zároveň je po Waltu Disneym druhým nejúspěšnějším tvůrcem, co se týče oscarových nominací. Nový dokument nás nechá nakouknout pod pokličku úspěchu legendárního skladatele, jenž letos oslavil už dvaadevadesát let. Poznáme několik životních tajemství i to, kde nadále bere chuť do dalších projektů.

Do tónů nejlepší filmové hudby se na Disney+ zaposloucháme 1. listopadu Zdroj: YouTube.com

Freedom

Mélanie Laurent, která byla jednou z hvězd Tarantinova kultovního filmu Hanebný pancharti, platí ve své rodné Francii za talentovanou režisérku. Jejím dalším projektem je snímek Freedom, ve kterém si rovněž zahrála. Hlavním hrdinou je ovšem jistý Bruno Sulak, jenž po vzoru literárního Arséne Lupina provádí úspěšné loupeže. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi ukáže, kterak Sulak soupeří s neústupným policejním komisařem Georgem Móreem. Zvládne Sulak uniknout z utahující se smyčky?





Nové francouzské krimi na Amazon Prime Video dorazí 1. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Sex O'Clock

Jeden z nejúspěšnějších Voyo originálů pokračuje! Ve druhé řadě čeká Ema dítě, to ale neznamená, že konečně dospěje. Její matka Judita se po coming outu svého chotě pokusí začít znovu, zatímco babička Greta přichází s jakýmsi plánem na sjednocení rodiny. Druhá série slibuje znovu řadu odvážnějších scén, zasazení do vánočního období a také příchod několika zajímavých nových postav. Hlavních rolí se chopí Sára Korbelová, Leona, Petra Bučková, Jan Révai nebo Jana Švandová.

Druhá řada úspěšného seriálu na Voyo startuje 1. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Krematorium

Rodina Záhorských celá léta provozuje v Ostravě krematorium. Otec Viktor jednoho dne pohřbívá milovaného strýčka Jiřího Lábuse, který se ale po pár dnech vrací coby duch. Jakmile se ze záhrobí začnou navracet i další zesnulí, musí Viktor se svou rodinou zjistit pravdu. Co vlastně hostí jejich kremační pec? Seriál Divadla Mír se po debutu na YouTube a MírPlay dostává na Voyo, kde chce oslovit další publikum, aby mohli tvůrci nadále pokračovat ve své vlastní autorské tvorbě.

Do Krematoria Divadla Mír se na Voyo vydáme 2. listopadu. Zdroj: YouTube.com

Lovec

Jiří Strach se po druhé řadě krimi seriálu Docent vrací do osvědčených vod nadpřirozena. Jeho nový projekt Lovec představí tajuplný řád démonologů, kterému pomáhá jistý Tomáš Lang (Pavel Kříž). Právě on je tím ústředním lovcem, jenž musí čelit mocným pekelným bytostem. Spolu s ním při exorcismu pomáhá sličná Alice Černá (Jana Kolesárová), jež poskytuje posedlým obětem psychologickou pomoc. Tato na první pohled nesourodá dvojice v Česku a na Slovensku slaví úspěchy, postupně se ale ukazuje lovcova tajuplná minulost, která hrozí tím, že jeho „kariéru“ ukončí.