Další nabídka streamovacích služeb: Godzilla a Kong, Percy Jackson nebo Axel Foley

Percy Jackson

Poseidónův syn Percy Jackson, který debutoval v knihách Ricka Riordana, nedávno uspěl ve vlastním seriálu. Netflix nyní připomene i jeho dvě filmová dobrodružství. Ta zpracovala dva první Percyho příběhy. V prvním, Zloději blesku, se Percy dozvídá o svém původu a vydává se na strastiplnou výpravu, aby nalezl Diův blesk. Percyho cílem je zabránit válce mezi Diem a Poseidónem. V druhém dobrodružství jde Percy pro změnu se svými přáteli hledat Zlaté rouno, aby zabránil padouchovi Lukovi oživit mocného titána Krona. Ve filmových zpracováních Riordanova díla se objevili například Logan Lerman, Alexandra Daddario, Sean Bean, Kevin McKidd, Uma Thurman či Pierce Brosnan.



Autor: 20th Century Fox

Oba díly Percyho Jacksona dorazí na Netflix 1. července.

T2 Trainspotting

Režisér Danny Boyle se v roce 2017 po letech vrátil k legendární látce a znovu na plátno poslal hrdinu Irvina Welshe. V pokračování kultovního Trainspottingu se Renton (Ewan McGregor) vrací z Nizozemska do Skotska a znovu se setkává s přáteli Sick Boyem (Jonny Lee Miller) a dobráckým Spudem (Ewen Bremner). Se Sick Boyem alias Simonem rozjíždí několik kšeftů a Spudovi se snaží pomoct ve složité situaci. Vedle přátel ale musí Renton čelit i vyhoření, smutku a závislosti. Navrch se z vězení dostává ranař Begbie (Robert Carlyle), který se Rentonovi hodlá pomstít. Povede se Rentonovi a Sick Boyovi přežít?



Autor: Sony Pictures UK

I pokračování kultu uvidíme na Netflixu 1. července.





Policajt v Beverly Hills: Axel F

Eddie Murphy v osmdesátých letech zazářil jako Axel Foley, svérázný detektiv spjatý s Beverly Hills. Série se dočkala dvou pokračování a dlouho se mluvilo i o čtvrtém dílu. Toho se nakonec chopil Netflix, a Axel se tak do Beverly Hills vrací pod režijní taktovkou Marka Molloye. V novém díle se Axel dozví, že život jeho dcery Jane je v ohrožení. Spojí proto znovu síly se starými kámoši Billym Rosewoodem a Johnem Taggartem a také s detektivem Bobbym Abbottem. Cílem party je odhalit spiknutí, které Jane ohrožuje. Rozhodně to ale nebude jednoduché. Eddieho Murphyho ve čtyřce doplní Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon nebo John Ashton.



Autor: Netflix

Axel se do Beverly Hills vrátí 3. července. A to jedině na Netflixu.

Prázdniny s Broučkem

Poměrně úspěšná food blogerka (Bára Poláková) zdědí červený karavan po dědovi a rozhodne se s rodinou vyrazit na pořádný road trip. Její manžel (Lukáš Příkazký) sice nadšení nejprve nesdílí, ale kvůli ženě se rozhodne pokračovat. Cesta k Jadranu každopádně skýtá řadu komplikací. Povede se moře nesourodé rodince dosáhnout?



Autor: Bontonfilm

Na prázdniny se s Broučkem na Netflixu vydáme 3. července.

Godzilla x Kong: Nové impérium

Pár let po střetu dvou nejmocnějších světových titánů si Godzilla upevňuje svoji vládu nad světem. Postupně poráží další monstra jako Scyllu nebo Tiamat a vypadá to, že Zemi už nic nehrozí. Lidská expedice do Dutozemě ale odhalí existenci celé civilizace, která se obává krutých lidoopů. Ty vede nemilosrdný Skar King, jemuž dříve čelila i samotná Godzilla. Král monster musí do Dutozemě vyrazit, překonat své neshody s opičím titánem King Kongem a zastavit Skar Kinga. Když ale vyjde najevo, že Skar King vězní mrazivého titána Shima, jsou šance na vítězství mizivé. Najde se ještě někdo, kdo Godzille a Kongovi pomůže?



Autor: Legendary Pictures, Warner Bros.

Monumentální střet titánů očekávejme na Maxu 4. července.

Amsterdam

Burt (Christian Bale), Harold (John David Washington) a Valerie (Margot Robbie) si žijí poměrně klidný a úspěšný život v Americe třicátých let 20. století. Jednou se ovšem připletou k vraždě a stanou se jejími korunními svědky a posléze i hlavními podezřelými. Postupně se trojice pouští do vlastního pátrání a objeví děsivé spiknutí, jedno z vůbec největších v americké historii. Už není cesty zpět… Zvládnou naši hrdinové odhalit pravdu světu?



Autor: 20th Century Studios

Amsterdam na Max dorazí 5. července.

Space Cadet

Rex (Emma Roberts) je typická floridská dívka. Většinu volného času tráví na party, ráda pije a užívá si bezstarostného života. Jednoho dne se shodou náhod dostane na výcvikový kemp NASA, kde se ukáže, že je jednou z nejlepších kandidátek na vesmírnou misi. Dokáže se ale Rex vzdát alkoholu a splnit všechny náležitosti, aby letěla do kosmu? To se dozvíme v nové komedii režisérky Liz W. Garcíi.



Autor: Amazon Studios

Do vesmíru s Emmou Roberts na Amazon Prime Video zamíříme 4. července.

Noe

Noe (Russell Crowe) má vidiny, že celý svět zaplavuje mořská voda a že se Stvořitel rozhodl ukončit existenci všeho života. Posléze mu ale sám Nejvyšší dá znamení, aby začal budovat Archu, na které zachrání dva kusy od každého živého tvora. Noe se s pomocí moudrého Metuzaléma (Anthony Hopkins) pouští do stavby. Řada lidí pod vedením Kainova potomka Tubal-kaina (Ray Winstone) se pak chce dozvědět, co Noe buduje, a proto proti němu vytáhne s armádou. Drsnou story vycházející z biblického příběhu o Noemovi natočil uznávaný režisér Darren Aronofsky a tradičně svým zpracováním tradiční látky šokoval.



Autor: Paramount Pictures

Potopa Voyo spláchne 7. července.