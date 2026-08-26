Další klíčová vodní cesta v problémech. Panamský průplav kvůli suchu omezí počet proplouvajících lodí

Panamský průplav je jednou z nejdůležitějších vodních cest světa, jelikož výrazně zkracuje čas a vzdálenost, kterou musí lodě urazit mezi Atlantským a Tichým oceánem. Uměle vybudovaný kanál je za normálních okolností v provozu 24 hodin denně po celý rok, díky čemuž jím každoročně propluje zhruba 14 tisíc lodí.
Průplav je zásadní hlavně pro dopravu zboží na východní pobřeží Spojených států, přičemž celkově jím prochází asi pět procent světového námořního obchodu. Kromě enormního významu pro globální ekonomiku je také klíčovým zdrojem příjmů pro Panamu, které ročně přináší přibližně tři miliardy dolarů (asi 62 miliard korun).
Během letošního podzimu bude ale provoz důležité obchodní tepny poměrně zásadně narušen. Správa Panamského průplavu (ACP) totiž oznámila, že od 15. září jím bude moci proplout místo současných 36 lodí jen 32 plavidel denně. Viníkem této situace má být podle agentury Reuters velmi silný meteorologický jev El Niño, kvůli němuž v regionu panuje značné sucho.
Opatření se mohou ještě zpřísnit
Letošní El Niño způsobilo v Panamě (a nejen tam) mimořádnou změnu počasí. Od května do srpna spadlo v oblasti tamních hor ve srovnání s historickým průměrem zhruba o třetinu méně srážek, kvůli čemuž se přítok vody do jezer a nádrží snížil o přibližně 44 procent.
Menší množství sladké vody v panamských horách je přitom pro průplav zásadní komplikací, protože ji ke svému provozu „spotřebovávají“ zdejší zdymadla. Právě z tohoto důvodu musela ACP přistoupit k současným omezením – vinou intenzity nynějšího El Niña je možné, že úsporná opatření zůstanou v platnosti několik měsíců, a v horším případě by se mohly ještě dále zpřísnit.
„Současná omezení jsou zaváděna s cílem zachovat spolehlivost služeb a ochránit vodní zdroje pro lidskou spotřebu. Navzdory příchodu období dešťů do Střední Ameriky a některým našim opatřením na úsporu vody je zapotřebí dalších kroků na podporu dlouhodobé udržitelnosti tranzitní přepravy skrze průplav,“ uvedlo podle BBC vedení ACP ve svém prohlášení.
Ve hře je i zdražení zboží
Ačkoliv současné omezení počtu plavidel možná na první pohled nevypadá tak hrozně, ve skutečnosti může jít o závažný problém. Světová námořní doprava se totiž v posledních měsících potýká i s důsledky války v Íránu, která způsobila značné snížení počtu lodí proplouvajících Hormuzským průlivem, jež je přitom další klíčovou dopravní tepnou.
Kombinace omezení v Panamském průplavu a na Blízkém východě může vést k tomu, že se v daných oblastech budou utvářet kolony lodí, což povede k nedostatku dostupných plavidel. Ten by se samozřejmě mohl následně projevit v celkovém zdražení námořní dopravy, a tudíž ve zdražení přepravovaného zboží. Nezbývá tedy než doufat, že El Niño i válka v Íránu nakonec skončí dříve, než odborníci aktuálně odhadují.