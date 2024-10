Další do party. Purple Ventures investují do Bitreportu, chorvatskému startupu digitalizujícímu provoz restaurací posílají 300 tisíc eur

Není tomu tak dávno, co čeští Purple Ventures otevřeli svůj nový, v pořadí již druhý, VC kapitálový fond, v rámci něhož slibovali investovat do zajímavých startupů nacházejících se v rané fázi vývoje, které se netají svými globálními ambicemi, miliardu korun, respektive rovných 40 milionů eur. No a jak v červenci avizovali, tak i postupně činí.

Další společností, do které zmíněný fond vložil peníze, je chorvatský Bitreport. Jde o firmu, jež se zabývá vývojem SaaS softwaru pro organizaci a správu maloobchodních provozů a restaurací. Toho dosahuje prostřednictvím elektronických checklistů, plánů, integrované analytiky a komunikačních nástrojů, které pomáhají zefektivňovat a zrychlovat práci zaměstnancům i jejich vedoucím. Což zároveň firmám umožňuje udržovat stejnou kvalitu služeb napříč všemi svými pobočkami.

„Bitreport je nástroj, který zásadně mění interní komunikaci v maloobchodních a gastronomických řetězcích. Omezujeme zbytečné přeposílání informací, urychlujeme přístup k datům od zdroje až k cíli, eliminujeme potřebu telefonátů a fyzických kontrol a tam, kde to jde, automatizujeme sběr dat,“ přiblížil dále to, čím se v Bitreportu zabývají, jeden z jeho spoluzakladatelů Domagoj Rade.





„Vybrali jsme si jako investora Purple Ventures na základě jejich transparentního přímočarého přístupu a podpory při škálování našeho byznysu, kterou nám poskytují,“ přidal se vzápětí Marko Čačić, další spoluzakladatel a současně i šéf chorvatského startupu. Tomu Purple Ventures nyní posílají celkem 300 tisíc eur, tedy zhruba 7,6 milionu korun.

Z Chorvatska do všech koutů Evropy

Obdržené finance hodlá vedení Bitreportu využít na vývoj nových funkcí a expanzi do dalších evropských zemí. Již nyní přitom společnost vedle domovského Chorvatska působí i v sousedním Srbsku a ve Slovinsku.

„Zakladatelé Bitreportu nás zaujali svou houževnatostí a pracovitostí. Velmi dobře zpracovali byznys plán i způsob, jakým k řízení firmy přistupují. Jejich software standardizuje management kvality u firem s velkým množstvím poboček, což je věc, se kterou bojuje hodně řetězců, a po jejím řešení je poptávka,“ prozradil pozadí investice redakci Euro.cz jako první Jan Davídek, partner Purple Ventures.

Od energetiky po bezpečnost

Nejnovější investice ze strany Purple Ventures je v rámci jejich nedávno spuštěného fondu v pořadí celkově již devátou. Už dříve vložili „brněnští“ investoři peníze například do tuzemské společnosti Delta Green zabývající se chytrou energetikou či firmy iVent Pro, která pro změnu nabízí cloudový systém řízení virtuálních a hybridních konferencí, a to jak pro univerzity, tak soukromé podniky i veřejný sektor.

Obecně platí, že druhý „fialový“ fond má cílit především na firmy působící v segmentu digitálního zdraví či moderní energetiky, stejně jako v rámci takzvané creator economy či oblasti bezpečnosti. Jako takový je otevřen i externím investorům, přičemž v plánu je podpořit celkově až 60 různých startupů.

Že si během své letité praxe vypěstovali v Purple Ventures skvělý čuch na nadějné a posléze i velice úspěšné společnosti, dokládá mimo jiné výčet firem, které investoři podpořili už v rámci svého původního venture kapitálového fondu. Ten byl otevřen mezi lety 2019 až 2023, přičemž jeho součástí byla taková jména, jakými jsou startupy Hedepy, VOS.Health, Kardi AI nebo Campiri.