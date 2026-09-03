Další české peníze na rozvoj elektromobility. Dva tuzemské fondy posílají britskému startupu miliony korun na evropskou expanzi

Elektromobilů na evropských silnicích kontinuálně přibývá, a to takřka exponenciálním tempem, chtělo by se říct. Počet registrací nových bateriových vozidel se jen za první letošní pololetí zvýšil o 40,5 procenta na 1,22 milionu aut, jak s odkazem na aktualizovaná data webu Čistá doprava, založená na statistikách Evropského sdružení výrobců automobilů a dalších relevantních zdrojích, uvedl v červenci server Kurzy.cz.
V Česku jich během tohoto období jezdilo už na 74 tisíc, což je ovšem ve srovnání s celoevropským průměrem stále málo. Ostatně, podíl elektricky poháněných aut na celkovém počtu registrací v období od ledna do června byl jen 6,6procentní, zatímco například v Německu či ve Francii se pohyboval na úrovni 48, respektive 63 procent.
Pryč s manuálním přepisováním
Ačkoliv rozdíly mezi jednotlivými evropskými trhy jsou značné, trend je zřejmý – elektromobilů bude na zdejších silnicích přibývat i nadále. A právě na to sází i zmíněný Rightcharge, který vyvinul platformu, jež má firmám usnadnit jejich užívání. Koupit a zařadit do firemní flotily nový vůz je totiž jedna věc, ještě těžší ale mnohdy bývá naučit se jej po účetní stránce spravovat, zejména co se nabíjení týče.
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Dobíjecí stanice rostou po Evropě ruku v ruce s rozmachem samotných elektromobilů jako pověstné houby po dešti. Naneštěstí, veřejná nabíjecí infrastruktura zůstává roztříštěná a proplácení za domácí nabíjení musí firmy nezřídka kdy řešit manuálně. Což je pochopitelně časově náročné a navíc zde hrozí vysoká chybovost. Zmíněná platforma dokáže toto domácí i veřejní dobíjení propojit do jednoho systému, automaticky pomocí účtů za elektřinu proplatí pracovníkům náklady za nabíjení doma a zároveň manažerům firemních flotil poskytne přehled o nákladech i emisích jednotlivých vozů.
Retence zákazníků na 99 procentech
O tom, že Rightcharge uhodil svým řešením pověstný hřebíček na hlavičku, svědčí některé jeho vlastní ekonomické výsledky. Firma totiž vloni více než dvacetinásobně zvýšila své roční opakované tržby (ARR) a podařilo se jí rozšířit svoji zákaznickou základnu na více než 200 firemních flotil.
„Dlouhodobě si udržujeme mimořádně vysokou retenci zákazníků – po dvou letech u Rightcharge zůstává více než 99 procent z nich. Stávající zákazníci navíc své využívání platformy dále rozšiřují, což vedlo k přibližně 165procentnímu růstu tržeb v rámci existující zákaznické základny,“ chlubí se zakladatel britského startupu Charlie Cook.
Vedle jednotlivých firem, zdá se, věří britské společnosti i sami investoři. Soulmate a Purple Ventures koneckonců neposílají tomuto startupu peníze poprvé. V rámci nejnovějšího kola, jež vedly právě oba české fondy a kterého se účastnili i dánští BlackWood Ventures, se Cookovi a spol. podařilo vybrat v přepočtu 14 milionů korun. Ty společnost hodlá využít především k urychlení rozvoje dosavadních strategických partnerství a také na další vylepšení své platformy, jež se vedle domácího trhu postupně rozjíždí i ve Francii a v Německu, přičemž další země by měly následovat záhy.
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„Elektrifikace firemních flotil napříč Evropou i dalšími regiony výrazně zrychluje. Rightcharge už od naší první investice konzistentně potvrzuje svůj potenciál růst a nyní má skvělou pozici stát se evropským lídrem v oblasti plateb a proplácení nabíjení elektromobilů. Druhou investicí proto podporujeme další fázi růstu společnosti, její celoevropskou expanzi a přípravu na Series A,“ doplňuje řídící partner Soulmate Ventures Michal Sikyta.
„Od seed kola náš růst předčil i tu nejambicióznější verzi našich původních plánů. Díky této investici zpřístupníme naši platformu pro automatické proplácení domácího nabíjení dalším dodavatelům fleetových služeb po celé Evropě a budeme pokračovat v posilování a optimalizaci produktu,“ slibuje vystudovaný inženýr Cook, který svého času působil i v CERNu.