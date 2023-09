Dálniční známka ve Švýcarsku je platná jeden rok. Elektronická verze je k dispozici od srpna 2023

K čemu slouží švýcarská dálniční známka

Stejně jako v České republice je také ve Švýcarsku průjezd dálnicemi zpoplatněn. K tomuto účelu zde slouží dálniční známka, která byla ještě do konce července 2023 k dispozici pouze v tištěné podobě. Od 1. srpna 2023 je však k dostání už také v elektronické formě. Dálniční známku ve Švýcarsku musí mít každý motocykl a motorové vozidlo do 3,5 tuny hmotnosti, které projíždí zpoplatněnými dálničními úseky.

Vlastní známkou navíc musí disponovat také přívěsy (včetně těch obytných) a návěsy. Kupon registrovaný pro konkrétní vozidlo je nepřenosný, takže jej není možné použít pro jiný vůz. Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny pak namísto této dálniční známky mají povinnost uhradit jednorázové mýtné.

Zpoplatněné tunely ve Švýcarsku

Na území Švýcarska jsou zpoplatněny dálnice a také některé rychlostní silnice. Kromě toho se zde však nacházejí také dva úseky, za jejichž průjezd jste povinni zaplatit speciální mýtný poplatek (nevztahuje se na ně zakoupená dálniční známka). Jedná se o tunely St.-Bernhard a Munt La Schera, které se nacházejí na jihu země u hranic s Itálií. Tento poplatek je pouze jednosměrný a pro osobní automobily činí 27,80, respektive 13,60 eura.

Platnost a cena švýcarské dálniční známky

V České republice i v jiných evropských zemích jsou řidiči zvyklí, že mají při nákupu dálniční známky na výběr z několika možností podle délky trvání platnosti kuponu. Platnost švýcarské dálniční známky je však pouze jedna, a to na jeden rok. Aktuální kupony platí od 1. prosince 2022 do 31. ledna 2024, bez ohledu na to, kdy jste je zakoupili. Co se týká ceny dálniční známky pro Švýcarsko, tak ta činí 40 franků, což je něco kolem jednoho tisíce korun.





Pokud vás zajímá, zda je na nákup švýcarské dálniční známky možné využít slevu pro osobu se zdravotním postižením, pak vás bohužel musíme zklamat. Ve Švýcarsku momentálně není možné použít český ZTP nebo ZTP/P průkaz pro získání zvýhodněného ceny. Výše uvedený poplatek je tak pro všechny české turisty stejný.

Kde koupit švýcarskou dálniční známku

Ve Švýcarsku si dálniční známku můžete zakoupit na čerpacích stanicích, poštách a na celních poštách na hranicích. Pakliže si ji chcete pořídit ještě v České republice, můžete tak učinit prostřednictvím UAMK nebo online přes webové stránky e-vignette.ch, kde je možné od 1. srpna 2023 zakoupit elektronickou dálniční známku.

Prostřednictvím uvedených webových stránek může kupující rychle a snadno zaplatit za e-známku kreditní kartou nebo pomocí TWINTu, což je švýcarská platební aplikace. Při nákupu elektronického kuponu je potřeba vyplnit informace o kategorii vozidla, zemi registrace a SPZ. Platnost e-známky začíná dnem jejího nákupu a trvá do 31. ledna následujícího roku stejně jako v případě tištěného kuponu.

Kam nalepit švýcarskou dálniční známku

Dálniční známku je potřeba nalepit v případě osobních automobilů na viditelní místo na čelním skle. Nálepku nesmí překrývat ztmavení skla a musí být čitelná. Obvykle se tak lepí do horního rohu čelního skla na straně řidiče nebo do okolí zpětného zrcátka. Pokud byste kupon neměli nalepený, ale jen například položený na palubní desce, nebyl by považován za platný.

V případě motocyklů a přívěsů se známka lepí na viditelnou a neodstranitelnou část vozidla. U motorek je nejběžnějším místem pro umístění dálniční známky nádrž nebo přední vidlice. Dejte si pozor, abyste ji nenalepili do zadní části motocyklu. Pokud by vás chytla dálniční kontrola, mohla by vám kvůli tomu hrozit pokuta.

Rychlostní limity ve Švýcarsku

Než se vydáte na cestu do Švýcarska, nezapomeňte si mimo jiné zjistit, jaké jsou tamní dopravní předpisy. Stejně jako v ČR je potřeba pod hrozbou pokuty dodržovat stanovené rychlostní limity. Ty se liší při projíždění obcí a mimo obec, ale i při jízdě po silnici pro motorová vozidla a po dálnici. Maximální povolená rychlost je pak také rozdílná pro určité hmotnostní kategorie vozidel, a to následovně:

Rychlostní limity pro motocykly a osobní automobily do 3,5 tuny: V obci 50 km/h Mimo obec 80 km/h Na silnici pro motorová vozidla 100 km/h Na dálnici 120 km/h

Zdroj: Europa.eu

Rychlostní limity pro osobní automobily do 3, 5 tuny s přívěsem a nákladní automobily s hmotností nad 3, 5 tuny: V obci 50 km/h Mimo obec 80 km/h Na silnici pro motorová vozidla 80 km/h Na dálnici 80 km/h

Zdroj: Europa.eu

Pokuty za porušení dopravních předpisů

Ve Švýcarsku je policie v případě nedodržení dopravních předpisů poměrně přísná a hříšníkům hrozí nejen vysoké peněžité pokuty, ale v krajních případech při obzvláště závažných dopravních přestupcích i pobyt ve vězení nebo zákaz vstupu do země. Za jízdu po dálnici bez dálniční známky je pokuta stanovena na částku 200 franků, tedy přibližně pět tisíc korun.

Nejvyšší pokuty vám pak hrozí v případě alkoholu za volantem a při překročení maximální povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h, mimo obec o více než 25 km/h a na dálnici o více než 30 km/h. Při těchto přestupcích zaplatíte až 600 franků, což je v přepočtu zhruba 15 tisíc korun. Kromě toho vám v těchto případech může být také udělen zákaz řízení.

Pakliže byste v obci překročili rychlost o více než 50 km/h nebo na dálnici o více než 80 km/h, můžete být odsouzeni na jeden až čtyři roky ve vězení. Dále se ve Švýcarsku udělují také pokuty za telefonování za volantem, při kterém by vám policie naúčtovala 100 franků (zhruba 2 500 korun) a za nepoužití bezpečnostních pásů by to bylo 60 franků (přibližně 1 500 korun).

Jak vypadá dálniční známka pro Švýcarsko?

Švýcarská dálniční známka byla do července 2023 k dispozici pouze v tištěné podobě. Od srpna téhož roku je však už možné zakoupit ji také v elektronické verzi, a to na webových stránkách e-vignette.ch. Tištěný kupon je potřeba nalepit na viditelné místo vozidla. V případě osobních automobilů se známka lepí do horního rohu čelního skla na straně řidiče nebo do okolí zpětného zrcátka. U motocyklů se pak nálepka umisťuje obvykle na nádrž nebo přední vidlice.

Kolik stojí švýcarská dálniční známka?

Dálniční známka do Švýcarska stojí 40 franků, což je zhruba tisíc českých korun. Její platnost je přitom stanovena vždy na jeden rok. Ve Švýcarsku neexistuje více variant dálničních známek, které by měly různé platnosti. Každý si musí zakoupit tuto roční verzi. Platnost aktuálního kuponu je od 1. prosince 2022 do 31. ledna 2024.

Kde zakoupit švýcarskou dálniční známku?